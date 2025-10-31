Bộ sưu tập căn hộ cho giới tinh hoa của Sun Group tại Cầu Giấy

Sun Feliza Suites tọa lạc tại vị trí đắc địa (Ảnh: Sun Property).

Chỉ cần một câu nói ngắn gọn: “Tôi sống ở tòa One Hyde Park” - cũng ngầm khẳng định chủ nhân thuộc tầng lớp thượng lưu London. Ở nhiều đô thị lớn trên thế giới, những tòa căn hộ hạng sang đã trở thành “chỉ dấu nhận diện” của giới tinh hoa. Tại Việt Nam, Sun Feliza Suites mới tại phía Tây Thủ đô do Sun Group phát triển, hứa hẹn là dấu ấn nổi bật trong kỷ nguyên bất động sản xa xỉ tại Việt Nam.

Kiến trúc kiến tạo chất riêng

Sun Feliza Suites sở hữu tọa độ kết nối với trung tâm Hoàn Kiếm thông qua bốn đại lộ: Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu và Phạm Văn Đồng.

Sun Feliza Suites dành hơn 11.000m2 để kiến tạo không gian xanh, vui chơi, giải trí cho cư dân (Ảnh: Sun Property).

Năm tòa tháp của dự án được phát triển theo triết lý Ngũ Phúc, bố trí theo thế đất “rồng ngậm ngọc”, vươn cao vững chãi ôm lấy quần thể Feliz Jardin - “vườn Hạnh phúc” rộng hơn 11.000m2, bao gồm 5 khu vườn: Phúc Lộc, Phúc Thọ, Phúc Khang, Phúc Ninh và Phúc Lạc với thiết kế và công năng riêng biệt, kết nối hài hòa cùng An Cư hiên, giúp cư dân an yên tĩnh tại giữa nhịp sống đô thị phồn hoa.

Câu chuyện văn hóa được “hình tượng hóa” qua từng đường nét kiến trúc. Hệ mặt đứng và hệ cửa công trình sử dụng kính Double Low-E cao cấp với khả năng cách âm, cách nhiệt, chống tia UV vượt trội, mô phỏng những lớp vảy rồng xếp nếp mềm mại, đầy quyền lực. Bên cạnh đó, hệ lam nhôm được bố trí linh hoạt trên mặt đứng đóng vai trò như lớp áo giáp giúp điều tiết ánh sáng, giảm bức xạ nhiệt hấp thụ vào tòa nhà.

Mỗi bước chân tại Sun Feliza Suites đều gợi cảm giác như đang dạo bước giữa một triển lãm sống động về Hà Nội. Toàn bộ không gian sảnh đón cao đến 14m cùng lối đi được lấy cảm hứng từ chất liệu truyền thống của các làng nghề ven sông Hồng, hòa quyện cùng hơi thở kiến trúc hiện đại, tựa như một đại sảnh khách sạn quốc tế, nơi từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp xa xỉ. Mọi chất liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, từ sàn lát đá marble với đường vân mềm mại, tường ốp veneer sang trọng đến đèn chùm pha lê tinh khiết.

“Từng chi tiết nhỏ đều thể hiện triết lý thiết kế của Sun Group: căn hộ không chỉ để ở, mà để cảm nhận câu chuyện văn hóa, thịnh vượng và tinh hoa sống”, đại diện đơn vị thiết kế chia sẻ.

Sảnh đón của Sun Feliza Suites cao tới 14m - gấp đôi so với các căn hộ thông thường (Ảnh: Sun Property).

Hệ tiện ích chạm ngưỡng 6 sao - thước đo đẳng cấp

Mỗi tòa tháp tại Sun Feliza Suites đều được trang bị hệ thống thang máy tốc độ tới 6m/s, “đặc quyền” thường chỉ xuất hiện tại các tòa tháp “chọc trời”. Vận hành êm ái, tiết kiệm thời gian, hệ thống này không chỉ thể hiện trình độ kỹ thuật vượt trội mà còn mang đến hành trình di chuyển đẳng cấp cho chủ nhân tinh hoa.

Thang máy 6m/s - một trong nhiều tiện ích đẳng cấp tại Sun Feliza Suites (Ảnh: Sun Property).

Ngoài ra, hệ tiện ích tại tầng 6 - nơi kết nối giữa các tòa nhà được ví như “thiên đường giữa tầng không”. Từ bể bơi mái kính với tầm nhìn khoáng đạt, mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời, mang đến cảm giác như đang thả hồn giữa một khu resort riêng. Dọc lối đi lát đá, những mảng xanh, tác phẩm nghệ thuật đương đại và ánh sáng được sắp đặt tinh tế tạo nên khung cảnh vừa thi vị vừa hiện đại.

Cư dân cũng có thể bắt đầu ngày mới bằng trải nghiệm yoga - gym, thư giãn trong khu sauna, hay để cơ thể được chữa lành tại khu spa liền kề. Buổi chiều dừng chân ở Garden Café hay VIP Lounge, nơi tiếng nhạc du dương và hương cà phê lan tỏa.

VIP Lounge với thiết kế sang trọng (Ảnh: Sun Property).

Mới đây, chủ đầu tư Sun Group đã ra mắt tòa tháp F3 cao 45 tầng với 392 sản phẩm bất động sản, hoàn thiện bộ sưu tập căn hộ cao cấp tại tổ hợp Sun Feliza Suites. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho những ai khao khát sở hữu không gian sống xứng tầm, nơi mỗi căn hộ được “đo ni đóng giày” để tôn vinh cá tính, gu thẩm mỹ và phong cách sống khác biệt của giới tinh hoa.