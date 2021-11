Bất động sản Long An "cất cánh" nhờ hạ tầng

Dân trí Với lợi thế liền kề TPHCM, Long An sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, giúp thị trường bất động sản khởi sắc.

Đòn bẩy từ hạ tầng

Tận dụng lợi thế vị trí cửa ngõ giao thương, những năm qua, Long An đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); quy hoạch tỉnh trở thành vùng đa chức năng với cấu trúc không gian đô thị - công nghiệp bền vững.

Nằm giáp ranh TPHCM, Long An kết nối hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - tài chính - công nghệ cao của TPHCM, Long An được xem như khu vực mở rộng để di dời các nhà máy công nghiệp thuận tiện nhất. Tỉnh hiện có 36 khu, cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy đạt 80%. Nhờ đó, Long An đang trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu dân cư tiêu chuẩn Nhật Taka Garden Riverside Homes nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Tây hiền hòa.

Mới đây, TPHCM đã làm việc với các tỉnh, thành điều chỉnh lại hướng xây dựng tuyến đường sắt đi qua địa bàn TPHCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ có tổng vốn đầu tư lên đến 5 tỷ USD.

Tuyến đường Vành đai 4 đoạn Bến Lức - Hiệp Phước, Metro 3A Bến Thành - Tân Kiên cũng đang rục rịch khởi động trong khi cao tốc Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Trung Lương - Cần Thơ đang chuẩn bị đưa vào hoạt động. Các dự án hạ tầng này không chỉ xây dựng hệ thống giao thông hiện đại cho vùng đô thị TPHCM, mà còn góp phần hình thành các đô thị vệ tinh tại Long An.

Theo số liệu của Bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy, 9 tháng đầu năm 2021, Long An dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 3,6 tỷ USD/22,5 tỷ USD của cả nước chiếm 16,4%. Trong đó, dòng vốn nhiều nhất được đầu tư từ Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… Đây chính là lợi thế của Long An thu hút các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Với việc đẩy mạnh đô thị hóa và hạ tầng, Long An đang "đón sóng" đầu tư của nhiều ông lớn bất động sản với hàng loạt dự án ấn tượng. Điển hình là sự xuất hiện của khu dân cư tiêu chuẩn Nhật Taka Garden Riverside Homes.

Taka Garden Riverside Homes: Đánh thức trải nghiệm sống chuẩn Nhật

Là khu dân cư được Cát Tường Group phát triển trên tinh thần kiến tạo không gian sống mới, tốt đẹp và giá trị bên sông Vàm Cỏ Tây; Taka Garden Riverside Homes nằm ngay mặt tiền đường Đinh Viết Cừu, thành phố Tân An (Long An) khu vực giáp ranh TPHCM thuận lợi lưu thông.

Với quy mô 13.620 m², dự án đề cao tính riêng tư nhưng vẫn kết nối cộng đồng văn minh. Cư dân dự án Taka Garden Riverside Homes được sở hữu hàng loạt công trình tiện ích, dịch vụ phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giải trí như: Kotobuki trẻ em, Kotobuki thể dục, Khu vườn thiền Nhật thư giãn, Khu vực BBQ ngoài trời, Đài vọng cảnh thoáng đãng, Khu vực đậu xe thông minh và trạm xử lý nước thải tiêu chuẩn Nhật….

Taka Garden Riverside Homes đón đầu xu hướng sống khỏe tại TP Tân An, Long An từ giá trị tiêu chuẩn Nhật.

Với địa thế đắc lợi bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, dự án sở hữu đường dạo bộ với công viên bên sông, có tác dụng như "máy điều hòa" không khí, đem lại không gian sống thoáng đãng cho toàn khu dân cư.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, từng chi tiết không gian, vị trí phòng, các khu công năng được sắp đặt bố trí hợp lý, tận dụng đến từng centimet, đảm bảo không gian bếp rộng, phòng khách lớn, 2 phòng ngủ thoải mái, ấm cúng, 100% căn đều có ban công diện tích lớn.

Để sở hữu nhà phố Taka Garden Riverside Homes, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 30% giá trị sản phẩm, đã có thể nhận nhà ở ngay. Đồng thời, ngân hàng Vietcombank hỗ trợ cho vay lên đến 70% trong 10 năm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh còn được hưởng chiết khấu 7% cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn: xe Honda SH Mode, xe ô tô Honda HRV 2021, tủ lạnh thông minh Samsung, tivi Samsung 4K 65 inches… và với mỗi sản phẩm giao dịch thành công sẽ được tặng 1 nhẫn vàng trị giá 5 triệu đồng.

Taka Garden Riverside Homes là dự án được Cát Tường Group phát triển - đơn vị này vừa được vinh danh với hạng mục "Best Developer Southern Vietnam" (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam) tại Dot Property Vietnam Awards 2021.

