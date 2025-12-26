Cách làm bất động sản độc đáo của thương hiệu sản xuất thời trang

Câu chuyện khác biệt hơn 3 thập niên

Thành lập từ năm 1989, TBS khác biệt ở cách làm bền bỉ, chỉn chu, kỷ luật. TBS phát triển các trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) với hàng nghìn chuyên gia, cho thấy định hướng “làm tới nơi tới chốn” thay vì theo trào lưu.

Đồng thời, công ty thúc đẩy mô hình hợp tác R&D theo khách hàng, như hoạt động khánh thành văn phòng đại diện và trung tâm R&D cùng Reebok tại Việt Nam, thể hiện chiến lược bám sát nhu cầu thị trường và tốc độ phát triển sản phẩm.

Từ sản xuất giày - túi xách xuất khẩu, đến chuỗi cung ứng - logistics, khách sạn - lưu trú - giải trí và phát triển đô thị đều là mắt xích trong hệ sinh thái lấy con người làm trung tâm, lấy chuẩn mực làm nền tảng. Trong đó, R&D là “hệ thần kinh” giúp TBS hiểu khách hàng, thông qua chuỗi thử nghiệm, cải tiến liên tục, nâng chuẩn trải nghiệm qua từng điểm chạm.

Với TBS Group, chữ “tâm” là điểm khởi đầu cho mọi quyết định. Nguyên tắc ấy đã vun đắp niềm tin với khách hàng và nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực, ngay cả khi thị trường liên tục biến động.

TBS Group tập trung phát triển hệ sinh thái đa ngành, đặt con người và cộng đồng làm trung tâm trong chiến lược tăng trưởng bền vững (Ảnh: CĐT).

Cũng từ gốc rễ này, năng lực của TBS Group được kiểm chứng qua các cột mốc. Trong ngành túi xách, TBS là đơn vị tiên phong của Việt Nam được thương hiệu cao cấp Coach lựa chọn hợp tác, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, kéo chuẩn công nghệ, quản trị sản xuất trong nước tiệm cận yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế.

Từ đó, TBS từng bước trở thành đối tác của nhiều thương hiệu như Decathlon, Vera Bradley, Tory Burch, Titleist…

Với đội ngũ hơn 40.000 nhân sự, tập đoàn xem quy mô như đòn bẩy cho tính ổn định, sự nhất quán và khả năng kiểm soát chất lượng. Kỷ luật được tôi luyện qua hàng triệu sản phẩm xuất khẩu mỗi năm trở thành “tài sản vô hình”, giúp TBS tự tin tham gia lĩnh vực bất động sản.

Hành trình kiến tạo “chân trời xanh”

Thành lập năm 2000, TBS Land kế thừa trực tiếp hệ giá trị và năng lực vận hành từ tập đoàn mẹ. Các mảng kinh doanh trong hệ sinh thái TBS Group liên kết chặt chẽ, tạo giá trị đáng tin, đáng sống và đáng đầu tư cho danh mục bất động sản thương hiệu TBS Land.

Từ ngành sản xuất hàng hiệu, TBS đem sự tỉ mỉ vào phát triển dự án, chuyển hoá thành độ chỉn chu trong vật liệu và tổ chức không gian sống. Với nền tảng nhà hàng khách sạn, TBS tiếp cận nhà ở bằng tư duy dịch vụ, coi chuẩn hiếu khách là chuẩn sống.

Đồng thời, thế mạnh logistics giúp TBS kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, ưu tiên công trình hiện hữu để giảm rủi ro và củng cố niềm tin người mua.

Green Skyline sở hữu vị trí đắc địa đối diện siêu thị và gần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, trong khu vực dân cư hiện hữu sầm uất (Ảnh: CĐT).

Năng lực “làm nhiều hơn nói” được hiện thực hóa qua dự án Green Skyline. Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 1K (Dĩ An, TP.HCM), dự án sở hữu lợi thế hạ tầng sẵn có: đối diện đại siêu thị, gần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, giữa khu dân cư sầm uất.

Hệ tiện ích đan cài giữa mảng xanh, tạo nên trải nghiệm sống thư thái của riêng Green Skyline (Ảnh: CĐT).

Là dự án lựa chọn cách xây hoàn thiện mới bán, Green Skyline nhận kỳ vọng lớn từ thị trường nhờ sản phẩm thật, giá trị thật, trải nghiệm thật, trước thềm sự kiện ra mắt ngày 27/12. Mang tinh thần “Kiến tạo chân trời xanh - Khơi nguồn di sản”, dự án hội tụ hơn ba thập niên kinh nghiệm và tầm nhìn sống xanh, cân bằng, bền vững.

“Với Green Skyline, niềm tin không đặt trên bản vẽ hay lời hứa, mà neo vào những khối nhà đã thành hình. Việc xây xong mới bán không dễ dàng, nhưng thể hiện rõ tôn chỉ dám nghĩ, dám làm, tôn trọng khách hàng và khát vọng kiến tạo chuẩn mực phát triển dài hạn.

Chúng tôi tin rằng, khi sản phẩm đã đứng vững trên thực địa, giá trị không cần lời giới thiệu hoa mỹ, mà nằm trong cảm giác an tâm của người mua”, đại diện TBS Land khẳng định.