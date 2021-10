Bất động sản vùng ven hút dòng vốn đầu tư hậu Covid-19

Dân trí Bất động sản vùng ven thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, bởi không gian sống thông thoáng, gần gũi thiên nhiên, nhiều dự án không quá xa các thành phố lớn.

Nhu cầu luôn cao

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III/2021 của Batdongsan.com, nhu cầu nhà ở không suy giảm. Cụ thể, có đến 95% người được hỏi mong muốn tìm mua hoặc thuê nhà mới phù hợp với làm việc tại nhà. Trong đó, yếu tố môi trường sạch sẽ, có ánh sáng tự nhiên, thông gió tốt, mát mẻ và tiết kiệm năng lượng là nhóm yếu tố quan trọng người dân tìm kiếm.

Hậu Covid-19, yếu tố sạch sẽ, xanh mát được người dân ưu tiên khi chọn nhà. Trong ảnh là không gian sống tại The Sol City.

Đánh giá về nhu cầu thị trường, nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, dù kinh tế khó khăn do Covid-19, nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao, do càng trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Nhất là trong bối cảnh quỹ đất tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM ngày càng khan hiếm, giá tăng, không gian sống ở nhiều nơi có phần chật chội, một số nhà đầu tư, khách hàng lẫn ông lớn bất động sản chuyển hướng sang vùng ven.

Ông Tạ Vinh (54 tuổi, TPHCM) có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư bất động sản tại khu vực phía Nam cho biết, chuyển hướng ra vùng ven không phải bây giờ mới có. Nếu trước đây chỉ manh nha thì giờ đây, xu hướng này mạnh mẽ hơn, có quy hoạch và chiến thuật bài bản khi của ông lớn bất động sản cùng phát triển dự án quy mô lớn. Đây là tiền đề để bất động sản vùng ven các thành phố lớn bứt phá trong cuối năm 2021, đầu 2022. Điều quan trọng là thị trường vùng ven nào đủ sức bật về quỹ đất, giá cả, hạ tầng, nguồn cung…, đặc biệt là vấn đề tiêm vaccine, phòng chống dịch của địa phương để thắng thế trên chặng đua này.

Long An đón dòng tiền đầu tư

Ông Vinh đánh giá, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu đều là những thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh hậu giãn cách khi mức độ quan tâm tại 4 khu vực này đều có dấu hiệu hồi phục từ tháng 9/2021. Tuy nhiên, xét về tổng thể, Long An đang có nhiều ưu thế hơn khi công tác phòng chống dịch cho tín hiệu khả quan, tỷ lệ tiêm vắc xin cao, quỹ đất còn rất nhiều, nguồn cung mới lớn, giá một số nơi vẫn còn mềm.

Long An hút đầu tư hậu giãn cách (Nguồn ảnh: Thắng Lợi Group).

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TPHCM và vùng phụ cận quý III/2021 của DKRA, Long An trở thành địa phương có nguồn cung mới chiếm lĩnh thị trường, nhất là phân khúc đất nền. Theo đó, Long An chiếm 81% tỷ lệ nguồn cung mới theo địa phương (thị trường TPHCM và các tỉnh giáp ranh) và tỷ lệ tiêu thụ là 79% trong khi các địa phương khác hầu như không có nguồn cung mới.

The Sol City liền kề TPHCM

Những dự án có quy mô lớn với sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu sống an, sống khỏe của người dân đón sóng đầu tư lớn hậu Covid-19. Điển hình là dự án The Sol City - "thành phố vệ tinh" Nam Sài Gòn của Tập đoàn Thắng Lợi vừa ra mắt giai đoạn 3 vào đầu tháng 10/2021.

Theo chia sẻ của đại diện tập đoàn, hậu giãn cách đã có hàng nghìn khách hàng tìm đến, đăng ký đến tận dự án để thăm quan và booking sản phẩm. Với lợi thế vị trí, cách trung tâm TPHCM 20 phút di chuyển, The Sol City đáp ứng nhu cầu về cuộc sống mới. Sau gần một năm chào sân trên thị trường bất động sản khu Tây, dự án với diện mạo đầy sức sống, hội tụ các tiện ích về một không gian sống lý tưởng.

Không gian xanh mát tại The Sol City.

Theo đó, những dãy nhà liền thổ, shophouse có diện tích dao động 75- 250 m2 (tùy căn) được thiết kế với không gian sống tách biệt, thông thoáng đã và đang hiện hữu trên khoảng không gian rộng lớn với quy mô 103 ha tại The Sol City. Ngoài ra, vì nằm trong khu bán compound, cư dân sống tại dự án còn được đảm bảo một môi trường sống an ninh khi tại đây luôn có đội cơ động PUN sẵn sàng hoạt động 24/7.

"Lựa chọn The Sol City giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề bất cập của cuộc sống đô thị như ùn tắc giao thông, khói bụi, đồng thời thỏa mãn nhu cầu sống và sinh hoạt của nhiều thế hệ trong gia đình. Từ đây đến TPHCM cũng chỉ có 20 phút nên việc di chuyển công việc cũng không quá khó khăn. Mùa dịch này còn có nhiều chính sách bán hàng tốt giúp tôi tối ưu hóa dòng tiền", chị Mai Hằng (quận 7, TPHCM) chia sẻ lý do xuống tiền tại dự án The Sol City.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án có tốc độ thi công nhanh, pháp lý đầy đủ cùng chính sách kích hoạt đầu tư giúp khách hàng tối ưu hóa dòng. Cụ thể, khi mua The Sol City, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 20% cho đến lúc nhận nhà (số lượng có hạn), linh hoạt dòng tiền với chính sách trả chậm 30 tháng. Ngoài ra còn có các chính sách như: tặng vàng, voucher nội thất lên tới 200 triệu đồng của công ty nội thất An Cường, chiết khấu lên đến 20%, trúng xe Mercedes-Benz C-180…

