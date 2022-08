Bất động sản Lộc An, Lâm Đồng hưởng lợi từ hạ tầng

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dự kiến khởi công vào 6/2023

Sau cuộc khảo sát thực tế của bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng vào ngày 15/7, liên danh các nhà đầu tư dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để giải phóng mặt bằng vào đầu năm 2023.

Theo đó, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với chiều dài 66 km và vốn đầu tư dự kiến khoảng 16.220 tỷ đồng được thực hiện theo phương thức PPP (đối tác công tư). Đây là một trong 3 mảnh ghép quan trọng của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, gồm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Hiện tại, dự phòng ngân sách của tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án này đã có khoảng 3.700 tỷ đồng (trong tổng 4.500 tỷ).

Khi dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương hoàn thành hứa hẹn sẽ định hình "một tương lai khác" của Lâm Đồng (Ảnh minh họa: Canva).

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc không chỉ là tuyến đường giao thông "xương sống" giúp giải quyết bài toán đi lại, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản khu vực Lộc An nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Cùng với đó, hệ thống giao thông nội huyện Bảo Lâm và xã Lộc An cũng ngày một hoàn thiện và nâng cấp, góp phần kích thích thị trường bất động sản Lộc An phát triển.

Cơ hội cho thị trường bất động sản Lộc An

Với lợi thế sẵn từ vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, lại thêm hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện, vùng ven như Lộc An đang được nhiều "ông lớn" trong ngành để mắt, đặc biệt là các tập đoàn theo đuổi loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Đi kèm với đó, những thông tin về dự án cao tốc Dầu Giây - Liên Khương nói chung và cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc nói riêng phần nào sẽ có tác động tích cực đến thị trường bất động sản Lộc An.

Theo các chuyên gia, nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt và không gây nên các tác động quá lớn thì bất động sản Lâm Đồng sẽ tiếp đà hồi phục và Lộc An hứa hẹn là cái tên được nhiều người đánh giá cao.

Hạ tầng và bất động sản là mối quan hệ 2 chiều, bổ trợ cho nhau. Song nhiều người vẫn lo ngại rằng, đầu tư vào thị trường đang có dự án hạ tầng giao thông sẽ "vấp" phải những cơn sốt đất "ảo".

Với vị trí địa lý thuận lợi và nhiều điểm sáng về hạ tầng, Lộc An là khu vực được giới đầu tư đánh giá cao (Ảnh chụp từ bản đồ Google Maps).

Sau những biến động trên thị trường bất động sản thời gian qua, các chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư hiện nay đã trưởng thành và tỉnh táo hơn rất nhiều. Những cuộc "lướt sóng" ngắn hạn hay đầu tư chớp nhoáng đã dần kém thịnh hành. Thay vào đó, nhiều người có xu hướng đầu tư lâu dài và nhắm vào các vùng ven chưa bão hòa về giá.

Thêm vào đó, thông tin về bất động sản đang ngày càng minh bạch và công khai. Nhà đầu tư cũng có thêm nguồn để phân tích thông tin và đối chiếu trước khi đưa ra quyết định.

Ở thị trường Lộc An, mặt bằng giá còn "mềm" được xem là yếu tố mấu chốt thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Nhiều người kỳ vọng trong thời gian tới, Lộc An sẽ thiết lập mặt bằng giá hấp dẫn hơn sau khi các dự án cao tốc trọng điểm hoàn thiện.