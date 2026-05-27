Bất động sản ven sông Hàn dẫn dắt thị trường Đà Nẵng

Bất động sản ven sông Hàn - "thỏi nam châm" hút dòng tiền đầu tư (Ảnh: Ánh Dương).

Sông Hàn - trục giá trị định hình đẳng cấp đô thị Đà Nẵng

Quý I, Đà Nẵng phục vụ hơn 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn hành trình trải nghiệm của du khách tập trung tại khu vực trung tâm ven sông Hàn - nơi hội tụ các tuyến phố du lịch cùng chuỗi hoạt động giải trí về đêm. Dịp lễ 30/4 - 1/5, khối khách sạn 4-5 sao ven sông Hàn và trung tâm gần như kín phòng.

Hiệu ứng này sẽ càng lan tỏa khi thành phố bước vào mùa lễ hội. Riêng mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách/tháng. Những con số này cho thấy sông Hàn là “trục dòng tiền” hội tụ dòng khách và bất động sản có tiềm năng sinh lời vượt trội.

DIFF biến sông Hàn thành "trục dòng tiền" của Đà Nẵng (Ảnh: Ánh Dương).

Tương tự Paris hay London, nơi bất động sản ven sông thuộc nhóm đắt giá nhất, sông Hàn cũng đang thiết lập vai trò lõi giá trị của thành phố. Sức nóng này thể hiện qua mức chào bán 3.500 - 7.000 USD/m² của các dự án tại trung tâm, cùng đà tăng giá bền vững 10 - 12%/năm theo CBRE Việt Nam.

Giữa bối cảnh quỹ đất bên bờ sông giới hạn, sản phẩm ven sông không chỉ duy trì công suất khai thác ở mức cao mà còn là khối tài sản truyền đời, bảo chứng cho vị thế của chủ nhân tinh hoa.

“Điểm neo tài sản” của giới tinh hoa toàn cầu

Giới tinh hoa - bao gồm chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư và tầng lớp có tài sản lớn có xu hướng ưu tiên những tọa độ hội tụ ba yếu tố: vị trí trung tâm, cảnh quan đẹp và khả năng tạo dòng tiền.

Tại Đà Nẵng, dải đất ven sông Hàn trở thành lựa chọn khi đáp ứng tiêu chí này: vị trí kết nối với các trục giao thông huyết mạch giúp đảm bảo tính thanh khoản; “view sông” thỏa mãn khát khao về một không gian sống tận hưởng; nền tảng du lịch - sự kiện sầm uất tạo ra dòng tiền đều đặn.

Khi ba yếu tố cùng hội tụ, bất động sản tại đây hứa hẹn trở thành một “điểm neo tài sản” - nơi vừa đảm bảo giá trị tích lũy, vừa tạo ra dòng tiền bền vững.

Sun Symphony Residence - "điểm neo tài sản" với vị trí đắt giá, cảnh quan ấn tượng và bài toán kinh doanh hấp dẫn (Ảnh: Ánh Dương).

Nổi bật tại trung tâm là quần thể Sun Symphony Residence, với tháp căn hộ Symphony 5 - mảnh ghép cuối đang thu hút giới đầu tư. Tọa lạc trên mặt đường Lê Văn Duyệt soi bóng sông Hàn, cư dân tòa tháp dễ dàng kết nối tới biển Mân Thái (3km), tổ hợp vui chơi giải trí Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km). Vị trí đắc địa cũng đem lại cho cư dân tháp Symphony 5 tầm nhìn ra sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố.

Đặc quyền thị giác hiếm có từ ban công tháp Symphony 5 (Ảnh: Sun Property).

Symphony 5 còn sở hữu hệ thống hơn 20 tiện ích nội khu hướng tới chuẩn lưu trú dài hạn, bao gồm phòng gym, spa, hồ bơi phong cách resort, kids club, cùng không gian tĩnh tại tại sân yoga và khu vườn trên cao ở tầng 27.

Bước chân ra khỏi tòa tháp là không gian sinh thái rộng tới 19.000m2, quy tụ công viên thể thao 10.000m2 mang dấu ấn của đơn vị thiết kế quốc tế EGO với hệ sân pickleball và bóng rổ tiêu chuẩn, công viên ven sông 4.000m2, công viên trung tâm 5.000m2 và bến du thuyền xa hoa.

Symphony 5 tối ưu hóa lợi nhuận với khoảng 60% quỹ căn là dòng studio, đón nhu cầu thuê dài hạn của tệp chuyên gia. Trong bối cảnh lượng khách quốc tế đổ về Đà Nẵng không ngừng tăng trưởng, đây hứa hẹn là sản phẩm giúp nhà đầu tư duy trì tỷ lệ lấp đầy ấn tượng.

Căn hộ Symphony 5 được kỳ vọng sẽ đón dòng khách quốc tế (Ảnh: Sun Property).

Giá trị của Symphony 5 được củng cố khi các tòa S1, S2, S3 kế cận đã lần lượt bàn giao từ tháng 5, đem lại nhịp sống sôi động cho quần thể cùng khả năng khai thác ngay khi nhận chìa khoá. Với nhiều tiềm năng, căn hộ Symphony 5 mang đến cơ hội sở hữu bất động sản giá trị ven sông Hàn.