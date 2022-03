"Biệt phủ" trên cao và sự giàu có trên tầm cao mới của Hải Phòng

Hải Phòng chuyển mình mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hệ thống công trình giao thông hàng nghìn tỷ đồng, nền công nghiệp đón nguồn vốn FDI hàng tỷ USD, các dự án và khu đô thị mới khang trang, được đầu tư bài bản và cả những công trình hạng sang tiêu chuẩn quốc tế.

Song hành cùng sự phát triển kinh tế, hạ tầng, Hải Phòng cũng từng bước đón nhận những phong cách sống mới, đưa người Hải Phòng hòa chung vào nhịp sống của cư dân tại các đô thị hiện đại trong khu vực châu Á và thế giới như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok).

Chất sống mới tại tổ hợp "All in one" hạng sang Diamond Crown Hai Phong

Cao 186m, gồm 1 tòa khách sạn đẳng cấp 45 tầng và 1 tòa căn hộ hạng sang 39 tầng, Diamond Crown Hai Phong thiết kế nên phong cách sống "All in one" (tất cả trong một) thời thượng, vốn đang thịnh hành trên thế giới.

Diamond Crown Hai Phong mang chất sống "All in one" về tọa độ vàng giữa trung tâm thành phố.

Trong không gian kiến trúc tân vị lai mang vẻ đẹp vượt thời gian, những nét đặc trưng về văn hóa mua sắm, ẩm thực, giải trí của thành phố cảng được mang về đặt chung trong một tọa độ và nâng tầm chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Không chỉ được thỏa mãn niềm đam mê mua sắm tại sàn thương mại rộng tới 4.500m2, nơi hội tụ những thương hiệu danh tiếng, chủ nhân căn hộ Diamond Crown Hai Phong còn có thể thưởng thức phong vị ẩm thực Á - Âu tại chuỗi nhà hàng 5 sao hay dành thời gian hưởng thụ, thư giãn tại chuỗi tiện ích giải trí: Bể bơi bốn mùa, sky bar, phòng tập gym - yoga, dancing studio; thư viện, phòng lounge sang trọng...

Đây là dự án tại Hải Phong sở hữu hệ thống tiện ích wellness chăm sóc sức khỏe thượng lưu, bao gồm tổ hợp sauna và thủy trị liệu: Bể sục jacuzzi, phòng xông hơi ướt, phòng xông hơi khô đá muối hồng ngoại, phòng xông hơi đá quý, bể bơi bốn mùa trên cao với công nghệ lọc điện phân muối...

Những "biệt phủ trên mây" khẳng định chất thượng lưu phố cảng

Điểm nhấn đặc biệt của tổ hợp "All in one" Diamond Crown Hai Phong là các căn hộ hạng sang lấy cảm hứng từ những tòa biệt thự sang trọng, biệt lập vốn đã trở thành một phần thương hiệu của Hải Phòng.

Không gian sống sang trọng, tiện nghi, riêng tư biệt lập được Diamond Crown Hai Phong mang lên không trung, phục vụ chất sống giàu sang thời thượng của các chủ nhân danh giá.

Khi nhắc đến biệt thự truyền thống, ngoài yếu tố sang trọng, tiện nghi còn là giá trị không gian mà chủ nhân sở hữu. Tại Diamond Crown Hai Phong, ba yếu tố này được tối ưu theo những tiêu chuẩn quốc tế.

Chất sang trọng thể hiện ở việc những căn hộ được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, đồng nhất với thiết kế chung của toàn bộ dự án, được thực hiện bởi kiến trúc sư người Italy, Massimo Mercurio, top 31 kiến trúc sư xuất sắc nhất thế giới.

Sự tiện nghi thể hiện qua hệ thống smart home hạng sang, kiểm soát mọi thiết bị trong nhà chỉ bằng vài nút chạm trên màn hình điện thoại, máy tính bảng; là khi sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trở thành một giải pháp thông minh giúp cuộc sống giàu sang trở nên tinh tế và tiện nghi hơn.

Không gian giàu có, ấy là từ trên tầng cao, chủ nhân căn hộ được chiêm ngưỡng toàn cảnh một Hải Phòng phồn hoa, phát triển đang thay đổi từng ngày. Ngay sát thềm không gian sống, chủ nhân Diamond Crown Hai Phong còn được hưởng đặc quyền từ những không gian họp hành, hội nghị, gặp gỡ đối tác đẳng cấp 5 sao.

Diamond Crown Hai Phong kỳ vọng góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đại diện chủ đầu tư Diamond Crown Hai Phong cho biết, người Hải Phòng vốn không xa lạ với những mô hình "All in one" tại các khu căn hộ hạng sang ở Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc… thậm chí là top các thành phố trên thế giới như New York, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore. Tuy nhiên, ngay tại chính đất cảng, người Hải Phòng vẫn chưa thực sự được sở hữu một tài sản xứng tầm. Sự xuất hiện của Diamond Crown Hai Phong được chủ đầu tư kỳ vọng là lời hồi đáp cho những thành tựu kinh tế và nhu cầu sống sang của giới thượng lưu tại thành phố hoa phượng đỏ.

Dự án được phát triển bởi DOJILAND, nhà phát triển bất động sản cao cấp tốt nhất Việt Nam năm 2021, Top 10 thương hiệu uy tín nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

