Bất động sản hưởng lợi khi Dĩ An được đề nghị công nhận đô thị loại 2

TP Dĩ An tiếp đà phát triển - đẩy nhanh lộ trình lên đô thị loại 1

TP Dĩ An có ưu thế kết nối vùng mạnh mẽ khi là giao điểm của trục hành lang kinh tế quan trọng vùng Đông Nam Bộ, là cửa ngõ phía đông TPHCM và là đầu mối giao thông khu vực phía nam tỉnh Bình Dương.

Khu phức hợp Bcons City hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang được tập trung đầu tư phát triển của 2 thành phố trẻ là TP Dĩ An và TP Thủ Đức (Ảnh phối cảnh dự án: Bcons).

Kể từ khi trở thành đô thị loại 3, đến nay TP Dĩ An có bước phát triển nhanh chóng với tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao. TP Dĩ An trở thành vùng mũi nhọn, là một trong những động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương.

Hiện TP Dĩ An đã đạt 5/5 tiêu chí được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 10 thông qua Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại 2, tiếp tục đẩy nhanh quá trình đô thị hóa phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2025.

Đại lộ Thống Nhất được mở rộng, kéo theo sự đầu tư phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ, thương mại, tiện ích... trong khu vực (Đồ họa: Bcons).

Với mục tiêu đạt đô thị loại 1, TP Dĩ An được quy hoạch bài bản, thực hiện chỉnh trang đô thị và tập trung nguồn lực vào phát triển hạ tầng. Trong đó một loạt công trình hạ tầng giao thông được đầu tư, giúp TP Dĩ An tạo lợi thế kết nối và cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.

Có thể kể đến Quốc lộ 1K, đoạn qua Dĩ An mở rộng lộ giới lên 54m, kết nối cùng đại lộ Phạm Văn Đồng, tạo tính liên kết vùng cho khu vực. Hay đại lộ Thống Nhất được mở rộng lên 32m, được kỳ vọng là trục đường huyết mạch Đông Tây, thúc đẩy thông thương khu vực. Ngoài ra, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên được kéo dài đến TP Dĩ An, mở ra kỷ nguyên giao thông hiện đại, rút ngắn khoảng cách đô thị vệ tinh đến trung tâm TPHCM.

Giới đầu tư kỳ vọng, việc được công nhận đô thị loại 2, tạo tiền đề cho mục tiêu phát triển thành đô thị loại 1, không chỉ là động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo cơ hội cho bất động sản Dĩ An tăng trưởng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị nơi đây.

Động lực tăng trưởng bất động sản

Hạ tầng được đầu tư, nâng cấp cộng hưởng với sự phát triển kinh tế trong giai đoạn vừa qua, cùng với những chính sách thu hút đầu tư... các chuyên gia kỳ vọng vào sự phát triển tích cực của thị trường bất động sản TP Dĩ An.

Thực tế những năm gần đây, nguồn cung mới liên tục bổ sung cho thị trường TP Dĩ An, với mức giá vừa túi tiền, mở ra cơ hội an cư cho nhiều người trong bối cảnh thị trường TPHCM lệch pha cung cầu, vắng bóng những dự án tầm trung cho người có nhu cầu ở thực.

Trong đó có thể kể đến khu phức hợp Bcons City (dự án khu thương mại - dịch vụ - văn phòng - căn hộ Bcons), với mức giá từ 1,75 tỷ/căn, sở hữu vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích đồng bộ... đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Với hệ thống 26 tiện ích hiện đại, Bcons City là "mảnh ghép" của quần thể đô thị TP Dĩ An (Ảnh phối cảnh dự án).

Tọa lạc mặt tiền đại lộ Thống Nhất, liền kề các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A… Bcons City nằm trong khu vực tâm điểm kết nối đa chiều. Từ Bcons City, cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm thành phố hay đến các vùng trọng điểm trong tứ giác kinh tế - du lịch Đông Nam Bộ, thuận tiện cho việc sinh sống, vui chơi, học tập.

Ngoài ra, nằm ngay vị trí giáp ranh 2 thành phố trẻ năng động là TP Thủ Đức và TP Dĩ An, cư dân Bcons City hưởng trọn hệ thống tiện ích chất lượng. Đời sống cư dân được chăm sóc toàn diện từ các khu vui chơi, trung tâm thương mại, hệ thống y tế, giáo dục hàng đầu được tập trung ở khu vực này.

Trong bối cảnh thành phố thiếu mảng xanh, cư dân Bcons City được tận hưởng 2 lớp mảng xanh rộng lớn. Một loạt các công viên lớn nhỏ trải đều giữa các tòa tháp sẽ cung cấp nơi vui chơi, thư giãn. Đồng thời hệ thống 600ha mảng xanh và mặt nước của Làng đại học ngay sát bên, sẽ là lá phổi xanh thanh lọc không khí, mang đến môi trường sống trong lành hiếm có.

Bcons City là sản phẩm của Tập đoàn Bcons. Trước đó một loạt dự án mang thương hiệu Bcons đã được thị trường đón nhận với tỷ lệ hấp thụ cao. Mới đây, tập đoàn đã thực hiện cất nóc dự án Bcons Sala, mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Với mức giá từ 30 triệu đồng/m2 dành cho các căn hộ tháp Green Topaz, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án sẽ đi kèm với chính sách thanh toán linh hoạt, mức chiết khấu hấp dẫn, khách hàng còn được hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc đến 24 tháng. "Bcons City là dự án có giá hợp lý, hấp dẫn thời điểm này, là lời giải cho bài toán an cư của các gia đình trẻ", đại diện Tập đoàn Bcons chia sẻ.

