Biệt thự triệu USD mặt biển hút giới đầu tư

Dân trí Thuộc nhóm hàng hiếm, khai thác cho thuê tốt và khả năng tăng giá trong dài hạn... là những yếu tố khiến biệt thự biển trở thành sản phẩm được giới đầu tư săn đón.

Đó cũng chính là lý do ngay từ khi ra mắt, những căn biệt thự mặt biển Grand Mercure Hoi An đã tạo nên "cơn sốt" trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

Trên thế giới, biệt thự biển đã xuất hiện từ lâu nhưng tại Việt Nam, loại hình bất động sản này bắt đầu phát triển từ khoảng 5-6 năm trở lại đây. Sở hữu lợi thế mặt biển, các chủ đầu tư đều có những tính toán kỹ lưỡng về phương án phát triển sản phẩm để tận dụng tối đa các ưu điểm này. Về cơ bản, biệt thự biển là những công trình với lối kiến trúc đẹp, hiện đại, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng vừa mang về nguồn tích lũy và sinh lời lâu dài từ việc khai thác cho thuê. Vì vậy, đây được coi là "món hàng hiệu" được giới thượng lưu ưa chuộng.

Không dành cho số đông nhưng biệt thự biển vẫn không ngừng được săn đón.

Theo Obrien Real Estate, đơn vị chuyên phân phối bất động sản biển ở Australia, có 3 lý do khiến biệt thự biển dù đắt đỏ và không dành cho số đông, nhưng vẫn luôn được săn đón.

Thứ nhất, biệt thự biển không bao giờ giảm giá trị bởi nhu cầu ngày càng tăng trong khi nguồn cung chỉ giới hạn.

Thứ hai, lợi nhuận của chủ sở hữu biệt thự biển còn có thể đến từ khả năng cho thuê lại vào những dịp không sử dụng, mang về nguồn tích lũy và sinh lời bền vững.

Thứ ba, yếu tố quan trọng nhất tạo sức hút cho biệt thự biển là trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng hiếm có với hàng loạt tiện ích và đặc quyền dành riêng cho chủ nhân danh giá; là cách riêng để các chủ nhân sở hữu biệt thự khẳng định vị thế và đẳng cấp.

Phối cảnh tổng thể dự án Grand Mercure Hoi An.

Nằm trong top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh với vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình, biển An Bàng (Hội An) nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của giới thượng lưu muốn săn tìm các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng. Và cái tên đang "chiếm sóng" tại mọi diễn đàn địa ốc hiện nay chính là biệt thự Grand Mercure Hoi An mặt biển An Bàng, cận kề phố Hội.

Grand Mercure Hoi An tọa lạc ngay mặt biển An Bàng với hơn 200 m bờ biển, điều kiện tiên quyết để có thể phát triển những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang, riêng tư, tuyệt mỹ bên bờ biển.

Cực kỳ riêng tư nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối, Grand Mercure Hoi An nằm giữa hai sân bay dân dụng: Đà Nẵng và Chu Lai, vị trí vô cùng thuận tiện để di chuyển trong các kỳ nghỉ dưỡng của khách hàng. Đây là một lợi thế quan trọng giúp dự án khai thác tốt trong dài hạn, mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư.

Phối cảnh biệt thự hướng biển phiên bản giới hạn tại Grand Mercure Hoi An.

Tận dụng ưu thế mặt tiền biển, các căn biệt thự Grand Mercure Hoi An được chăm chút kỹ càng trong từng khâu thiết kế, lên ý tưởng để khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên cùng vẻ đẹp khoáng đạt của biển An Bàng, mang đến một không gian tinh tế, xứng tầm những chủ nhân danh giá. Theo đó, khu biệt thự được lấy cảm hứng từ ý tưởng "làng", với mật độ xây dựng thấp, tựa như những vì sao lưu dấu bên đại dương xanh. Lối thiết kế mặt ngoài của các căn biệt thự theo kiến trúc Địa Trung Hải với điểm nhấn là những ô cửa hình vòm, giúp căn nhà vừa đón trọn nắng gió biển khơi, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh.

Không gian nội thất được thiết kế theo phong cách Đông Dương, tối ưu công năng nhưng vẫn kế thừa và lưu giữ nét văn hóa của vùng đất di sản Hội An.

Xen kẽ giữa các dãy biệt thự là những khu vườn lớn mang màu sắc đặc trưng cho 5 yếu tố văn hóa phương Đông - Ngũ hành (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ), tạo cảm xúc tươi mới mỗi ngày cho các chủ nhân.

Không chỉ có 200 m bờ biển, Grand Mercure còn sở hữu 24 tiện ích nội khu đẳng cấp khác, tạo ra chuỗi tiện ích kết nối cộng đồng tinh hoa.

Riêng tư nơi biệt thự, nhưng khi bước ra khỏi căn biệt thự, khách hàng có thể hòa mình vào cộng đồng những người cùng đẳng cấp, cùng gu thưởng thức để giao lưu, kết nối.

Trước mặt là biển xanh, xung quanh được bao phủ bởi lớp cây xanh và hoa cỏ bốn mùa từ 5 khu vườn chủ đề và bể bơi Natural Silk chảy dài xuyên suốt dự án vừa là cảnh quan, tiện ích vừa có tác dụng là hồ điều hòa không khí, mang đến cảm giác mát mẻ cho toàn dự án và tạo ra không gian sinh thái hiếm có, nơi nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Bên cạnh đó, Grand Mercure Hoi An còn dẫn đầu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với chính sách bán hàng hấp dẫn và ưu việt. Cụ thể, chủ đầu tư đưa ra thời gian thanh toán linh hoạt trong 9 đợt và cam kết mua lại căn biệt thự sau 03 năm với lợi nhuận lên đến 124% cho 30 căn giao dịch đầu tiên. Đồng thời, khách hàng còn nhận được mức chia sẻ 50% từ doanh thu cho thuê biệt thự ròng. Đối với khách hàng đầu tư có nhu cầu sử dụng "đòn bẩy" tài chính, sẽ được ngân hàng Tiên Phong (TPBank) hỗ trợ cho vay lên đến 65% giá trị hợp đồng mua bán.

Grand Mercure Hoi An - Vì tinh tú giữa hai miền di sản

