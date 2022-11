Bất động sản ven biển Quảng Bình hấp dẫn nhà đầu tư

Bất động sản ven biển - kênh đầu tư tiềm năng

Phân khúc bất động sản hướng thủy thường có mức giá trung bình cao hơn nhiều so với những sản phẩm cùng quy mô, chất lượng nhưng thua về tầm nhìn. Các sản phẩm mặt biển thường là loại hình có giá bán cao nhất trên thị trường bất động sản. Nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam cũng ưa chuộng các sản phẩm bất động sản ven biển.

Những địa phương dẫn đầu về bất động sản ven biển như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Tuy nhiên, trong những năm qua giá một số bất động sản ven biển tại các địa phương này tăng cao, vượt năng lực tài chính của nhiều nhà đầu tư cá nhân và có nơi dần bước vào thời kỳ bão hòa.

Trong đó, khu vực ven biển Quảng Bình cũng trở thành thị trường mới nổi tiềm năng. Các khu vực sở hữu đường bờ biển đẹp như bán đảo Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch đã và đang thu hút nhà đầu tư cả nước.

Quảng Bình - một trong 3 tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam (Ảnh: T.T)

Tiềm năng phát triển của bất động sản ven biển Quảng Bình

Trong tình cảnh bất động sản cả nước có dấu hiệu chững lại vì những đợt thanh lọc như: kiểm soát tín dụng bất động sản; thanh, kiểm tra hoạt động phát hành trái phiếu; rà soát, hồi tố thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch nhà đất thì bất động sản một số nơi Quảng Bình vẫn có sức hút.

Điều đó có được nhờ vào tiềm năng khai thác du lịch với đường bờ biển dài đến 116km và quần thể hang động nổi tiếng thế giới (hang Sơn Đoòng, Động phong Nha, Động Thiên Đường…). Sở hữu tiềm năng phát triển, nhưng giá bán một số bất động sản ven biển Quảng Bình rẻ so với các tỉnh thành ven biển khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn.

Giới đầu tư quan tâm đất biển Quảng Bình

Không chỉ bán đảo Bảo Ninh mà các khu đất ven biển khác tại Quảng Bình như Hải Ninh (Quảng Ninh), Đá Nhảy (Bố Trạch)… cũng hấp dẫn nhà đầu tư.

Bãi biển Đá Nhảy - một danh thắng độc đáo tại Quảng Bình, sở hữu tiềm năng phát triển du lịch (Ảnh: NAG Sam Nguyễn)

Anh Dương Minh Phong (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Đất nền ven biển Quảng Bình là kho báu trong mắt các nhà đầu tư miền Bắc. Trước đây tôi chỉ biết đến Bảo Ninh nhưng quỹ đất ven biển Bảo Ninh đã dần thu hẹp, một phần do quy hoạch của những dự án bất động sản quy mô lớn khiến các nhà đầu tư vốn mỏng khó có cơ hội chen chân vào thị trường này. Tuy nhiên, thời gian gần đây chúng tôi đang tìm kiếm và đầu tư vào bất động sản biển ven thành phố tại Bố Trạch, Quảng Ninh. Đây là những khu vực có giá còn thấp so với mặt bằng về giá cả nước trong khi sở hữu những lợi thế to lớn để phát triển du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên độc đáo".