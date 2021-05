Cận cảnh những ngôi biệt thự trên đất rừng ở Vĩnh Phúc

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết dứt điểm phản ánh, kiến nghị của báo chí theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/7.

Sau khi Chính phủ có văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan "xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên đất thu hồi của Công ty TNHH Kim Long".

Cụ thể, nội dung văn bản chỉ đạo Sở TN&MT khẩn trương tổ chức công khai bản đồ thu hồi đất của Công ty TNHH Kim Long (gọi tắt Công ty Kim Long) tại xã Định Trung, phường Liên Bảo và phường Khai Quang.

Làm rõ diện tích thực tế Công ty Kim Long được giao, nguyên nhân, lý do thiếu diện tích so với quyết định giao đất, nếu thiếu do trước đây chưa GPMB được thì hiện tại diện tích này do tổ chức, cá nhân nào đang sử dụng, hồ sơ pháp lý thế nào, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/5.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan báo cáo khẳng định rõ với UBND tỉnh, theo quy định của pháp luật, khi thu hồi đất của Công ty Kim Long, Công ty có được bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản trên đất theo quy định của pháp luật không? Quy định tại các điều khoản nào của văn bản pháp luật.

Công ty Kim Long còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai nào trong quá trình sử dụng diện tích được giao để thực hiện dự án tại các phường Liên Bảo, Khai Quang và xã Định Trung, thành phố (TP) Vĩnh Yên. Nếu có nêu rõ các căn cứ pháp luật và đề xuất biện pháp truy thu, báo cáo UBND tỉnh trước 31/5.

Nhiều ngôi biệt thự mới mọc lên tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên.

Khu vực đất rừng của Công ty Kim Long tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên đang bị chia lô làm biệt thự.

Những căn biệt thự san sát tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên. Nhiều người ngang nhiên lấn chiếm, chuyển mục đích, xây dựng biệt thự, xây nhiều công trình kiên cố trái phép trên đất rừng nhưng không được xử lý dứt điểm khiến ngày càng nhiều người đua nhau vi phạm.

Những lô đất được phân lô để xây biệt thự. Trước Báo VietNamNet phản ánh có 7 ngôi biệt thự nhưng đến nay đã lên con số hàng chục. Ngày càng nhiều ngôi biệt thự mọc lên tại đây. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cưỡng chế tường bao, bỏ lại các ngôi biệt thự sai phép.

