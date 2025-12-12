Bất động sản thương mại Tây Hà Nội sôi động cuối năm

Trong đó, phía Tây Hà Nội - nơi dòng sản phẩm cao cấp Boutique Collection do Vinhomes phát triển thu hút nhà đầu tư.

Thương mại dịch vụ xoay trục về Tây Hà Nội

Trong bối cảnh nền kinh tế hàng hóa dần bão hòa, kinh tế trải nghiệm (Experience Economy) lại phát triển nhanh chóng. Theo báo cáo của WiseGuyReports, quy mô của nền kinh tế trải nghiệm đã đạt 778 tỷ USD vào năm 2024, dự kiến tăng lên 809 tỷ USD vào năm 2025 và kỳ vọng đạt 1.200 tỷ USD vào năm 2035. Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính đạt khoảng 4% trong giai đoạn 2025-2035.

Thực tế cho thấy, khách hàng ngày nay chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm, vượt trên cả giá trị sử dụng của sản phẩm. Xu hướng này khiến các thương hiệu phải tập trung đầu tư vào thiết kế không gian, cá nhân hóa dịch vụ để biến việc mua sắm thành một hành trình cảm xúc, củng cố sự gắn kết với khách hàng.

Khu Tây Hà Nội dẫn dắt thị trường bất động sản bán lẻ bởi loạt hạ tầng kết nối trung tâm và các vùng phụ cận (Ảnh: Vinhomes).

Tuy nhiên, nội đô Hà Nội hiện nay đã quá tải về hạ tầng. Trong khi đó, nhà phố truyền thống hạn chế về diện tích, không đáp ứng được nhu cầu thiết kế không gian trải nghiệm sang trọng hay cung cấp các dịch vụ đặc quyền cho khách hàng. Làn sóng các thương hiệu rời bỏ nội đô, tiến ra các vùng đô thị mới, giàu triển vọng kinh doanh đang diễn ra. Các thương hiệu đang đổ về khu Tây - nơi có tốc độ phát triển đô thị nhanh.

Theo Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, khu Tây được xác định là trục phát triển trọng điểm trung tâm tri thức, công nghệ cao và đô thị mở rộng. Tại đây, hàng loạt hạ tầng huyết mạch đang tăng tốc tạo các trục kết nối mới cho khu vực, như đại lộ Tây Thăng Long, vành đai 4, cầu Thượng Cát, metro số 4...

Khu vực này cũng tập trung đông đảo các cơ quan bộ ngành, trụ sở hành chính nhà nước, các doanh nghiệp lớn, cơ quan đại diện nước ngoài... Dân số phía Tây khoảng 4 triệu người, trong đó chiếm tỷ lệ không nhỏ là người lao động có thu nhập cao và chuyên gia quốc tế... mở ra thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Cộng đồng trung, thượng lưu này có gu thẩm mỹ tinh tế, ưa chuộng trải nghiệm dịch vụ mới mẻ, trở thành động lực thúc đẩy thương mại dịch vụ phát triển và thu hút các thương hiệu lớn về tạo lập cơ sở kinh doanh.

Boutique Collection - Không gian “may đo” cho sản phẩm, dịch vụ cao cấp

Từ nhiều năm qua, khu Tây đã là “thiên đường bán lẻ” khi tập trung hàng loạt trung tâm thương mại quy mô lớn: Vincom Mega Mall Smart City, Vincom Trần Duy Hưng, AEON Mall Hà Đông… cùng các tuyến phố thương mại sầm uất.

Dù vậy, các thương hiệu vẫn khao khát những không gian riêng biệt, đẳng cấp, được “may đo” cho sản phẩm, dịch vụ cao cấp, nổi bật với vị trí đắc địa, thiết kế tinh tế và đề cao trải nghiệm. Do đó, sự xuất hiện của Boutique Collection - dòng sản phẩm thương mại cao cấp do Vinhomes phát triển, đã được thị trường đón nhận.

Boutique Collection nằm trong 2 khu đô thị Vinhomes đã vận hành với hàng chục nghìn cư dân (Ảnh: Vinhomes).

Boutique Collection, nằm trong lòng các đô thị Vinhomes Gardenia và Vinhomes Smart City, sở hữu vị trí đắc địa khi được bao quanh bởi các trục đường huyết mạch: Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn… cùng mạng lưới hạ tầng hiện đại.

Đây cũng là những khu vực đang phát triển nhanh, thu hút đông đảo chuyên gia, doanh nhân và người trẻ thành đạt có nhu cầu tiêu dùng cao cấp và sức chi tiêu lớn. Nhờ đó, các thương hiệu có tệp khách hàng trung, thượng lưu tại chỗ khổng lồ, mang đến lợi thế kinh doanh vượt trội.

Các căn boutique sở hữu vị trí đắc địa ngay các trục đường lớn, đón dòng cư dân và khách vãng lai đông đảo (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Bên cạnh đó, nhờ được thừa hưởng hệ sinh thái cảnh quan, tiện ích hiện đại của các đại đô thị Vinhomes, các thương hiệu tại Boutique Collection còn đón được dòng khách vãng lai lớn đến vui chơi, giải trí, từ đó củng cố sự ổn định trong kinh doanh, tối ưu hiệu quả đầu tư và vận hành.

Các sản phẩm Boutique Collection được đánh giá sở hữu thiết kế vượt trội với mặt tiền rộng, diện tích lớn, chiều cao lý tưởng và kiến trúc sang trọng. Điều này vừa cho phép triển khai đa dạng mô hình kinh doanh, vừa tạo điều kiện cho thương hiệu định hình phong cách và bản sắc riêng, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Boutique Collection sở hữu thiết kế sang trọng và linh hoạt, phù hợp với nhiều mục đích kinh doanh (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Không chỉ là sản phẩm tạo ra lợi thế thương mại lớn, Boutique Collection còn hấp dẫn bởi khả năng tăng trưởng giá trị theo thời gian, nhất là ở những khu vực đang vươn mình trở thành trung tâm mới như phía Tây Hà Nội. Khi loạt hạ tầng trọng điểm của khu vực đồng loạt về đích trong 2-3 năm tới, nhà đầu tư sẽ hái trái ngọt nhờ mặt bằng giá mới được thiết lập.

Triển vọng tăng trưởng giá của Boutique Collection còn đến từ số lượng hạn chế, chỉ vài chục sản phẩm mỗi khu vực. Hội tụ những giá trị đẳng cấp, Boutique Collection được kỳ vọng là tài sản đầu tư chiến lược có khả năng sinh lời kép, từ khai thác kinh doanh, cho thuê và gia tăng giá trị, bắt sóng cùng nhịp phát triển của cực tăng trưởng mới phía Tây Hà Nội.