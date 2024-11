BV Land khởi công tháp đôi cao 38 tầng tại Thái Nguyên

Tâm huyết của BV Land với vùng đất Thái Nguyên

Tháng 10/2023, BV Land tham gia, trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên nằm tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ - vị trí "kim cương" của TP Thái Nguyên. Dự án được đầu tư xây dựng trên quỹ đất 9.805m2 với quy mô 38 tầng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.900 cư dân.

Vị trí của dự án được đánh giá là "trung tâm của trung tâm" TP Thái Nguyên, nằm gần trung tâm hành chính của tỉnh và là nơi hội tụ của các thương hiệu hàng đầu, các khu phố thương mại ẩm thực sầm uất và sôi động cả ngày lẫn đêm.

Nghi thức khởi công xây dựng dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên (Ảnh: BV Land).

Nhằm tối ưu lợi thế về vị trí của dự án, đồng thời mong muốn đóng góp một công trình kiến trúc độc đáo cho địa phương, ngay sau khi trở thành chủ đầu tư dự án, BV Land đã hợp tác cùng 2 đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới là Aedas và EGO để thiết kế kiến trúc và cảnh quan.

Công ty đã hợp tác cùng Savills Việt Nam để tiến hành nghiên cứu thị trường, đề xuất phát triển các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích cho dự án.

Sự hợp tác của chủ đầu tư chuyên nghiệp cùng 3 đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đã tạo nên công trình kiến trúc đặc sắc cùng nhiều tiện ích dịch vụ, hứa hẹn trở thành biểu tượng thịnh vượng cho vùng đất Thái Nguyên trong kỷ nguyên mới.

Kiến trúc biểu tượng và phong cách sống mới

Tại BV Diamond Hill Thái Nguyên, các kiến trúc sư hàng đầu sử dụng nghệ thuật xếp đặt hình khối đặc biệt, cùng những đường nét trang trí tinh tế để tạo nên một tổng thể công trình hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc địa phương. Phảng phất đâu đó những ban công nhấp nhô cùng màu xanh của đồi chè trên cao, đường uốn lượn của dòng sông Cầu thơ mộng, đường giật cấp của ruộng bậc thang hay tông màu nâu trầm của ngôi nhà gỗ truyền thống.

Với quy mô 38 tầng, hai tòa tháp được thiết kế với phong cách "green & smart" (xanh và thông minh), kết nối nhau bằng khối đế với hành lang cây xanh, hồ bơi vô cực, bãi đậu xe thông minh cùng khu phố thương mại mở kết nối với quảng trường sự kiện, được bảo vệ bởi hệ thống an ninh đa lớp và những tiện ích, dịch vụ mang tính thời thượng.

Nằm trên đỉnh tòa tháp là sky garden (vườn trên cao) dành riêng cho cư dân với đài thiên văn 360 độ mang tới tầm nhìn bao trọn tầm mắt toàn cảnh TP Thái Nguyên, hồ Núi Cốc và các thắng cảnh xung quanh. Dự án sau khi hoàn thành sẽ trở thành tòa nhà cao hàng đầu tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Tòa tháp đôi hứa hẹn trở thành biểu tượng mới cho cuộc sống thịnh vượng tại TP Thái Nguyên (Ảnh: BV Land).

Ông Lý Tuấn Anh, Tổng giám đốc BV Land phát biểu tại lễ khởi công dự án: "Với năng lực, kinh nghiệm đã được tích lũy trên chặng đường gần 17 năm hình thành và phát triển, cùng tâm huyết dành cho vùng đất Thái Nguyên, BV Land cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực vào triển khai thi công đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ để sớm hoàn thành, đưa BV Diamond Hill vào khai thác, vận hành, trở thành công trình điểm nhấn, là niềm tự hào của người dân Thái Nguyên, xứng đáng là 'viên kim cương' của bộ mặt đô thị Thái Nguyên".

Quý IV ghi nhận các dấu hiệu ấm lên của thị trường, thanh khoản bắt đầu tăng dần, các doanh nghiệp bất động sản sắp xếp nguồn lực, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Sự kiện khởi công dự án BV Diamond Hill Thái Nguyên cho thấy BV Land đã sẵn sàng nắm bắt các cơ hội mới trên thị trường bất động sản đang phục hồi.

Bên cạnh tỉnh Thái Nguyên, tại thị trường Bắc Giang, BV Land cũng đang dồn lực đẩy mạnh tiến độ thi công khu đô thị BV Bavella Green Park có quy mô khoảng 12,5ha mang phong cách "công viên ánh sáng" đầu tiên tại TP Bắc Giang. Dự án cơ bản đã hoàn thành và dự kiến ra mắt thị trường vào tháng 12.

Tòa tháp đôi BV Diamond Hill Thái Nguyên nằm ở vị trí trung tâm, có kiến trúc độc bản, dịch vụ cao cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa Thái Nguyên mà còn thỏa mãn nhu cầu có một nơi ở "all in one" (tất cả trong một) của các chuyên gia trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương, hứa hẹn trở thành tâm điểm của thị trường Thái Nguyên trong thời gian tới.