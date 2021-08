Bất động sản Phan Thiết vẫn sôi động trong mùa dịch Covid-19

Dân trí Dịch Covid-19 đã có tác động mạnh tới thị trường bất động sản. Tuy nhiên, tại Phan Thiết, kênh đầu tư này vẫn sôi động và hấp dẫn giới đầu tư nhờ nhiều tín hiệu tích cực về lợi thế về hạ tầng, nhất là ở phân khúc đất nền.

Sức bật mạnh mẽ từ hạ tầng

Giai đoạn 2020-2022 được coi là thời kỳ "hoàng kim", phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông tại Phan Thiết. Cũng nhờ đó, BĐS Phan Thiết ngày càng có sức hút với nhà đầu tư bắt nguồn từ những thông tin tích cực về hạ tầng.

Hạ tầng Phan Thiết đang được tập trung đầu tư, đáng chú ý nhất phải kể tới dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đã khởi công hồi tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư 12.500 tỷ đồng. Đồng thời, dự án sân bay Phan Thiết cũng đã được tái khởi động và triển khai thi công từ tháng 4 năm nay. Dự kiến đến năm 2022, cả 2 dự án sân bay và cao tốc này sẽ đồng loạt hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Ngoài ra, sân bay Long Thành - cảng hàng không quốc tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á cũng sẽ dự kiến hoàn thiện giai đoạn I vào năm 2023. Sân bay Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Phan Thiết sẽ tạo thành bộ 3 công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực. Sau khi hoàn thành trong năm 2022, đây sẽ là một cú hích cực kỳ quan trọng tác động tới kinh tế xã hội và thị trường BĐS Phan Thiết - Bình Thuận.

Sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động năm 2022.

Theo các chuyên gia, sức bật của hạ tầng giống như một "quà tặng cơ hội" dành riêng cho Phan Thiết. Cụ thể, sân bay Phan Thiết sẽ giúp rút ngắn thời gian từ Hà Nội tới Phan Thiết chỉ còn 2 tiếng bay thẳng (so với 8 tiếng như trước). Trong khi đó, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM tới Phan Thiết chỉ còn chưa đầy 2 tiếng.

Như vậy, không chỉ khách du lịch từ khu vực phía Nam mà khách khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ và khách quốc tế đều có thể dễ dàng di chuyển tới Phan Thiết. Chính điều này sẽ tạo nên động lực vô cùng lớn để phát triển du lịch và bất động sản Phan Thiết.

Cơ hội đầu tư đón sóng hạ tầng ngay trong mùa Covid

Hạ tầng là một yếu tố quan trọng hàng đầu tác động tới thị trường bất động sản Phan Thiết. Dù trong thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước song những tín hiệu về hạ tầng không ngừng được hoàn thiện đã khiến thị trường đất nền Phan Thiết vẫn sôi động và hấp dẫn giới đầu tư.

Theo một đơn vị môi giới bất động sản tại Phan Thiết, nhờ sóng hạ tầng, bất động sản ven biển Phan Thiết đã tăng gần gấp 3 lần so với 2-3 năm trước. Ngoài ra, dù trong mùa dịch, số lượng giao dịch tại thị trường này vẫn giữ được sự ổn định, không có quá nhiều biến động. Phần lớn các giao dịch tập trung chủ yếu tại phân khúc đất nền dự án, đất nền ven biển đón trực tiếp sóng hạ tầng.

Bất động sản đất nền Phan Thiết vẫn sôi động bất chấp dịch bệnh (Ảnh minh họa: Dự án đất nền Nam An Ecotown Phan Thiết).

Lý giải cho tình hình này, chuyên gia cho rằng, những nhà đầu tư có tầm nhìn nhạy bén thường tìm kiếm cơ hội từ khá sớm. Phan Thiết đang trong giai đoạn hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, giá đất còn khá mềm nên đây chính là thời điểm thích hợp nhất để nhà đầu tư "xuống tiền" sở hữu cơ hội sinh lời trong tương lai. Chỉ trong khoảng 2 năm nữa, khi hạ tầng hoàn thiện và đi vào hoạt động, giá đất tại Phan Thiết chắc chắn sẽ có sự bùng nổ tăng mạnh hơn bao giờ hết.

Trước sức hút và những tiềm năng vô cùng lớn mà bất động sản Phan Thiết đang sở hữu, việc thị trường này vẫn giữ được nhiệt sôi động và hấp dẫn nhà đầu tư là hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt trong mùa dịch bệnh, nhiều nhà đầu tư có dòng tiền nhàn rỗi sẽ lựa chọn bất động sản là kênh trú ẩn an toàn, nhắm tới những khu vực đón sóng hạ tầng mạnh mẽ như Phan Thiết để đầu tư và chờ đợi thời cơ sinh lời.

Một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư nhất phải kể tới Nam An Ecotown Phan Thiết. Sở hữu vị trí đắc địa, cách trung tâm du lịch Phan Thiết chỉ 5 km, nằm giữa hai tuyến đường quan trọng kết nối với cao tốc và sân bay, Nam An Ecotown Phan Thiết được ví như một "viên ngọc sáng" tại thị trường bất động sản Phan Thiết.

Phối cảnh dự án Nam An Ecotown Phan Thiết.

Đặc biệt, đây là dự án đất nền thuộc quy hoạch 1/500 đã được cấp phép xây dựng nên tuyệt đối an toàn về pháp lý. Toàn bộ khu đất đã có sổ riêng từng nền, sở hữu lâu dài, giá còn khá mềm so với khu vực. Với lợi thế đón sóng hạ tầng, hứa hẹn trong hai năm tới đây, giá trị của Nam An Ecotown Phan Thiết sẽ tăng vọt, đem về khoản lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư tại thời điểm này.

Trường Thịnh