Batdongsan.com.vn: 20 năm đồng hành người Việt tìm nhà

Ngày nay, chỉ với vài thao tác trên máy tính hay điện thoại, người Việt có thể tiếp cận hàng triệu lựa chọn.

Giữa những đổi thay ấy, nền tảng công nghệ Batdongsan.com.vn đã đi qua 20 năm đồng hành và góp phần kiến tạo xu hướng tìm kiếm tổ ấm của người Việt.

Chị Hương Giang không bắt đầu hành trình mua căn hộ tại Thủ Đức bằng việc đi xem từng dự án. Người phụ nữ 32 tuổi, làm công việc huấn luyện Pilates, bắt đầu bằng một vòng tròn trên bản đồ.

Chị Giang lên Batdongsan.com.vn, khoanh khu vực mình muốn sống, chọn khoảng giá phù hợp, so sánh mức giá trên mỗi m² rồi kiểm tra những tiện ích xung quanh. Từ rất nhiều căn nhà đang được rao bán, danh sách dần thu hẹp còn những lựa chọn vừa với khả năng tài chính và nhu cầu sống của chị.

Phía sau những thao tác tưởng như đơn giản ấy là sự thay đổi lớn trong cách người Việt tìm nhà.

Vài cú “click” (nhấp) chuột, vài cái khoanh tròn nhỏ trên bản đồ đã thay thế cho nhiều chuyến đi tìm nhà không cần thiết.

Batdongsan.com.vn ra đời năm 2006, vào buổi bình minh của công nghệ bất động sản (PropTech) tại Việt Nam, khi đó, khái niệm này vẫn còn khá xa lạ. Việc tìm nhà chủ yếu dựa vào báo giấy, biển rao, người quen hoặc các đầu mối môi giới.

Trong bối cảnh thông tin còn phân tán, định hướng ban đầu của Batdongsan.com.vn là đưa nhà đất lên một địa chỉ trực tuyến, giúp người có nhu cầu mua, thuê kết nối nhanh hơn với người có bất động sản cần bán hoặc cho thuê.

Theo ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, một sản phẩm chỉ có thể đi đường dài khi tạo ra giá trị bền vững cho các bên tham gia. Với người mua và người thuê, giá trị nằm ở khả năng tiếp cận lượng thông tin lớn và sàng lọc theo nhu cầu. Với chủ nhà, môi giới và doanh nghiệp, nền tảng giúp họ đến gần hơn với những khách hàng đã có nhu cầu rõ ràng.

Nhưng khi thị trường phát triển, bài toán cũng thay đổi.

Nếu giai đoạn đầu, người dùng cần có thêm lựa chọn thì khi thông tin trở nên quá nhiều, họ lại cần biết đâu là lựa chọn phù hợp, mức giá nào đáng tham khảo và nguồn tin nào đủ tin cậy.

Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển quan trọng khi Batdongsan.com.vn gia nhập PropertyGuru, tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu tại Đông Nam Á, mở ra giai đoạn phát triển với nguồn lực công nghệ, dữ liệu và quản trị ở quy mô khu vực.

Batdongsan.com.vn bắt đầu công bố dữ liệu thị trường định kỳ theo tháng, quý và tổ chức Hội nghị Bất động sản Việt Nam thường niên - VRES từ năm 2014. Những dữ liệu vốn được tích lũy từ hoạt động tìm kiếm và đăng tin dần trở thành một lớp giá trị mới của nền tảng.

Vai trò này càng rõ hơn trong giai đoạn 2022-2023, khi thị trường đối mặt với thanh khoản suy giảm và niềm tin thận trọng. Dữ liệu không còn chỉ dùng để nhìn lại giá đã tăng hay giảm, mà trở thành điểm tham chiếu giúp người mua, người bán, môi giới và doanh nghiệp nhận diện thị trường đang ở đâu, nhu cầu dịch chuyển về hướng nào và đâu có thể là tín hiệu của chu kỳ tiếp theo.

Những dự báo từ Batdongsan.com.vn được thị trường thực tế kiểm chứng.

Cuối năm 2023, chuyên gia Batdongsan.com.vn nhận định, chung cư sẽ dẫn đầu quá trình phục hồi từ nửa đầu năm 2024 nhờ nhu cầu ở thực và khả năng tạo dòng tiền. Sang năm 2024, chung cư thực sự trở thành tâm điểm tìm kiếm.

Đầu năm 2024, nền tảng cũng dự báo thị trường có thể xuất hiện “điểm đảo chiều” trong khoảng quý I-III trước khi phục hồi rõ nét hơn. Đến quý III, nhiều phân khúc ghi nhận chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2024, lượt tìm kiếm bất động sản bán trên Batdongsan.com.vn tăng 22%, còn lượng tin đăng tăng 13% so với cùng kỳ 2023.

Với người mua, những tín hiệu sớm như vậy tạo thêm cơ sở để cân nhắc phân khúc và thời điểm ra quyết định. Người bán và môi giới có thể nhìn thấy nhu cầu đang trở lại ở đâu để điều chỉnh mức giá và cách tiếp cận khách hàng. Với doanh nghiệp, dữ liệu hỗ trợ hoạch định nguồn hàng và ngân sách marketing sát hơn với nhịp vận động của thị trường.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Batdongsan.com.vn, cho rằng điều đáng tự hào nhất của nền tảng không nằm ở một giai đoạn tăng trưởng cụ thể mà ở sự bền bỉ.

Cuối năm 2024, PropertyGuru bước sang chặng đường mới với sự đồng hành của EQT Private Capital Asia, thuộc EQT - tổ chức đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển, mở ra nguồn lực cho những đầu tư dài hạn về công nghệ và dữ liệu.

Những nỗ lực này đi cùng sự ghi nhận của thị trường. Hai năm liên tiếp 2025-2026, nghiên cứu của Kantar chứng nhận Batdongsan.com.vn là nền tảng PropTech đứng đầu trong tâm trí người dùng tại Việt Nam.

Tháng 6, nền tảng tiếp tục được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam vinh danh là Đơn vị dẫn đầu phát triển Nền tảng Công nghệ cho môi giới bất động sản và khách hàng.

Sau 20 năm, Batdongsan.com.vn không chỉ đi qua nhiều chu kỳ thị trường, mà còn liên tục mở rộng vai trò: từ nơi tập hợp tin rao sang tổ chức và sàng lọc thông tin để trở thành công cụ tìm kiếm; từ một kênh kết nối thành nền tảng công nghệ có dữ liệu, thông tin chuyên sâu về thị trường và các lớp xác thực hỗ trợ người dùng ra quyết định.

“Chúng tôi liên tục nghiên cứu thị trường để biết người dùng đang ở đâu và nhu cầu của họ thay đổi như thế nào, từ đó điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ để hỗ trợ hành trình ấy”, ông Bạch Dương nói.

Theo ông, sự bền bỉ không chỉ nằm ở khả năng đứng vững qua những biến động, mà ở năng lực thay đổi sau mỗi chu kỳ trong khi vẫn theo đuổi mục tiêu giúp hành trình tìm nhà của người Việt thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy hơn.

Mục tiêu ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện trong những kết quả cụ thể: một người mua có thêm cơ sở để đàm phán giá, một gia đình tránh được những “tour” xem đất lừa đảo, một chủ nhà nhanh chóng tìm được người thuê hay một môi giới gặp đúng khách hàng có nhu cầu thực.

Anh Nguyễn Tiến Thư, kỹ sư xây dựng, cho biết, Batdongsan.com.vn là một trong những địa chỉ đầu tiên anh tìm đến mỗi khi cần tham khảo giá nhà đất. Trong bối cảnh giá bán thay đổi liên tục, cùng một khu vực có thể xuất hiện nhiều mức chào khác nhau, điều anh cần không chỉ là danh sách tin rao, mà còn là cơ sở để đối chiếu. Tính năng Lịch sử giá giúp anh có thêm góc nhìn về thị trường qua nhiều năm.

Trong khi đó, Bản đồ Nhà đất trên Batdongsan.com.vn có thể giúp người dùng khoanh vùng khu vực, đặt mỗi bất động sản trong tương quan với đường sá, trường học, bệnh viện và các tiện ích xung quanh.

Một địa chỉ vì thế không còn là vài dòng mô tả. Trên Batdongsan.com.vn, vị trí được đặt trong bối cảnh thực tế: từ quãng đường đi làm mỗi sáng, ngôi trường con sẽ theo học đến mặt bằng giá của những bất động sản xung quanh.

Nhưng có nhiều thông tin hơn chưa chắc đã giúp việc tìm nhà dễ dàng hơn. Một căn hộ có thể xuất hiện trong nhiều tin đăng với nhiều mức giá khác nhau. Hình ảnh được lựa chọn ở góc đẹp nhất có thể chưa phản ánh đầy đủ hiện trạng.

Tin Xác thực và Tin đăng Video được Batdongsan.com.vn phát triển để hạn chế những bất cập đó. Hồ sơ pháp lý, hình ảnh hoặc video được xác minh giúp người dùng ưu tiên và có thêm cơ sở kiểm chứng. Video cho phép họ quan sát cách các phòng kết nối, ánh sáng, bố trí không gian và một phần hiện trạng trước khi quyết định liên hệ và đi xem trực tiếp.

Anh Phan Văn Điền, một môi giới lâu năm tại TPHCM, cảm nhận rõ sự thay đổi ấy qua chất lượng những cuộc gọi. Anh cho biết khoảng 70% khách hàng của mình đến từ Batdongsan.com.vn, trong đó Tin Xác thực giúp tiếp cận người mua hiệu quả hơn so với tin đăng thông thường.

Là chủ nhà thuê, ông Võ Quốc Đạt lại đo hiệu quả bằng tình trạng lấp đầy phòng. Ông đang cho thuê phòng trọ TPHCM với hệ thống hơn 100 phòng và đã sử dụng Batdongsan.com.vn trong nhiều năm. Mỗi phòng chưa có khách thuê đồng nghĩa với một phần doanh thu bị mất đi, trong khi nhu cầu thuê nhà có thể thay đổi nhanh theo từng thời điểm. “Cứ đăng tin lên Batdongsan.com.vn là nhanh có khách thuê liên hệ, ít phải lo phòng trống”, ông kể.

Những câu chuyện thực tế cho thấy Batdongsan.com.vn có thể hiện diện ở nhiều thời điểm khác nhau của hành trình tìm nhà của người Việt.

Một sinh viên tìm căn phòng đầu tiên khi rời quê lên thành phố. Một người trẻ chuyển nhà để sống gần nơi làm việc. Một gia đình sau nhiều năm thuê trọ bắt đầu tìm căn hộ của riêng mình. Một chủ nhà cần tìm người thuê. Một môi giới tìm khách hàng thực sự có nhu cầu.

Ở chặng đường tiếp theo, Batdongsan.com.vn không chỉ dừng lại vai trò cung cấp kết quả tìm kiếm.

Theo ông Bạch Dương, thói quen người dùng đang dịch chuyển từ “tìm và lọc” sang “hỏi và được trả lời”. Thay vì tự thiết lập nhiều điều kiện, họ có thể mô tả trực tiếp nhu cầu, chẳng hạn: Nhà đất bán TPHCM, hai phòng ngủ dưới năm tỷ đồng, gần trường học, yên tĩnh và không cách nơi làm việc quá xa.

Công nghệ không thể quyết định thay người mua đâu là tổ ấm phù hợp, nhưng có thể giúp họ hiểu rõ hơn từng lựa chọn, giảm bớt rủi ro và tự tin hơn trước một quyết định có ảnh hưởng lâu dài.

Nếu 20 năm trước, Batdongsan.com.vn bắt đầu bằng việc đưa thông tin nhà đất lên Internet, thì tầm nhìn trong chặng đường mới là trở thành một “trợ lý” bất động sản tin cậy, không chỉ giúp người Việt tìm thấy mà còn cung cấp thước đo để họ lựa chọn nơi vừa khả năng, đúng nhu cầu và an yên để vun đắp tổ ấm hay viết những chương tiếp theo của cuộc đời.

Nội dung: Trường Thịnh

Thiết kế: Khương Hiền

17/08/2026 - 08:00