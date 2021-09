BV Diamond Hill - "siêu phẩm" căn hộ thông minh đầu tiên tại Bắc Giang

Dân trí Không chỉ kiến tạo phong cách sống "resort" trong lòng thành phố, điểm đặc biệt của BV Diamond Hill chính là hệ sinh thái mang đậm dấu ấn công nghệ với căn hộ thông minh "smarthome".

Xu thế sống 4.0

Theo xu hướng hiện đại, nhà không chỉ đơn thuần là chốn ở mà còn là nơi để trải nghiệm nhiều tiện ích tích hợp. Báo cáo khảo sát mới nhất của Vietnam Report về xu hướng nhà thông minh, có 75,56% người biết đến và 85,93% sẵn sàng sinh sống tại smarthome.

Chính vì vậy, ngày càng có nhiều gia đình trẻ chọn mua căn hộ thông minh bên cạnh tiêu chí vị trí trung tâm, không chỉ có không gian sống tiện nghi mà còn tích hợp đầy đủ công nghệ hiện đại ngay trong chính căn hộ.

Tại thị trường Việt Nam, Statista - tập đoàn chuyên nghiên cứu, phân tích thị trường và dữ liệu người tiêu dùng dự báo năm nay, sẽ có khoảng 2,4 triệu căn hộ smarthome với tổng doanh thu toàn thị trường đạt 184 triệu USD, tăng 49,5% so với năm 2020.

Với tỷ lệ tăng trưởng 25% hàng năm trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến đến năm 2025 tổng doanh thu thị trường smarthome Việt Nam đạt 449 triệu USD. Với khoảng 10,5% hộ gia đình trang bị smarthome, Việt Nam trở thành thị trường smarthome đứng thứ 28 trên toàn cầu.

Từ các dữ liệu nói trên cho thấy, phân khúc nhà thông minh đang rất hấp dẫn giới đầu tư, trở thành xu hướng được nhiều các gia đình trẻ lựa chọn trong tương lai.

BV Diamond Hill là dự án đầu tiên tại Bắc Giang áp dụng hệ thống thông minh 4.0 vào dự án.

Sức hấp dẫn từ căn hộ thông minh BV Diamond Hill

Tọa lạc tại vị trí "trung tâm của trung tâm" TP Bắc Giang, lựa chọn an cư tại BV Diamond Hill - tháp đôi Bách Việt cư dân chỉ cần "một bước chân - chạm ngàn tiện ích" trong 5 phút di chuyển.

Đặc biệt, chủ đầu tư BV Group (Tập đoàn Bách Việt) không chỉ trang bị "mạnh tay" cho các tiện ích về an ninh khi sử dụng chuỗi thiết bị hiện đại, BV Diamond Hill còn là dự án đầu tiên tại Bắc Giang đón đầu những tiến bộ kỹ thuật của kỷ nguyên công nghệ 4.0 với hệ thống intercom thông minh, hệ thống chuông hình (video door phone), ứng dụng smarthome…

Là dự án đầu tiên tại Bắc Giang ứng dụng nền tảng công nghệ IoT (Internet of Things) để kiểm soát, quản lý cũng như vận hành các căn hộ thông minh, BV Diamond Hill không chỉ mang đến những trải nghiệm sống hoàn hảo cho quý chủ nhân tương lai mà còn tăng cường an ninh, an toàn hiệu quả.

Căn hộ thông minh tại Tháp đôi Bách Việt đem lại cho chủ nhân nhiều trải nghiệm hiện đại hơn rất nhiều so với chung cư thông thường. Hệ thống thiết bị thông minh cho đèn chiếu sáng, bếp, bình nóng lạnh còn có thể được lập trình sẵn khiến chủ nhân không phải chạm mà vẫn thực thi các hoạt động rất tiện lợi.

Chỉ với một nút chạm trên ứng dụng điện thoại, dù ở bất cứ nơi đâu khi được kết nối Internet, hệ thống thiết bị thông minh sẽ thực hiện tất cả các thao tác mà chủ nhân yêu cầu như: Hệ thống đèn sẽ tự động bật khi có người di chuyển và tự động tắt khi không có người, hay bạn có thể sử dụng chức năng hẹn giờ chiếu sáng tại những khu vực sinh hoạt thường xuyên và cố định trong ngày. Với thiết bị bình nóng lạnh, bạn có thể hẹn giờ để tắt, bật hay chuẩn bị sẵn nước nóng cho chủ nhân sau khi về nhà, điều này giúp tiết kiệm điện năng rất nhiều.

Thêm đó, là các bà nội trợ vô cùng an tâm với chức năng thông minh được cài sẵn ở bếp, dù bạn có sơ sẩy ra khỏi nhà mà quên tắt thì cũng chỉ bằng một click trên điện thoại là điều khiển được thiết bị ở nhà. Cuộc sống của bạn sẽ được nâng cấp lên một tầm cao hoàn toàn khác biệt so với căn hộ thông thường.

Công nghệ thông minh 4.0 tích hợp trong từng căn hộ BV Diamond Hill.

Chưa hết, chủ nhân tương lai còn có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống trong hệ thống an ninh 6 lớp đảm bảo tuyệt đối, kiểm soát 24/7 kết hợp cùng công nghệ camera tiên tiến, hệ thống khóa cửa thông minh 4 chức năng (vân tay, thẻ từ, mã số, cơ) giúp phát hiện, cảnh báo đột nhập trái phép, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ trong thời gian nhanh nhất.

Các căn hộ sở hữu lâu dài tại BV Diamond Hill có diện tích linh hoạt từ 67,7 m2 - 85,1 m2, không chỉ được trang bị các thiết bị thông minh ngay trong căn hộ, mà cư dân tương lai sẽ yên tâm tận hưởng một không gian sống chuẩn mực, trải nghiệm hệ thống 50 tiện ích, dịch vụ đẳng cấp đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng chuẩn resort 5 sao ngay tại nhà.

Hệ thống 50 tiện ích dịch vụ chuẩn 5 sao tại BV Diamond Hill.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại Bắc Giang dành nhiều không gian để phát triển các tiện ích, đặc biệt là không gian xanh, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần của dân cư như hồ cảnh quan, công viên, và quảng trường riêng ngay trước cửa, bể bơi vô cực, khu fitness, spa, trung tâm thương mại, khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em…

Có thể nói, việc tích hợp công nghệ thông minh hiện đại cùng hệ thống 50 tiện ích đẳng cấp với không gian xanh thoáng đãng, các căn hộ tại BV Diamond Hill - tháp đôi Bách Việt được rất nhiều khách hàng thành đạt tại Bắc Giang quan tâm, đặc biệt là các khách hàng thượng lưu, những người đang có nhu cầu tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp đi kèm nhiều dịch vụ, tiện ích hiện đại, chuẩn 5 sao nhưng vẫn theo xu hướng công nghệ toàn cầu.

Để theo kịp xu hướng 4.0, chủ đầu tư BV Group sắp ra mắt căn hộ mẫu 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ với giải pháp trải nghiệm mô hình 3D online. Khách hàng như được trải nghiệm cuộc sống trong căn hộ thật, được quan sát tỉ mỉ từng khu vực trong căn hộ, khiến cảm xúc thăng hoa chỉ bằng một click trên smartphone.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dự án tại:

Chủ đầu tư: 096.278.5115

Văn phòng bán hàng: Tầng 1, Tòa nhà Areca Garden, P. Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Website: http://diamond-hill.vn/

Trường Thịnh