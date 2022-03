Bất động sản hạng sang khu trung tâm thúc đẩy các đô thị phát triển

Bất động sản hạng sang và sự phát triển của đô thị

Là đầu tàu kinh tế của Việt Nam và được định hướng trở thành một trung tâm tài chính của khu vực, thị trường bất động sản TP Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ. Các sản phẩm bất động sản hạng sang tọa lạc tại các khu vực trung tâm như quận 1 luôn là "thỏi nam châm" với sức hút lớn, thu hút sự chú ý của giới thượng lưu.

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh, sau 20 năm từ khi có ý tưởng về đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, thành phố đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư gián tiếp và trực tiếp, trong và ngoài nước, nhiều quỹ đầu tư lớn đổ vốn vào, phát triển hàng loạt các dự án bất động sản tầm cỡ, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố.

Các dự án bất động sản hạng sang tại trung tâm TP Hồ Chí Minh nhận được sự chú ý của giới đầu tư (Ảnh: Phối cảnh dự án hạng sang khu vực trung tâm của Novaland).

Các dự án bất động sản tại TP Hồ Chí Minh cũng được các nhà đầu tư quốc tế chú ý. Trong số đó có The Grand Manhattan - tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp tại lõi trung tâm quận 1 do Tập đoàn Novaland phát triển.

Trong năm 2019, hãng tin Bloomberg của Mỹ đã đưa thông tin về sức hấp dẫn của thị trường căn hộ cao cấp tại TP Hồ Chí Minh và The Grand Manhattan là một minh chứng về những dự án bất động sản hạng sang được đầu tư chỉn chu tại khu vực này. Sang đến 2022, The Grand Manhattan một lần nữa xuất hiện trên Bloomberg và được hãng thông tấn này đánh giá như một hiện tượng trên thị trường bất động sản Việt Nam "hứa hẹn sẽ hấp dẫn cả giới đầu tư lẫn những khách hàng thuộc giới thượng lưu tại Việt Nam và quốc tế trong thời gian tới".

Sự xuất hiện của những dự án tầm vóc như The Grand Manhattan trên các trang thông tấn lớn nước ngoài không chỉ tạo lực đẩy góp phần vào sự phát triển không ngừng của TP Hồ Chí Minh mà còn là bệ phóng cho bất động sản Việt vươn tầm thế giới, thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

The Grand Manhattan nơi trái tim quận 1

Tọa lạc tại mặt tiền đường Cô Bắc, Cô Giang - khu vực sôi động, sầm uất tại quận 1, TP Hồ Chí Minh, The Grand Manhattan đang là dự án thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước khi hội tụ các lợi thế về vị trí trung tâm, hệ thống tiện ích đẳng cấp cùng thiết kế thời thượng.

Lấy cảm hứng từ sự sôi động, hiện đại và rực rỡ sắc màu của quận Manhattan - New York, The Grand Manhattan được thiết kế với mặt dựng gồm những hình khối với kích thước cao thấp khác nhau, so le di chuyển nhịp nhàng lên xuống, kết hợp cùng những mảng màu sáng tối trên ban công đan xen vào nhau.

Theo anh Lê Thành Tâm - Trưởng phòng cao cấp thiết kế ý tưởng chia sẻ: "Ngoài những chất liệu quen thuộc, The Grand Manhattan còn được điểm xuyết bởi những tấm nhôm cài màu xanh sang trọng, tạo hiệu ứng về màu sắc ngay cả vào ban ngày. Ban đêm, công trình càng lung linh, huyền ảo với hiệu ứng ánh sáng đèn của các chi tiết, góc cạnh của tòa nhà, những ô cửa sổ và ánh đèn thành phố. Sự lung linh của những mảng xanh cùng vị trí đắc địa tại lõi trung tâm quận 1 khiến The Grand Manhattan giống như một viên kim cương xanh tỏa sáng lấp lánh".

Thiết kế khối đế dự án The Grand Manhattan (Ảnh: Novaland).

Năm 2019, The Grand Manhattan đã giành chiến thắng tại hạng mục "Dự án phức hợp cao cấp tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ giải thưởng Dot Property Vietnam Awards - một trong những giải thưởng lớn trong nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Thông tin chi tiết:

Hệ thống đại lý phân phối dự án The Grand Manhattan:

Đại lý Tân Thời Đại - 0975117046

Đại lý Mai Việt Land - 0961383811

Đại lý Địa ốc 5 Sao - 0356322599

Đại lý Sunland Sài Gòn - 0908837717

Đại lý Gia Phát Thảo Điền - 0909846678

Đại lý Queen Land - 0916086688.