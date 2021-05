Bất động sản hàng hiệu: Xu hướng và giá trị nhìn từ Bangkok

Dân trí Góc nhìn mới từ một trong những thị trường bất động sản hàng hiệu tiên phong tại châu Á để nhận định về hướng phát triển và giá trị của mô hình này tại Việt Nam

Đầu năm nay, thị trường bất động sản Việt Nam xôn xao trước một dự án tại TPHCM với mô hình căn hộ hàng hiệu mới mẻ và giá cao kỷ lục - 18.000 USD/m2. Mức giá này có thể gây ngỡ ngàng tại thị trường trong nước, nơi Bất động sản hàng hiệu trong đô thị (Urban branded residences) còn quá mới. Nhưng nếu nhìn từ trị trường Bangkok - thành phố láng giềng với TPHCM, nơi đi trước nhiều năm trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, có thể thấy rõ những xu hướng bền vững về mô hình và giá trị của dòng sản phẩm này.

Bangkok- tiên phong bất động sản hàng hiệu trong đô thị tại châu Á

Thái Lan dẫn đầu ở châu Á trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu với khoảng 30 dự án đã và đang hình thành, riêng thành phố Bangkok có 14 dự án đã và đang hoàn thành đứng thứ 5 thế giới. Bangkok có dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên vào năm 2011. Chỉ trong năm 2019, thành phố đông dân thứ 3 Đông Nam Á đã có thêm 3 dự án nhà ở có thương hiệu mới: Four Seasons Private Residences, Banyan Tree Riverside Residences và The Residences at Mandarin Oriental Bangkok.

Phối cảnh Four Seasons Private Residences Bangkok. Ảnh: Four Seasons

Theo ông Aaron Aemi Kuvanun, chuyên gia phân tích của CBRE Thailand, sự phát triển bùng nổ của bất động sản hàng hiệu tại Thái Lan xuất phát từ niềm tin của các đại gia Thái rằng các thương hiệu khách sạn danh tiếng có thể đảm bảo chất lượng của dự án trong quá trình xây dựng cũng như vận hành.

Hầu hết những người giàu và siêu giàu tại Thái Lan đều sống ở Bangkok. Ông Carlos Martinez, Giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Knight Frank Thailand, cho rằng sự phát triển của tầng lớp này tại thành phố này là cơ sở cho sự phát triển của bất động sản hàng hiệu. Chỉ trong vòng 7 năm, từ năm 2011 đến năm 2018, số người giàu tại Bangkok đã tăng gấp đôi.

Bên cạnh đó các khách hàng thượng lưu đến từ Hong Kong, Singapore, và Trung Quốc cũng góp phần không nhỏ trong số lượng giao dịch bất động sản hàng hiệu tại thủ đô của Thái Lan. Theo số liệu của Knight Frank, người nước ngoài chiếm đến 35%-50% trên tổng số người mua nhà có thương hiệu tại Bangkok.

Thời cơ chín muồi cho Việt Nam

Khi bất động sản hàng hiệu mới đến Thái Lan, khó ai có thể hình dung được sự phát triển mạnh mẽ như vậy của mô hình này tại Bangkok như ngày hôm nay. Nhưng trong bối cảnh tăng trưởng của nền kinh tế và tầng lớp giàu có, phân khúc bất động sản hàng hiệu trong đô thị đã phát triển thần tốc tại thủ đô của nước này.

Câu chuyện này không của riêng Thái Lan. Theo dữ liệu của Knight Frank, "có mối tương quan trực tiếp giữa sự phát triển thịnh vượng và nhu cầu cho sản phẩm bất động sản hàng hiệu" và "chúng ta đang nhìn thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đến mô hình này từ khi sự thịnh vượng toàn cầu tăng nhanh từ năm 2000". Mô hình bất động sản hàng hiệu đang phát triển mạnh mẽ tại những thành phố là trung tâm kinh tế của châu Á như Dubai, Kuala Lumpur và lan tới các thị trường mới như TPHCM.

Phối cảnh dự án Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên trong đô thị của Việt Nam. Ảnh: Masterise Homes

Mới đây Marriott International - tập đoàn hàng đầu thế giới trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, đã chọn TPHCM là nơi để phát triển dự án bất động sản lớn nhất thế giới của thương hiệu này. Dự án Grand Marina, Saigon tại vị trí đắc địa tại trung tâm TPHCM đã tạo ra sức hút rất lớn với nhà đầu tư trong khu vực.

Việt Nam - "ngôi sao đang lên của châu Á", thu hút số lượng dự án bất động sản hàng hiệu trong tương lai lớn thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Thái Lan theo nghiên cứu của Savills. TPHCM, địa phương đóng góp 1/4 GDP của cả nước là địa điểm lý tưởng cho loại hình căn hộ hàng hiệu phát triển và được kỳ vọng sẽ là nơi tiếp theo cho loại hình căn hộ hàng hiệu bùng nổ.

Những tín hiệu khả quan đầu tiên

Thị trường dõi theo và chờ đợi kết quả mở bán của Grand Marina tại thị trường Việt Nam bởi giá bán "rumour" cao kỷ lục và mô hình bất động sản hàng hiệu trong đô thị mới lạ. Tháng 5/ 2021, Grand Marina đã trả lời bằng kết quả thành công vang dội của đợt mở bán đầu tiên trong nước. Với giá bán sánh ngang với các dự án cao cấp hàng đầu tại Bangkok và Singapore, dự án đã ghi nhận giao dịch thành công của hàng trăm căn hộ hàng hiệu giá trị triệu đô.

Sự kiện ra mắt thành công của Grand Marina, Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Sự thành công này được lý giải với nhiều lý do. Đây là dự án đầu tiên mang mô hình bất động sản hàng hiệu vào trong trung tâm thành phố tại Việt Nam. TPHCM là nơi tập trung một bộ phận lớn những người thành đạt, giàu có, vì vậy là một trong những thị trường có nhu cầu với dòng bất động sản hàng hiệu hơn cả. Bên cạnh đó, Grand Marina, Saigon còn gắn liền với thương hiệu Marriott International, vì vậy khách hàng sẽ nhận được những dịch vụ tiện ích tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn nghỉ dưỡng hàng đầu, bên cạnh bảo chứng chất lượng trong thiết kế, xây dựng của dự án.

Phản hồi tích cực của thị trường là tín hiệu lạc quan về sự phát triển kinh tế của Việt Nam, và sự lớn mạnh của bất động sản Việt so với khu vực. Từ câu chuyện của các thị trường đi trước, đây là cơ sở tạo niềm tin cho thị trường Việt Nam và tăng sức hút của mô hình bất động sản hàng hiệu trong đô thị trong tương lai.

Trường Thịnh