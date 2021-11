Bất động sản nghỉ dưỡng Hội An vào chu kỳ tăng trưởng mới

Dân trí Tọa đàm trực tuyến về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam với chủ đề: "Hội An - Chu kỳ tăng trưởng mới" sẽ diễn ra trên Dân trí lúc 20h ngày 3/11.

Sở hữu nhiều lợi thế thu hút du khách trong và ngoài nước, Quảng Nam đang là một trong những địa phương có tốc độ phát triển du lịch nhanh nhất cả nước, với tăng trưởng du khách bình quân đạt 21,3% trong suốt 5 năm 2016 - 2019.

Trong năm 2019, ngành du lịch tỉnh đón gần 7,8 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm 2018, trong đó có gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch cũng vượt gần 27,7% so với năm trước, ở mức 6.000 tỷ đồng.

Năm 2020, dù ảnh hưởng của Covid-19, Quảng Nam vẫn đón khoảng 1,5 triệu lượt khách. Riêng 9 tháng đầu năm nay, tổng lượt khách tham quan, lưu trú tại Quảng Nam đạt 326.300 lượt, giảm 77,6% so với cùng kỳ năm 2020 và giảm 94,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Quảng Nam - Hội An cũng là một trong những địa phương năng động trong phát triển du lịch. Khi dịch bệnh vừa có dấu hiệu được kiểm soát, thành phố Hội An đã mở cửa hoạt động đón khách nội tỉnh và các tỉnh liền kề trở lại từ đầu tháng 10. Theo kế hoạch, phố cổ Hội An, đền tháp Mỹ sơn và một số khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu phục vụ đón khách quốc tế theo hình thức tour khép kín từ tháng 11.

Một góc Hội An (Ảnh: Shutterstock).

Chương trình phát triển du lịch Quảng Nam đặt ra mục tiêu đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 50% là khách quốc tế vào năm 2025 và khoảng 18 triệu lượt khách với 55% là khách quốc tế vào năm 2030. Để đạt được điều này, ngành du lịch xứ Quảng phải đáp ứng khoảng 1.000 cơ sở lưu trú du lịch với 22.000 phòng vào năm 2020 và 1.200 cơ sở lưu trú với 29.000 phòng vào năm 2021.

Tuy nhiên, thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho thấy, đến năm 2020, tỉnh này mới có 30 khách sạn 4-5 sao cung ứng tổng cộng 4.696 phòng, bằng 1/4 so với mục tiêu đề ra năm 2025 và chưa tới 1/5 của năm 2030. Điều này đã thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khu vực phát triển sôi động.

Bất động sản Quảng Nam đã có sự xuất hiện của không ít "ông lớn" trong ngành với những dự án quy mô. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đã đầu tư khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An diện tích khoảng 200 ha với vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng ở huyện Thăng Bình. Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (thuộc Tập đoàn VinaCapital) đầu tư khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có diện tích 985,6 ha, vốn đầu tư 4 tỷ USD ở huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình. Hay Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG đầu tư 5 dự án thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao với tổng diện tích 369 ha ở huyện Thăng Bình…

Theo DKRA Vietnam, Quảng Nam là thị trường bất động sản nghỉ dưỡng mới, phát triển khá muộn so với những địa phương khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa… Từ năm 2017 đến nay, khu vực này ghi nhận khoảng 7 dự án biệt thự biển mở bán với 355 căn. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2021, tỉnh này có 2 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 55 căn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2020. Phân khúc căn hộ khách sạn (condotel) cũng đang có 3 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 360 căn, bằng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng Nam cũng là một trong số ít các địa phương thu hút nhiều dự án bất động sản đô thị quy mô lớn trong giai đoạn hiện nay, như dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên với quy mô 238 ha; dự án phát triển nhà ở trong khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Thăng Bình với diện tích 87 ha; dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị và cảnh quan hai bên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ sông Kỳ Phú đến Quảng trường biển Tam Thanh có quy mô 746,19 ha; dự án phát triển nhà ở trong khu đô thị sinh thái ven sông Tam Kỳ với diện tích 280 ha; dự án khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc - Bình Minh, xã Bình Minh với diện tích 99 ha.

Nằm trong chuỗi "Du lịch biển hồi sinh - Bất động sản nghỉ dưỡng đón sóng", Tọa đàm bất động sản trên báo điện tử Dân trí kỳ này sẽ được tiếp nối với chủ đề: "Hội An - Chu kỳ tăng trưởng mới". Chương trình phát trực tiếp trên báo Dân trí và fanpage Dân trí, vào lúc 20h ngày thứ tư (3/11).

Tọa đàm bất động sản nghỉ dưỡng "Hội An - Chu kỳ tăng trưởng mới" sẽ diễn ra lúc 20h ngày 3/11.

Chương trình sẽ phân tích những cơ hội, thách thức cũng như lưu ý đặc biệt khi đầu tư vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung. Đồng hành cùng Tọa đàm bất động sản trong chủ đề này là:

- Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam

- Ông Lê Ngọc Tường - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

- Bà Trịnh Thu Trang - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Đất Xanh Miền Trung

Mời quý vị dành thời gian theo dõi và đặt câu hỏi cho các khách mời tại đây.