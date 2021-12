Bất động sản hưởng thụ cần phải có những yếu tố nào?

Dân trí "Bất động sản hưởng thụ" là khái niệm còn khá mới trong đầu tư nhưng đang được nhiều người quan tâm.

Nhu cầu hưởng thụ - chiếc "lò xo nén" sắp bật tung trên toàn cầu

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến lối sống của toàn xã hội, đặc biệt là về phương thức giao tiếp và hưởng thụ. Sau những đợt giãn cách liên tiếp, các hoạt động trải nghiệm như du lịch và tiệc tùng đã bị giới hạn chặt chẽ. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều hộ gia đình khá giả đang có tài khoản tiết kiệm lành mạnh đi cùng với nhu cầu hưởng thụ cuộc sống tăng lên mạnh mẽ. Đây có thể là dấu mốc thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng của giới thượng lưu.

Điển hình tại Trung Quốc, các khách hàng giàu có đã bắt đầu trở lại mua sắm sau khoảng thời gian bị phong tỏa. Đại diện hãng trang sức cao cấp Tiffany tại Trung Quốc cho biết với doanh số bán lẻ của đơn vị này đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều hãng đồ hiệu khác cũng có chung nhận định. Hãng trang sức và đồng hồ Thụy Sĩ Richemont công bố họ đã mở lại 462 cửa hiệu ở Trung Quốc và đều chứng kiến nhu cầu tăng mạnh.

Tương tự tại Hàn Quốc, những hàng dài người mua sắm đến cửa hàng thời trang Chanel tại Seoul. Phát ngôn viên của Trung tâm Lotte nhận định sự nóng lòng sở hữu những mặt hàng cao cấp xuất phát từ mong muốn được mua sắm sau chuỗi ngày mệt mỏi vì phải sống chung với dịch bệnh.

Bất động sản - món đầu tư giá trị cao hàng đầu cũng không nằm ngoài xu hướng trên. Tại Việt Nam, giới địa ốc tìm kiếm các sản phẩm bất động hưởng thụ. Theo chia sẻ của nhà đầu tư, các bất động sản hưởng thụ đúng nghĩa không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu vun đắp tinh thần, sức khỏe cho gia chủ, đây còn tiềm năng trong bối cảnh thế giới xác định sống chung cùng đại dịch và nhu cầu tận hưởng cuộc sống ngày càng cao trong cộng đồng.

Bất động sản hưởng thụ và những tiêu chí

Lãnh đạo một đơn vị phát triển bất động sản tại Hà Nội chia sẻ, bất động sản hưởng thụ là khái niệm xuất phát từ nhu cầu của nhóm khách hàng tinh hoa - những người am hiểu về các thú chơi thời thượng, vì vậy, tiêu chí để lọt vào mắt xanh của họ không đơn giản.

Một sản phẩm chỉ được xem là bất động sản hưởng thụ đúng nghĩa khi có đầy đủ các yếu tố như: sở hữu vị trí riêng tư, gần gũi với thiên nhiên những phải có giao thông thuận tiện để hành trình của người lưu trú được thư thái tối đa; không gian nội ngoại thất đáp ứng gu thẩm mỹ cao và có đủ không gian cho làm việc, nghỉ dưỡng của cả gia đình; thiết kế tổng thể toàn dự án phục vụ đầy đủ nhu cầu, giải trí, mua sắm ngay tại nội khu và quan trọng nhất là kinh nghiệm của đơn vị vận hành để hiểu và phục vụ chính xác mong muốn của khách hàng.

Những sản phẩm như vậy được nhiều người ưa chuộng, trong đó có quần thể nghỉ dưỡng 5 sao Grand Mercure Hoi An.

Theo chia sẻ từ chủ đầu tư, Grand Mercure Hoi An bao gồm 118 căn villa và 785 căn hộ dịch vụ cùng hàng loạt tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Dự án này nằm giữa 2 miền di sản - một bên là Thánh địa Mỹ Sơn, một bên là phố cổ Hội An.

Grand Mercure Hoi An còn sở hữu bãi biển riêng với tầm nhìn đắt giá ôm trọn An Bàng - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh do CNN Go bình chọn. Tại đây, chủ nhân chỉ bước chân ra khỏi căn biệt thự là đã chạm tới biển và dễ dàng kết nối đến 2 cảng hàng không lớn là sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai trong 30 phút di chuyển.

Thiết kế mặt ngoài các căn biệt thự mang kiến trúc Italy đặc trưng được hình tượng hóa bằng các vòm cong uy nghi, kết hợp với nội thất mang hơi thở văn hóa bản địa tạo ra cảm xúc thú vị cho người lưu trú. Với không gian rộng, thoáng, các phòng chức năng đa dạng, dự án đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, làm việc, tận hưởng cuộc sống của gia đình nhiều thế hệ.

Trải nghiệm cá nhân hóa của các chủ nhân Grand Mercure Hoi An cũng khác biệt với những tiện ích đặc quyền 5 sao như bể bơi vô cực, skybar trên cao, bể bơi Silk River dài hơn 300 mét, dãy shophouse thời thượng... Dự án được quản lý vận hành bởi Accor - tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, mỗi dự án của Accor đều đem về danh tiếng và lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với những tiêu chí này, Grand Mercure Hoi An đi theo tiêu chí của dòng sản phẩm bất động sản hưởng thụ thời thượng tại Việt Nam.

Trường Thịnh