Bất động sản Hà Nội thu hút khách tỉnh mùa dịch

Dân trí Không chỉ là kênh thu hút dòng tiền từ khách hàng nội đô, phân khúc biệt thự, nhà liền kề, nhà phố đang chứng tỏ sức hấp dẫn đối với khách hàng có tài chính tại các tỉnh ngoại thành.

Điển hình, bất động sản khu vực phía Nam, Tây Nam ghi nhận số lượng khách hàng quan tâm tăng rõ rệt từ các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh,…

Một số sàn môi giới bất động sản cho biết, khoảng gần một tháng trở lại đây, số lượng khách hàng tại các tỉnh như Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định… liên hệ tìm hiểu các thông tin bất động sản là biệt thự, liền kề, nhà phố gia tăng đáng kể. Trong đó, đáng lưu ý, các dự án bất động sản thấp tầng khu vực phía Nam, Tây Nam có tỷ lệ khách hàng tỉnh quan tâm chiếm tỉ lệ từ 40-50%.

"Bất động sản đang thu hút dòng tiền không chỉ khách hàng đang sống và làm việc tại Hà Nội mà còn là mối quan tâm đầu tư lớn của khách hàng tỉnh", đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land cho hay.

Bất động sản thấp tầng bao gồm biệt thự, nhà liền kề, nhà phố thu hút nhiều khách ngoại tỉnh.

Anh Nguyễn Đức Chiến, Hải Phòng chia sẻ, là dân kinh doanh, trong lúc hoạt động kinh doanh đang chưa phát triển được do dịch bệnh, số tiền nhàn rỗi được tập trung vào các kênh đầu tư khác. Trong đó, bất động sản gắn với đất vừa đảm bảo không bị giảm giá trị trong tương lai, đồng thời tại những thành phố lớn có lượng dân cư lớn và mức sống cao như Hà Nội có cơ hội tận dụng cho thuê trong lúc chưa chuyển đổi.

Cũng giống như anh Chiến, anh Trần Hà Hải, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Nam Định cũng có nhu cầu đầu tư khi hoạt động xuất khẩu mặt hàng đồ đồng ở xưởng đang tạm thời ngừng trệ. Bên cạnh đó, gia đình có con gái học lớp 11, chuẩn bị vào đại học. Trong tương lai, gia đình sẽ ở thường xuyên lưu trú tại cả Hà Nội và Nam Định. Bởi vậy nhu cầu tìm nhà tại Hà Nội là thường trực. Khi tìm được dự án ưng ý, gia đình sẽ xuống tiền, anh Hải chia sẻ thêm.

Hay như chị Trần Hà Trang (Quảng Ninh), cũng vừa mua một căn biệt thự tại một khu đô thị có quần thể đồng bộ tại Hà Nội. Doanh nghiệp của chị Trang có trụ sở tại Quảng Ninh nhưng cũng có chi nhánh tại Hà Nội. Khi có nhà Hà Nội, chị cũng tiện ở lại mỗi khi công tác, thay vì phải ở khách sạn như trước đây.

Như vậy, rõ ràng bất động sản đang sở hữu một tệp khách hàng tiềm năng có quê quán và địa chỉ thường trú tại các tỉnh/thành phố phía Nam của Thủ đô.

Phân tích nguyên nhân biệt thự, liền kề, nhà phố Hà Nội thu hút khách hàng ngoại tỉnh, giới chuyên gia đánh giá có cả 2 nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân khách quan, đối tượng khách hàng tỉnh đang có nhu cầu thực. Họ có nhu cầu rõ ràng theo 2 hướng là để ở hoặc đầu tư, tích trữ tài sản. Và phân khúc biệt thự, nhà liền kề là một trong những kênh được đánh giá là phù hợp, đặc biệt với nhu cầu của phân khúc khách hàng có tài chính tốt. Ngoài ra, các tỉnh Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh,… được đánh giá là các tỉnh/thành phố có mặt bằng kinh tế tốt trong các tỉnh thành khu vực miền Bắc.

Một số dự án tại quận Hoàng Mai có lợi thế kề hồ (hồ Yên Sở) hấp dẫn người mua là cả khách Hà Nội và khách tỉnh.

Về nguyên nhân chủ quan, phân khúc bất động sản này sở hữu ưu điểm giá trị gia tăng bền vững. Đặc biệt, với vai trò là thủ đô, trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của cả nước, tính đến tháng 7 năm nay, dân số Hà Nội đạt 8.418.883 người (theo World Population Review), tăng trung bình khoảng 200.000 người mỗi năm. Dân số tăng cao mỗi năm khiến người dân dù đã "ngấm đòn" vì dịch bệnh nhưng nhu cầu mua/sở hữu bất động sản chưa bao giờ giảm. Loại hình bất động sản gắn liền với đất lại càng trở nên giá trị do quỹ đất nội đô khan hiếm, việc ngân hàng nhà nước bơm gần 120.000 tỷ đồng ra thị trường trong thời điểm này khiến nhiều nhà đầu tư muốn tìm nơi trú ẩn an toàn cho đồng tiền.

Riêng tại khu vực phía Nam, bất động sản thời điểm vừa rồi có một số dự án nổi bật được chào bán ra thị trường càng thêm lý do thu hút nhà đầu tư và khách hàng để ở như dự án The Manor Central Park (đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai) hay dự án Louis City Hoàng Mai (đường Tân Mai, quận Hoàng Mai),… Dự án Louis City Hoàng Mai, do sở hữu từ vị trí trung tâm quận cho đến mô hình sản phẩm đồng bộ, gần kề 2 công viên lớn (công viên Yên Sở và công viên Hồ Đền Lừ) là những lợi thế thuyết phục được cả những khách hàng ngoại tỉnh khắt khe về không gian sống rộng, thoáng giữa Thủ đô.

Anh Chiến cho biết, những dự án nằm tại các khu vực đang phát triển hạ tầng là một lợi thế đầu tư rất lớn bởi mức giá khởi điểm thấp, tỷ lệ sinh lời cao.

Tuy nhiên, đứng trước sự lựa chọn bất động sản đầu tư hay để ở, tích lũy tài sản, giới chuyên gia cũng cảnh báo khách hàng ngoại tỉnh cần xem xét kĩ tính pháp lý cũng như chủ đầu tư uy tín để có thể tránh rủi ro và sở hữu được những sản phẩm thực sự có biên độ tăng giá tốt, đặc biệt với dòng biệt thự, liền kề, nhà phố trong thời gian trung và dài hạn.

Trường Thịnh