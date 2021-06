Bất động sản Hội An "nén lại" chờ bùng nổ

Dân trí Dưới tác động của dịch Covid-19, thị trường du lịch và bất động sản khu vực Hội An chịu nhiều ảnh hưởng. Song với nhiều nhà đầu tư, đây cũng là cơ hội đón đầu thời kỳ tăng trưởng mới ngay khi dịch bệnh được kiểm soát thành công.

Thị trường "nén" lại

Như nhiều vùng trọng điểm du lịch trên cả nước, Đà Nẵng - Hội An gần như "đóng băng" nền công nghiệp không khói bởi dịch Covid-19, điều này cũng gây ra xáo trộn không nhỏ tới thị trường bất động sản (BĐS) khu vực. Tuy nhiên, nhìn lại đà tăng trưởng trong quá khứ với trên 5,3 triệu lượt khách vào năm 2019, giá trị sản xuất dịch vụ - du lịch - thương mại đạt trên 8.500 tỷ đồng, doanh thu vé tham quan phố cổ hơn 280 tỷ đồng, cho thấy vai trò hạt nhân của khu vực Hội An kỳ vọng sẽ bứt phá nhanh chóng trở lại trong thời gian ngắn.

Lạc quan vào viễn cảnh tươi sáng của thị trường, anh Vũ Quốc Mạnh - giám đốc một đơn vị lữ hành tại Hội An chia sẻ: "Dù doanh thu của chúng tôi năm qua giảm 85-90% song tôi vẫn tin tưởng đây sẽ là ngành phục hồi nhanh và mạnh nhất, bởi thời điểm này mọi nhu cầu giải trí và du lịch của người dân phải dừng lại, tạo nên lực nén như lò xo. Vậy nên ngay khi dịch được kiểm soát thành công, điều tất yếu là nhu cầu này sẽ bùng nổ, mang đến cơ hội khai thác rất lớn".

Theo nhiều chuyên gia kinh tế nhận định "trong nguy luôn có cơ", đây chính là cơ hội tốt để các nhà đầu tư có tiềm lực nắm bắt làn sóng tăng trưởng mới. Mặt khác, giai đoạn khó khăn cũng tạo ra sự sàng lọc mạnh mẽ, chỉ còn lại các dự án BĐS minh bạch, chất lượng đến từ các chủ đầu uy tín, trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng tiền đầu tư thông minh.

Sức hút từ BĐS sở hữu lâu dài

Hội An phấn đấu đón từ 12-14 triệu lượt khách vào năm 2025, tuy nhiên vấn đề khai thác hiệu quả dịch vụ giải trí, lưu trú còn nhiều bỏ ngỏ, thời gian trung bình du khách ở lại đây chỉ khoảng 2 ngày. Do đó một sản phẩm BĐS có thể đáp ứng nhu cầu giải trí, nghỉ dưỡng với đầy đủ tiện ích là điều rất cần thiết để phát triển du lịch bền vững tại Hội An.

Sự có mặt của Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp La Queenara với quy mô 200 ha trên trục đại lộ triệu đô ven biển từ Đà Nẵng đến Hội An, cách bãi biển An Bàng chỉ 5 phút đi bộ. Ấn tượng hệ sinh thái trên 200 tiện ích cùng sân golf, bến du thuyền cùng vườn riêng yên tĩnh, dự án đang thu hút sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư, mở ra cơ hội kinh doanh sinh lời hấp dẫn hàng đầu tại khu vực miền Trung.

Thế mạnh sở hữu lâu dài khiến La Queenara được giới đầu tư đặc biệt chú ý.

Thừa hưởng đà tăng trưởng du lịch mạnh mẽ, khi đi vào hoàn thiện, La Queenara đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư lâu dài hay đầu tư sinh lời bền vững bởi đặc quyền sở hữu lâu dài sản phẩm đa dạng từ Shoptel, villa song lập, villa đơn lập… Đây là thế mạnh hiếm có không phải dự án BĐS ven biển nào cũng có được, trở thành minh chứng cho đẳng cấp, tầm nhìn của chủ nhân sở hữu.

Đặc biệt, thông qua lối xây dựng mở, thay đổi kết cấu mặt sàn tối đa lên tới 15 phòng, tầng 1 cao 4,6 m và các tầng trên là 3,8 m, Shoptel La Queenara mang không gian thoáng đãng, tận hưởng ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm điện năng ấn tượng. Sản phẩm phù hợp đa dạng loại hình kinh doanh như khách sạn, nhà hàng, spa, kinh doanh thời trang, thủ công mỹ nghệ, cafe… mang về lợi nhuận lên tới 100 triệu đồng/tháng.

Không gian ấn tượng tại La Queenara nâng tầm cuộc sống trọn vẹn.

Đại diện PEAKHOMES - đơn vị phát triển dự án La Queenana cho biết: "Dự án mang đến những đặc quyền sở hữu nổi bật, lợi ích thiết thực là thế mạnh vượt trội không phải sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng nào trong khu vực cũng có. Ngoài ra, La Queenara nằm trong vùng quy hoạch đô thị lâu dài của tỉnh Quảng Nam, cho giá trị gia tăng tài sản bền vững trên nền tảng di sản của đô thị cổ Hội An, sẽ trở điểm đến đầu tư không thể bỏ qua tại khu vực miền Trung".

Thời điểm này, cơ hội sở hữu Shoptel La Queenara hỗ trợ vay vốn lên tới 75%, lãi suất 0% trong 18 tháng, chỉ thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Chính sách hấp dẫn, ưu đãi tối đa là cơ hội có "một không hai" để các nhà đầu tư "đi tắt đón đầu" thị trường thời gian tới.

Trường Thịnh