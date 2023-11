Bất động sản liền kề tuyến metro - sức hút từ vị trí đắt giá

Metro - Bảo chứng tăng giá cho bất động sản

Năm 1863, tuyến đường sắt ngầm (metro) đầu tiên trên thế giới dài 6km mang tên Metropolitan Railway ra đời tại London (Anh). Không dừng lại ở việc giải quyết vấn đề ách tắc giao thông tại London lúc bấy giờ, Metropolitan Railway còn góp phần đưa thủ đô nước Anh nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu châu Âu.

Hơn một thế kỷ trôi qua, hàng trăm nghìn km metro đã được xây dựng trên khắp thế giới. Sự mở rộng của các tuyến tàu điện ngầm đã kết nối các địa điểm, thúc đẩy giao thương và tăng khả năng khai thác thương mại. Theo sau hệ thống tàu điện ngầm luôn có hành lang tiện ích đi kèm như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán cà phê, trung tâm mua sắm… Và hạ tầng phát triển đã thu hút dân cư đến sinh sống, đặc biệt là tại các khu vực gần các nhà ga.

Bất động sản liền kề tuyến metro cũng có tỷ suất sinh lời lớn và giá trị cao hơn so với mặt bằng chung. Tại bang New South Wales (Úc), giá nhà đất dọc theo tuyến Sydney Metro Northwest cao gần gấp ba lần so với mức trung bình của quốc gia này. Ở Bangkok (Thái Lan), giá trị bất động sản ở gần các tuyến metro sẽ được cộng thêm 6,5-20,55%, mức cộng càng nhiều khi khoảng cách càng giảm.

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá bán, giá cho thuê của bất động sản gần các trạm trung chuyển metro tăng cao vì đây là phương tiện giao thông không bị ảnh hưởng bởi tình trạng tắc đường, thời gian di chuyển ngắn và hạn chế phát thải ra ngoài môi trường. Ngoài ra, cơ hội được trải nghiệm những tiện ích hiện đại từ hạ tầng xung quanh cũng là lý do khiến nhiều người sẵn sàng chi trả nhiều hơn để an cư tại đây.

Câu chuyện tương tự cũng đang diễn ra ở Việt Nam khi từ năm 2010, Hà Nội và TPHCM bắt đầu quy hoạch và xây dựng đường sắt đô thị.

Tại TPHCM, bất động sản khu Đông ngày càng khởi sắc khi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đi vào triển khai. Theo thống kê của CBRE, giá mở bán bất động sản giai đoạn 2012-2016 tăng khoảng 150-200% so với các khu vực khác. Từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 30 dự án nhà ở và các trung tâm thương mại hiện diện dọc tuyến metro này và giá bán cũng tăng dần 15-50% so với ban đầu.

Ở thị trường Hà Nội, một báo cáo về giá bất động sản cũng chỉ ra rằng giá chung cư ở các phường nằm dọc tuyến đường sắt 2A (Cát Linh - Hà Đông) tăng 5-15%/năm, có nơi tăng mạnh tới 21%/năm. Một khảo sát khác cũng cho thấy giá bán thứ cấp trung bình căn hộ tại các dự án gần nhà ga đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trong quý II/2023 cũng đã tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Liền kề 2 tuyến metro, The Wisteria hưởng lợi lớn

Điều này giải thích vì sao The Wisteria (phân khu cao tầng thuộc khu đô thị Hinode Royal Park) vốn đã nhận được sự quan tâm của thị trường khi sở hữu những giá trị an cư và đầu tư sáng giá, lại càng được săn đón. Phân khu tọa lạc ở vị trí đắc địa khi liền kề tuyến metro số 3 và số 7.

Trong tương lai, khi hai tuyến đường sắt số 3 và số 7 đi vào vận hành toàn tuyến, cơ sở hạ tầng xung quanh phân khu The Wisteria cũng sẽ được nâng cấp hơn, các dịch vụ sẽ đa dạng và chất lượng hơn để phù hợp với những tiêu chuẩn sống hiện đại (Ảnh: WTO).

Cụ thể, tuyến metro số 3 Nhổn - Ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km, đi qua các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm giúp kết nối nhanh chóng. Hiện tại, tiến độ thi công đoạn trên cao đã đạt 99,54%, đoạn ngầm đang thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi tuyến đường sắt đi vào hoạt động, giá bất động sản dọc tuyến metro này dự báo sẽ tăng 15-20%.

Tuyến đường sắt số 7 dài 28km có lộ trình đi qua các điểm Mê Linh - Nhổn - Vân Canh - Dương Nội - Hà Đông cũng đang được xem xét để sớm triển khai. Hệ thống đường sắt số 7 sẽ giúp kết nối khu đô thị đến các tỉnh phía Tây.

Trong tương lai, khi hai tuyến đường sắt số 3 và số 7 đi vào vận hành toàn tuyến, cơ sở hạ tầng xung quanh phân khu The Wisteria cũng sẽ được nâng cấp hơn, các dịch vụ sẽ đa dạng và chất lượng hơn để phù hợp với những tiêu chuẩn sống hiện đại. Chưa kể, với vị trí nằm tại mặt tiền của các trục đường lớn: quốc lộ 32 và đại lộ Bình Minh, kết nối trực tiếp đến vành đai 3.5, cư dân The Wisteria còn có thể dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm của Thủ đô.

The Wisteria tọa lạc tại mặt tiền các trục đường lớn: quốc lộ 32 và đại lộ Bình Minh, kết nối trực tiếp đến vành đai 3.5 và tuyến metro số 7 (Ảnh: WTO).

Phân khu The Wisteria còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như phòng sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, thư viện, vườn dạo bộ, quảng trường trung tâm, khu thương mại, dịch vụ và thừa hưởng tiện ích ngoại khu từ đại đô thị Hinode Royal Park như: sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, công viên, vườn thiền, siêu thị… Mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe, học tập của cư dân sẽ được đáp ứng trọn vẹn.

Với những ưu thế nổi bật về vị trí, hạ tầng cùng uy tín của chủ đầu tư WTO, The Wisteria chính là nơi an cư lý tưởng trong tương lai, là tài sản và sản phẩm đầu tư với tiềm năng tăng giá lớn.