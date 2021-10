Căn hộ đa dạng tiện ích hút khách hậu Covid-19

Dân trí Căn hộ dự án The Origami thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TPHCM) thu hút giới đầu tư, người mua để ở nhờ những tiện ích đáp ứng các nhu cầu cuộc sống.

Tiêu chí chọn mua nhà

Lựa chọn mua nhà với mỗi gia đình trước đây thường gặp cảnh "9 người, 10 ý". Thế nhưng đến nay, đặc biệt sau những ảnh hưởng của Covid-19, các tranh cãi được gộp lại trong 3 yếu tố: Vị trí, tiện ích và giá cả, trở thành bộ ba "chân kiềng" ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chọn mua bất động sản. Dự án có trải nghiệm độc đáo, chuỗi không gian sống tinh tế, an toàn và trọn vẹn sẽ dễ chinh phục người mua.

"Hầu hết các khách mua đều quan tâm đến không gian bên ngoài cửa sổ, trải nghiệm xanh và sạch, chất lượng từ tiện ích của chủ đầu tư mang lại" anh Đỗ Đức Thịnh, chuyên tư vấn bán bất động sản tại TP Thủ Đức cho biết.

Ông lý giải, dịch bệnh khiến nhiều người làm việc tại nhà hơn trước, con cái và gia đình vui chơi, sinh hoạt cũng gói gọn quanh nhà, ít đến nơi công cộng hơn nên họ cần những tiện ích mang tính trải nghiệm an toàn, chất lượng.

Bên cạnh đó, góc nhìn của khách hàng cũng thay đổi khi bất động sản có môi trường sống chất lượng cao hứa hẹn là sản phẩm đầu tư dài hạn cho thế hệ tương lai.

Nghiên cứu của Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam ngay sau dịch cho thấy, những sản phẩm trong các khu đô thị thông minh, khu đô thị xanh có thanh khoản cao gấp 2 lần so với các dự án thông thường, sức cạnh tranh và giá bán cũng trội hơn.

Việc người mua dần khắt khe chính là động lực buộc các nhà phát triển nhanh chóng tạo ra các sản phẩm phù hợp, có lợi thế khác biệt, chú trọng vào không gian sống đa dạng, thiết kế đột phá, tầm nhìn giá trị để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Vườn Nhật - điểm nhấn tại The Origami

The Origami được thiết kế với vị trí đắc địa trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park: Phía ngoài là đường Vành đai 3, đường Phước Thiện, công viên cây xanh và mặt nước; nội khu là hệ thống tiện ích.

Năm 2020, Vinhomes cho ra mắt vườn Nhật nằm trong dự án The Origami tại Vinhomes Grand Park. Sản phẩm thu hút nhà đầu tư, người mua nhà nhờ sở hữu cảnh quan, tiện ích đột phá ở thị trường phía Nam, bên cạnh lợi thế đặc quyền "all in one" của đại đô thị Vinhomes Grand Park.

"Vườn Nhật vốn là đỉnh cao thiết kế của xứ sở Phù Tang. Ở đó, các giá trị trải nghiệm được hòa quyện và dung hòa khoa học, tinh tế, sắc sảo, tĩnh - động nên mỗi cư dân bước chân tới hoặc ngắm nhìn từ xa sẽ trải nghiệm những cảm xúc khác biệt, đại diện đội ngũ thiết kế của Vinhomes chia sẻ về khởi nguồn đưa văn hóa Nhật Bản mà đặc trưng là bộ đôi vườn Nhật quy mô vào làm điểm nhấn tại dự án The Origami.

Theo đó, Vinhomes đã đầu tư cho không gian vườn Nhật với hồ cá Koi vốn yêu cầu kỹ thuật nuôi phối tương đối cao, các đồi cảnh quan Tùng La hán. Toàn bộ tiểu cảnh như đường dạo uốn lượn, cầu gỗ, cầu đá, cổng Torii… được sắp đặt bởi chính đội ngũ nghệ nhân lành nghề từ Nhật Bản.

Khi hoàn thiện, vườn Nhật Bản sẽ là điểm cộng cho chủ nhân căn hộ The Origami Zen, The Origami Park, khi vừa trải nghiệm tiện ích vừa hưởng thụ không gian, tầm nhìn ngập tràn vượng khí, đem đến sự tĩnh tại, an yên, tái tạo năng lượng.

The Origami sở hữu bộ đôi vườn Nhật Bản phủ trùm không gian của 2 phân khu là The Origami Zen (10), The Origami Park (S6).

Vinhomes dự kiến trình làng vườn Nhật ngay giữa lòng Vinhomes Grand Park trong thời gian tới. Với những gì đã công bố, cùng tiềm lực của mình, vườn Nhật The Origami hứa hẹn sẽ là sản phẩm chỉn chu, mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi, thư giãn thể chất.

50 cây Tùng La hán đã được chuyển tới Đại công viên 36 ha Vinhomes Grand Park ươm trồng, sẵn sàng hoàn thiện bộ đôi vườn Nhật The Origami trong thời gian tới.

The Origami thuộc Đại đô thị Vinhomes Grand Park có tổng diện tích 271 ha, được phát triển theo mô hình đại đô thị đẳng cấp quốc tế.

Bên cạnh bộ đôi vườn Nhật Bản, The Origami còn sở hữu chuỗi tiện ích ngập tràn không gian thiên nhiên tươi mới như công viên Cầu vồng, hệ thống kênh rạch bao quanh, hồ hoa sen - hoa và hệ sinh thái từ Vinhomes Grand Park như đại công viên 36 ha, đại lộ Ánh sáng, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, Vincom, Vinmec, Vinschool, VinBus, nối dài trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố Thủ Đức.

Với điểm nhấn cảnh quan ít thấy tại thị trường phía Nam, The Origami xác lập nhiều kỷ lục bán hàng và đến nay chỉ còn 10% số lượng các căn hộ view vườn Nhật Bản đẹp và hiếm có.

