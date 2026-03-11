Căn hộ bám trục kết nối - xu hướng đầu tư trung, dài hạn

Điều này khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. Thay vì chạy theo các thông tin quy hoạch chưa rõ ràng, dòng vốn có xu hướng tìm đến những khu vực có hạ tầng đang và sẽ được triển khai thực tế, nơi khả năng kết nối giao thông và dòng dân cư được cải thiện rõ rệt.

Đô thị đa trung tâm và sự thay đổi trong cấu trúc phát triển

Theo các nghiên cứu về quy hoạch đô thị tại TPHCM, thành phố đang chuyển sang mô hình phát triển đa trung tâm gắn với giao thông công cộng, với các cực phát triển mới hình thành ở nhiều khu vực khác nhau trong vùng đô thị mở rộng.

Báo cáo về quy hoạch đô thị và mô hình TOD của JICA cho thấy hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là metro, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại không gian đô thị. Các tuyến metro không chỉ phục vụ di chuyển mà còn thúc đẩy hình thành khu dân cư mật độ cao và các trung tâm thương mại - dịch vụ quanh nhà ga.

Vị trí của Bcons NewSky trên trục Quốc lộ 13, gần điểm quy hoạch nhà ga Metro số 2, được xem là khu vực hưởng lợi từ định hướng phát triển giao thông công cộng của TPHCM (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Hạ tầng giao thông và sự thay đổi giá trị bất động sản

Các nghiên cứu về phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (Transit-Oriented Development - TOD) cho thấy khi các tuyến metro và hạ tầng giao thông lớn được triển khai, không gian đô thị thường mở rộng theo các hành lang giao thông, kéo theo sự hình thành các khu dân cư, thương mại và dịch vụ mới dọc tuyến.

Nghiên cứu “Các yếu tố thúc đẩy và rào cản trong triển khai mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng tại Đông Nam Á” chỉ ra rằng các dự án giao thông công cộng quy mô lớn có thể thúc đẩy sự hình thành các trung tâm đô thị mới ngoài khu trung tâm cũ, đồng thời tái phân bổ dân cư và hoạt động kinh tế trong vùng đô thị.

Ở góc độ giá trị bất động sản, nghiên cứu “Tác động của tuyến Metro số 1 đến giá đất trong mô hình TOD tại TPHCM” cho thấy giá đất tại các khu vực gần nhà ga metro có thể cao hơn khoảng 12,4% so với những khu vực nằm xa tuyến. Kết quả này cho thấy các dự án nằm gần hành lang giao thông công cộng thường có lợi thế về giá trị trong dài hạn khi hạ tầng được triển khai đồng bộ.

Mặc dù nghiên cứu tập trung vào Metro số 1, hiệu ứng tăng giá bất động sản quanh nhà ga thường xuất hiện ở các tuyến metro nhờ cải thiện kết nối và thời gian di chuyển. Vì vậy, các tuyến như Metro số 2 cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị và tăng giá trị bất động sản dọc tuyến.

Căn hộ bám trục kết nối - xu hướng đầu tư dài hạn

Bcons NewSky mặt tiền Quốc lộ 13, cách ga Metro 2 chỉ khoảng 100m (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Trong bối cảnh thị trường chú trọng giá trị bền vững, các dự án nằm trên trục giao thông lớn hoặc gần hệ thống vận tải công cộng ngày càng thu hút nhà đầu tư trung và dài hạn. Lợi thế kết nối giúp cư dân di chuyển thuận tiện và hình thành cộng đồng ổn định nhờ nhu cầu ở thực của lao động trẻ, chuyên gia tại đô thị lớn.

Nằm tại giao điểm Quốc lộ 13 - tuyến kết nối TPHCM và Bình Dương, Bcons NewSky có lợi thế tiếp cận hạ tầng khu vực, đồng thời chỉ cách ga Metro số 2 khoảng 100m theo quy hoạch. Dự án hiện giới thiệu thêm Block B, bổ sung nguồn cung căn hộ cho khu vực.

Bcons NewSky hiện đang giới thiệu thêm Block B (bên trái), giúp bổ sung nguồn cung căn hộ tiềm năng dọc trục hạ tầng (Ảnh: Tập đoàn Bcons).

Bcons NewSky được phát triển bởi Tập đoàn Bcons, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án căn hộ uy tín trong những năm gần đây. Với lợi thế vị trí trên trục giao thông lớn và nằm trong khu dân cư hiện hữu, dự án được đánh giá phù hợp với xu hướng đầu tư gắn với hạ tầng thực, nhu cầu ở thực và khả năng khai thác dài hạn.