Biệt thự Scandinavia bên vịnh di sản sở hữu loạt giá trị đầu tư hấp dẫn

Theo các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, những sản phẩm bất động sản hàng hiệu như Sailing Club Residences Ha Long Bay, vẫn là một kênh đầu tư đầy sức hút.

Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn là sản phẩm hấp dẫn với nhà đầu tư (Ảnh minh họa).

Các thương hiệu nghỉ dưỡng ở phân khúc hạng sang, như Sailing Club, dành cho chủ sở hữu những chính sách hợp tác cho thuê với mức chia sẻ doanh thu hấp dẫn lên tới 40%. Khi thị trường du lịch sẵn sàng đón lượng lớn du khách quốc tế với mức chi tiêu cao, ưa thích các cơ sở lưu trú hạng sang, trải nghiệm khác biệt, thì nguồn doanh thu này hứa hẹn mang đến dòng tiền cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Tại Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng Sailing Club Signature Resort Phu Quoc (một dự án hợp tác khác giữa BIM Land và Sailing Club Leisure Group), đi vào hoạt động từ tháng 6/2022, đã nhận về nhiều bình luận tích cực từ thị trường trong nước và quốc tế. Trên nền tảng du lịch Agoda, Sailing Club Signature Resort Phu Quoc được đánh giá ở thang điểm 9+ "Exceptional" - tức "Tuyệt vời". Trong đó, phần lớn là đánh giá của các du khách quốc tế đến từ Mỹ, Hàn Quốc, các nước châu Âu…

Sự đón nhận từ khách hàng khi dự án đã đi vào vận hành như Sailing Club Signature Resort Phu Quoc là một trong những hình mẫu mà các nhà đầu tư có thể tham khảo ở thời điểm hiện tại (Ảnh: BIM Land).

Sự chú ý dành cho Sailing Club Residences Ha Long Bay - dự án đầu tiên của Sailing Club tại miền Bắc - còn đến từ vị trí đắc địa kế bên vịnh di sản Hạ Long. Khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy giá bất động sản tại Quảng Ninh nói chung và đặc biệt tại TP Hạ Long luôn giữ nhịp tăng tích cực trong vài năm qua, do đòn bẩy quy hoạch - hạ tầng và nguồn cung ngày càng hạn chế.

Sailing Club Residences Ha Long Bay với các tiêu chí hấp dẫn như: vị trí sát biển đắc địa, có bãi biển riêng, được quản lý bởi đơn vị danh tiếng, sẽ có tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian.

Bộ sưu tập giới hạn và ấn tượng trên thị trường nghỉ dưỡng

Bên cạnh những giá trị lý tính trên phương diện đầu tư, bộ sưu tập biệt thự loại A - Sailing Club Residences Ha Long Bay cũng chinh phục những nhà sưu tầm bất động sản hàng hiệu bằng số lượng giới hạn cùng phong cách thiết kế Scandinavia hiếm thấy trên thị trường nghỉ dưỡng miền Bắc.

Xuất phát từ Bắc Âu, phong cách Scandinavia được định nghĩa với 3 yếu tố cơ bản: đơn giản trong thiết kế, tinh tế trong cảm nhận và tiện nghi khi sử dụng. "Cặp bài trùng" GFAB (tư vấn kiến trúc) và KAZE (tư vấn nội thất) đã hiện thực hóa các yếu tố này trong dự án thứ 3 mang thương hiệu Sailing Club mà họ hợp tác thực hiện.

Đề cao triết lý tối giản "less is more", kiến trúc sư trưởng Gary Fell đã phác thảo nên biệt thự với điểm nhấn là những băng kính tràn, xóa nhòa ranh giới giữa không gian trong nhà và thiên nhiên xung quanh. "Kiến trúc phải đóng vai trò tôn vinh thiên nhiên và biến thiên nhiên thành một tác phẩm decor hoàn hảo trong không gian sống", ông Gary Fell cho biết.

Sự tối giản trong từng biệt thự được thể hiện qua việc tối ưu hóa công năng của công trình (Ảnh: BIM Land).

Bộ sưu tập 16 căn biệt thự cuối cùng của dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay thuộc loại A, có diện tích lên tới hơn 300m2, với 3 tầng, 3 phòng ngủ và bể bơi riêng, phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng của các gia đình đa thế hệ hoặc các nhóm du khách.

Sailing Club Residences Ha Long Bay mang "làn gió Bắc Âu" tươi mới đến với vịnh biển di sản qua những nội thất thể hiện rõ nhất nét đẹp của phong cách scandinavia: tinh tế, nguyên bản và chắt lọc. Theo nhà thiết kế nội thất Fong-Chan Zeuthen đến từ KAZE Interior Design Studio: "Không phải cứ bày những thứ đồ đắt tiền thì không gian sống đó trở nên sang trọng". Nhà thiết kế nhấn mạnh, thiết kế trước hết phải tối ưu công năng và sau đó là đem tới cho khách hàng những cảm xúc chân thực và trọn vẹn.

Trong biệt thự Sailing Club Residences Ha Long Bay, từng chi tiết nội thất đều được chọn lọc kỹ càng (Ảnh: BIM Land).

Bàn ăn làm bằng gỗ nguyên khối. Cầu thang được thiết kế như một điểm nhấn nghệ thuật nổi bật để kết nối các tầng biệt thự. Những bức tranh theo trường phái đương đại của Jason Brooks tạo điểm nhấn thú vị cho thị giác. Các vật liệu tự nhiên và độ bền cao như gỗ mộc, da thuộc, lưới được sử dụng cho đồ nội thất, tạo sự kết nối thân thiện và cảm giác thoải mái cho gia chủ.

Video giới thiệu bộ sưu tập villa A tại dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Theo đơn vị phân phối, biệt thự mẫu dự án Sailing Club Residences Ha Long Bay sẽ ra mắt vào đầu tháng 4/2023. Trong dịp này, hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn dự kiến sẽ được công bố, mang đến cơ hội hữu hạn sở hữu bộ sưu tập biệt thự Scandinavia độc đáo và cá tính cho nhà đầu tư sành sỏi.

