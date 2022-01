Biệt thự Anlac Green Symphony: Không gian chung gắn kết cho phút quây quần đầm ấm

Xu hướng lựa chọn không gian "sum họp dịp Tết" sau đại dịch

Theo Phó giáo sư Ayyoob Sharifi tại Đại học Hiroshima (2020), đa số khu vực có lượng người bị mắc Covid-19 và phát tán nhanh là các khu đô thị có lượng dân cư tập trung đông, mật độ xây dựng cao như: Delhi; Shanghai; New York… Trong đó, nhóm 4 yếu tố bị tác động bởi Covid-19 bao gồm: môi trường, kinh tế - xã hội, chính phủ và quản lý, giao thông và thiết kế đô thị.

Bên cạnh 2 nhóm yếu tố ngoại cảnh là kinh tế - xã hội và sự quản lý của chính phủ thì 2 nhóm yếu tố nội sinh là môi trường và thiết kế đô thị sẽ có sự liên quan trực tiếp đến sự lựa chọn không gian sống của mỗi người. Một ngôi nhà với môi trường sống riêng tư, giao thông thuận lợi nhưng tách biệt khỏi những địa điểm có mật độ cư dân dày đặc sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu sau dịch.

Cũng chịu chung tác động của tình hình dịch bệnh, nếu dịp Tết hàng năm là thời gian dành cho việc du lịch đây đó, tránh khỏi những ồn ã chốn thị thành thì Tết năm nay, người ta nhận ra rằng những món quà, lời yêu thương được gửi từ xa là chưa đủ, Tết chỉ thực sự đủ đầy khi cả gia đình được gần bên nhau. Những điều tưởng chừng như quá dễ dàng để chạm tới lại trở nên thật quý giá trong dịp Tết này: một bữa cơm sum họp đầy đủ cả nhà, tiếng hỏi thăm sức khỏe, tiếng mẹ lách cách nấu nướng trong gian bếp nhỏ, một cái vỗ vai hay cái ôm thật chặt của những người thân yêu nhất.

Nhiều người lựa chọn không gian riêng tư, đầy đủ tiện ích giúp gắn kết tình thân trong dịp Tết này.

Tổng hòa các nhu cầu liên quan trực tiếp đến cảm xúc cũng như lý trí, một ngôi nhà được tầng lớp tinh hoa chọn làm không gian "sum họp dịp Tết" sau đại dịch sẽ không chỉ đáp ứng các nhu cầu sống riêng tư, đầy đủ tiện ích mà còn phải thỏa mãn những giá trị tinh thần, là sợi dây bền chặt gắn kết gia đình thêm gần bên nhau.

Biệt thự Anlac Green Symphony: Không gian nghệ thuật gắn kết tình thân, tận hưởng Tết đa trải nghiệm

Thiết kế đô thị - một trong 4 yếu tố bị tác động mạnh mẽ nhất bởi đại dịch cũng chính là yếu tố tiên quyết thu hút cư dân về an cư tại một dự án. Với không gian xanh an lành cùng 3 lớp an ninh đảm bảo sự an toàn và riêng tư tại tâm điểm kết nối phía Tây Hà Nội, Khu đô thị Anlac Green Symphony được chủ đầu tư thiết kế như một "lá chắn xanh" cho cư dân. Tại đây, mỗi căn biệt thự như một không gian nghệ thuật thu nhỏ, mang đến trải nghiệm gắn kết đắt giá cho mùa Tết đoàn viên thêm phần trọn vẹn.

Nằm trong quy hoạch nghệ thuật tổng hòa của khu đô thị, biệt thự Anlac Green Symphony với kiến trúc tân cổ điển Pháp hiện lên như tô điểm cho bức tranh không gian sống thêm phần sang trọng và lãng mạn. Tại đây, xuất phát từ sự thấu hiểu về nếp sống kết nối - sum vầy của người dân Việt, chủ đầu tư An Lạc cho biết đã lựa chọn ngôn ngữ thiết kế "không vách ngăn" cho không gian sinh hoạt chung tại tầng 1. Được xem như "trái tim" của ngôi nhà, phòng khách biệt thự được nối liền với phòng bếp, mở rộng không gian một cách tối đa. Những ngày Tết này, gia chủ có thể tô điểm ngôi nhà với sắc xuân rực rỡ của hoa đào, hoa mai, hay những cây quất kết trái vàng tươi mà vẫn đảm bảo không gian kết nối cho cả gia đình, trọn vẹn những phút giây đoàn viên ấm áp.

Thiết kế "không vách ngăn" rộng mở, ngập tràn sắc xuân rực rỡ nối liền phòng khách và phòng bếp biệt thự.

"Nếu nói nội thất là linh hồn thì ánh sáng chính là sức khỏe", chủ đầu tư chia sẻ. Thiết kế đưa thiên nhiên vào nhà chính là yếu tố ghi điểm tiếp theo của biệt thự Anlac Green Symphony. Tại đây, chủ đầu tư An Lạc đã sử dụng kính làm vật liệu chính nhằm tối đa hóa ánh sáng tự nhiên vào không gian sống. Hệ thống cửa chính và cửa sổ rộng mở không chỉ đón ánh mặt trời và không khí trong lành mà còn mang đến một sức sống tươi mới, đầy năng lượng.

Bên cạnh đó, khuôn viên biệt thự còn được ôm trọn bởi mảng xanh tự nhiên của cảnh quan sân vườn, làm nên phong cách sống xanh - cân bằng cho cả gia đình. Tết này, chẳng cần đi đâu xa, các thành viên gia đình cùng nhau cảm nhận cái se lạnh của đất trời ngay bên hiên nhà, nâng ly thưởng trà, nhấm nháp vị mứt gừng nồng ấm, hàn huyên những câu chuyện xưa, cầu chúc niềm vui cho năm mới.

Trải qua những băn khoăn về môi trường sống của năm cũ, giờ đây, sở hữu không gian sống sang trọng nhưng vẫn giao hòa thiên nhiên tại biệt thự Anlac Green Symphony, theo chủ đầu tư, là sở hữu một món quà vô giá dành tặng gia đình dịp xuân sang. Tận hưởng hương vị Tết ấm áp trong biệt thự Anlac Green Symphony sẽ là một trải nghiệm Tết rất khác biệt, là món quà khai xuân ý nghĩa, là "khúc dạo đầu" mở ra một "bản nhạc" tươi vui cho năm mới bình an.