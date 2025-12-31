Cách Meey Group tự động hóa chuỗi giao dịch bất động sản

Tăng trưởng nhanh, rủi ro không nhỏ

Với sự bùng nổ của công nghệ và nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các giải pháp bất động sản (BĐS) thông minh, công nghệ BĐS (proptech) đang từng bước định hình lại cách người Việt tiếp cận, giao dịch và quản lý BĐS.

Proptech đang định hình lại việc tiếp cận, giao dịch và quản lý bất động sản (Ảnh: Meey Group).

Theo thống kê của FinREI Investment, hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 156 công ty proptech đang hoạt động. Các doanh nghiệp này cung cấp đa dạng dịch vụ từ môi giới, đầu tư, mua bán, quản lý tài sản cho đến chia sẻ không gian làm việc chung.

Quy mô thị trường proptech Việt Nam đạt khoảng 512,4 triệu USD vào năm 2023 và được dự báo tăng trưởng 18,7% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2029. Riêng năm 2025, phân khúc sở hữu bất động sản chia nhỏ dù còn non trẻ, với giá trị ước tính dưới 100 triệu USD, nhưng đang được thúc đẩy bởi các nền tảng như Citics và Meey Group. Tổng giá trị thị trường BĐS Việt Nam dự báo vượt 47 tỷ USD năm 2025, tạo dư địa lớn cho proptech phát triển.​

Hệ sinh thái proptech hiện nay khá đa dạng với nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Meey Group sở hữu hệ sinh thái hơn 20 sản phẩm công nghệ, giá trị gần 1.000 tỷ đồng; Rever gọi vốn thành công 10,2 triệu USD từ Mekong Capital với hơn 50.000 tin đăng đã xác thực; Homebase thu hút 30 triệu USD vốn đầu tư với mô hình đồng sở hữu BĐS chỉ cần 20% vốn góp.

Tuy nhiên, cùng với tiềm năng lớn là những thách thức không nhỏ, khi thị trường vẫn còn non trẻ và thiếu ổn định. Ông Nhan Võ, Giám đốc Điều hành Empire City, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành Gaw NP Capital, nhấn mạnh: "Khó khăn cũng tạo động lực cho nhà đầu tư linh hoạt thích ứng và cơ cấu lại doanh nghiệp cũng như sản phẩm để phù hợp với bối cảnh mới. Đây là cơ hội để proptech cải thiện và nâng cao vai trò của mình khi đóng góp nhiều hơn cho ngành BĐS Việt Nam".​

Meey Group: Lộ trình bài bản, tầm nhìn dài hạn

Trong bức tranh toàn cảnh của thị trường proptech Việt Nam, Meey Group được giới chuyên gia đánh giá là một trong những doanh nghiệp sở hữu lộ trình phát triển rõ ràng, bài bản và tiềm năng bứt phá nổi bật.

Khác với nhiều startup proptech chỉ tập trung vào một sản phẩm đơn lẻ, Meey Group lựa chọn chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghệ BĐS với các sản phẩm và nền tảng chuyên biệt từ đăng tin - tra cứu thông tin bất động sản, bản đồ số, hệ thống quản lý khách hàng đến các giải pháp ứng dụng AI, Big Data và GIS.

Meey Group sở hữu hệ sinh thái toàn diện cùng chiến lược phát triển dài hạn (Ảnh: Meey Group).

Theo bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group, lợi thế cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở việc tập trung xây dựng các sản phẩm và nền tảng bám sát đặc thù vận hành của thị trường BĐS Việt Nam.

“Với hệ sinh thái các giải pháp công nghệ được thiết kế riêng cho BĐS, Meey Group hướng tới vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần gia tăng tính thanh khoản, khai thác hiệu quả giá trị sử dụng của BĐS và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững hơn”, bà Kiều Anh nhấn mạnh.

CEO Meey Group cũng cho rằng, chuỗi hoạt động BĐS bao gồm nhiều “điểm chạm”, bao gồm các điểm tiếp xúc giữa doanh nghiệp BĐS, sàn giao dịch, môi giới, nhà đầu tư, khách hàng, ngân hàng và các bên liên quan trong suốt quá trình giao dịch. Chiến lược của Meey Group là ứng dụng công nghệ vào từng điểm chạm, từng bước tự động hóa các quy trình vốn rời rạc và tốn nhiều nguồn lực.

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, Meey Group còn thể hiện tham vọng hội nhập sâu vào thị trường vốn quốc tế thông qua việc tích cực mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức đầu tư và công nghệ hàng đầu tại Mỹ và Singapore.

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược và hiếm hoi đối với một doanh nghiệp proptech Việt Nam, phản ánh tầm nhìn dài hạn trong việc đưa sản phẩm công nghệ "make in Vietnam" ra sân chơi toàn cầu. Với hệ sinh thái công nghệ toàn diện gồm hơn 20 ứng dụng độc quyền, Meey Group đang khẳng định vị thế là đại diện cho thế hệ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầy tham vọng và tầm nhìn.

Trong bối cảnh quy mô thị trường proptech Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới, yêu cầu về minh bạch hóa và số hóa hoạt động bất động sản cũng ngày càng trở nên khắt khe. Trước thực tế đó, những doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái toàn diện, chiến lược phát triển dài hạn và năng lực huy động nguồn lực quốc tế như Meey Group được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của proptech Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường BĐS trong kỷ nguyên số.