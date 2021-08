Bất động sản Phan Thiết vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư từ miền Bắc trong mùa Covid

Dân trí Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song bất động sản khu vực phía Nam vẫn thu hút nhiều nhà đầu tư miền Bắc "Nam tiến" tìm kiếm cơ hội sinh lời do hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó, đất nền Phan Thiết thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời trong sóng hạ tầng

Một trong những lý do quan trọng khiến Phan Thiết trở thành điểm đến thu hút giới đầu tư BĐS chính là nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Khởi công từ tháng 9/2020, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết hơn 12.500 tỷ đồng đang dần lộ diện.

Cùng với đó, sân bay Phan Thiết cũng đã chính thức tái khởi động trở lại trong tháng 4 năm nay. Cùng lúc triển khai và dự kiến hoàn thiện vào năm 2022, hai dự án hạ tầng trọng điểm này đã tạo ra cú hích vô cùng lớn đối với thị trường BĐS Phan Thiết.

Theo một số nhà đầu tư đất nền chuyên nghiệp, đầu tư tại Phan Thiết bây giờ không còn sớm nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Khi cao tốc và sân bay đồng loạt đi vào hoạt động trong năm 2022, giá đất chắc chắn sẽ tăng đột biến. Do đó, đây là thời điểm thích hợp nhất để xuống tiền đầu tư tại thị trường này.

Bất động sản Phan Thiết sôi động cùng sóng hạ tầng.

Tuy nhiên, kinh nghiệm đầu tư lâu năm cũng chỉ ra rằng, thay vì tìm kiếm những khu đất ở trung tâm thành phố Phan Thiết đang có giá thành rất cao thì việc lựa chọn đất nền tại khu vực vùng ven như Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình,… được ưa chuộng hơn nhiều. Bởi lẽ, đây là những khu vực đầu tiên đón sóng hạ tầng, tiềm năng tăng giá là hiện hữu và còn rất khả quan.

Thực tế, giá đất nền vùng ven Phan Thiết còn khá thấp, chỉ từ 9-12 triệu đồng/m2. So với khu vực lõi thành phố và ven biển Phan Thiết đã lên tới trên dưới 80 triệu đồng/m2 thì đây là khu vực có tiềm năng tăng giá cao hơn rất nhiều. Việc xuống tiền đầu tư tại thời điểm này và đợi sân bay, cao tốc hoàn thiện, giá trị đất nền tại đây sẽ có sự bùng nổ mạnh mẽ.

Nam An Ecotown Phan Thiết - điểm sáng hấp dẫn nhà đầu tư Hà Nội

Theo một số môi giới đất nền tại Phan Thiết, thời gian vừa qua, số lượng khách hàng tìm kiếm đất đầu tư ở đây tăng đột biến. Trong đó, chủ yếu là nhà đầu tư Hà Nội muốn sở hữu cơ hội đầu tư sinh lời trong sóng hạ tầng.

Anh N.T - một nhà đầu tư Hà Nội đang quan tâm tới thị trường Phan Thiết cho biết: "Đầu tư đất nền tại Phan Thiết trong thời điểm này chính là khoảng thời gian vàng đợi giá đất tăng lên. Nhất là khi chỉ trong một, hai năm tới, toàn bộ các dự án hạ tầng và du lịch trọng điểm cùng về đích".

Trong xu hướng nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới thị trường đất nền Phan Thiết, Nam An Ecotown Phan Thiết là một trong số ít những dự án sở hữu vị trí tâm điểm kết nối cao tốc và sân bay. Thuộc địa giới mở rộng của thành phố Phan Thiết, dự án còn nằm giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 28 - hai tuyến đường xương sống kết nối trực tiếp với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết.

Dự kiến sau khi cao tốc và sân bay hoàn thiện, cư dân của dự án Nam An Ecotown Phan Thiết sẽ chỉ mất từ 10-15 phút để kết nối tới các cơ sở hạ tầng nay. Ngoài ra, với vị trí đắc địa chỉ cách biển Phan Thiết khoảng 5-7 phút di chuyển, Nam An Ecotown Phan Thiết còn được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng từ chuỗi resort 5 sao đẳng cấp trải dọc theo bờ biển.

Bên cạnh đó, Nam An Ecotown Phan Thiết là dự án thuộc quy hoạch 1/500, pháp lý được đảm bảo an toàn, minh bạch, toàn bộ các nền đất đã có sổ đỏ riêng. Nội khu được quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ với khu dân cư hiện hữu. Với Nam An Ecotown Phan Thiết, nhà đầu tư có thể nhận bàn giao và tiến hành xây dựng ngay trên các nền đất.

Phối cảnh dự án Nam An Ecotown Phan Thiết.

Dự án Nam An Ecotown Phan Thiết có giá thành vô cùng hợp lý, chỉ từ 11-13 triệu đồng/m2. Cùng với những thế mạnh về thị trường và những lợi thế mà dự án đang sở hữu, Nam An Ecotown Phan Thiết hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ giá trị cho các nhà đầu tư với khoản lợi nhuận lên tới 80%/năm.

