Bất động sản Dĩ An tăng sức hút nhờ bệ phóng hạ tầng giao thông

Điểm nhấn hạ tầng giao thông TP Dĩ An

Với loạt dự án hạ tầng giao thông được triển khai, Dĩ An đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới đầu tư bởi nơi này có khả năng kết nối liên vùng mạnh mẽ với TPHCM, Đồng Nai, các thành phố khác của Bình Dương, là cửa ngõ di chuyển tới các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, đến tháng 2/2023, tổng nguồn vốn dành cho kế hoạch đầu tư công của tỉnh đã đạt 21.817 tỷ đồng, đây là một con số kế hoạch đầu tư công cao nhất từ trước đến nay của tỉnh. Với số lượng vốn ấn tượng này, trong năm 2023, Bình Dương sẽ tận dụng nguồn lực và tăng cường đầu tư vào các dự án hạ tầng kết nối vùng như Vành đai 3, Vành đai 4 (đoạn qua TPHCM) và những tuyến khác.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đang chuẩn bị triển khai dự án giao thông tại nút giao Sóng Thần và nâng cấp đường An Bình để kết nối TPHCM với tổng kinh phí dự kiến là hơn 5.300 tỷ đồng, nhằm giảm tắc đường tại cửa ngõ Bình Dương. Dự án này bao gồm cả nút giao Sóng Thần dạng cầu vượt qua đường sắt và kết nối đại lộ Độc Lập với đường An Bình, bổ sung một nhánh kết nối với Quốc lộ 1A hướng cầu vượt Sóng Thần và Linh Xuân. Tổng mức đầu tư của công trình này là hơn 3.800 tỷ đồng.

Dự án nằm cạnh nút giao Sóng Thần tại phường An Bình, TP Dĩ An (Ảnh: Bcons).

Đồng thời, đường An Bình thuộc phường An Bình, TP Dĩ An cũng sẽ được mở rộng với điểm bắt đầu tại nút giao Sóng Thần (đoạn dưới chân cầu vượt Sóng Thần) và kết thúc ở đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức, TPHCM). Tuyến đường này có chiều dài 1,4km sẽ được mở rộng với lộ giới dự kiến lên 34m, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Với việc được công nhận là đô thị loại II và theo kế hoạch sẽ phấn đấu đạt đô thị loại I vào năm 2025, Dĩ An đang tập trung đầu tư xây dựng nhiều dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 3, đoạn qua thành phố, các tuyến đường nối Dĩ An với TPHCM, Biên Hòa…

Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Dĩ An có thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội.

Cơ hội đầu tư bất động sản

Nắm bắt được tiềm năng phát triển của TP Dĩ An, nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư bất động sản đã đầu tư mạnh tay, mang lại cơ hội an cư và đầu tư cho nhiều người dân trong khu vực.

Với 10 năm kinh nghiệm, tập đoàn Bcons đã xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đa dạng loại hình từ nhà phố tới căn hộ, nhiều dự án trong tổng 11 dự án đã hoàn thiện pháp lý và hoàn thành tiến độ thi công, bàn giao tới tay nhiều khách hàng và nhà đầu tư.

Phối cảnh dự án Bcons Polaris (Ảnh: Bcons).

Trong đó phải kể đến Bcons Polaris - dự án thứ 11 của tập đoàn Bcons cho ra mắt trong năm 2023, thu hút nhiều khách hàng khi sở hữu vị trí thuận lợi ở TP Dĩ An, khi tọa lạc tại mặt tiền đường Lê Trọng Tấn, liên kết với Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K và đặc biệt là đại lộ Phạm Văn Đồng, tuyến giao thông trọng điểm kết nối trực diện với TP Thủ Đức và TPHCM.