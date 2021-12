Bất động sản Dĩ An: Lực đẩy từ phát triển kinh tế

Dân trí Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Dĩ An vẫn ghi nhận những dấu hiệu tích cực từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và số lượng doanh nghiệp thành lập mới.

Sức bật mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Được mệnh danh là thủ phủ công nghiệp phía Nam, tỉnh Bình Dương đang tập trung nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi để thu hút nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương.

Bình Dương là địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn của cả nước. (Ảnh: Báo Bình Dương).

Bình Dương giữ vững ngôi vị là địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn của cả nước, chỉ sau TPHCM và Hà Nội. Dù chịu tác động lớn của Covid-19, trong 9 tháng đầu năm 2021, Bình Dương vẫn thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung vào các ngành như: công nghiệp chế biến - chế tạo…

Định hướng phát triển công nghiệp đã thay đổi bộ mặt đô thị lẫn nâng cao đời sống người dân. Tính đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người (GRDP) của Bình Dương cao nhất cả nước, đạt 7,019 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 84 triệu đồng/năm. Riêng TP Dĩ An có dân số đông thứ 2 của tỉnh (chỉ sau TP Thuận An) nhưng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng/người/năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bình Dương có thêm 3.428 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 24.640 tỷ đồng, tăng13,6% về số doanh nghiệp và 36,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, TP Dĩ An có 608 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn cũng như triển vọng phát triển ở các thành phố mới như Dĩ An.

Thời gian qua, chính quyền TP Dĩ An thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của TP Dĩ An trong năm 2021 đạt thấp so với kế hoạch. Trong đó, giá trị thương mại dịch vụ đạt hơn 64.000 tỷ đồng, giảm 28,47% so với cùng kỳ; thu ngân sách theo kế hoạch Cục thuế giao đạt 92%, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng 10,5%, đạt 118.588 tỷ đồng.

TP Dĩ An được xem là một trong những khu vực trung tâm của Bình Dương (Ảnh: Báo Bình Dương).

Dù nhiều khó khăn ở hiện tại nhưng các chuyên gia đánh giá Dĩ An vẫn có nhiều triển vọng trong dài hạn với có 7 khu công nghiệp trên địa bàn. Tỉnh cũng đầu tư và phát triển mạnh mẽ về hạ tầng xã hội, từ hệ thống bệnh viện, y tế, trường học, chợ, siêu thị, công viên… Ngoài hệ thống tiện ích chung, các dự án căn hộ mới cũng tích hợp nhiều tiện ích nội khu với tiêu chuẩn ngày càng cao cấp, tiện nghi đáp ứng tốt nhu cầu cho người dân Dĩ An.

TP Dĩ An còn có lợi vị trí liền kề TP Thủ Đức, hạ tầng kết nối đồng bộ và thời gian gần đây, khoảng cách của Dĩ An càng được kéo xích lại gần hơn khi rất đông người trẻ làm việc tại TPHCM chuyển đến Dĩ An sinh sống.

Đón cơ hội ở đô thị vệ tinh của TPHCM với Bcons Sala

Theo định hướng phát triển của TP Dĩ An, đến năm 2025 thành phố này đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Đến năm 2030, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp hiện nay sẽ được chuyển sang đất phi nông nghiệp để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của thành phố.

Phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng để nơi đây phát huy hơn vai trò tâm điểm giao thương của khu vực năng động vùng Đông Nam Bộ là Bình Dương - TPHCM Đồng Nai. Trên hàng loạt cơ sở đó, Dĩ An hứa hẹn là vùng đất mới để an cư dài lâu, cũng như mở ra cơ hội đầu tư bất động sản triển vọng.

Phối cảnh dự án căn hộ Bcons Sala với giá bán từ 25 triệu đồng/m2.

Trước thực tế tại TPHCM không còn nhiều nguồn cung căn hộ mức giá dưới 2 tỷ đồng, thị trường Dĩ An là cơ hội cho người dân muốn an cư, đầu tư với nguồn cung hiện có sẵn.

Đơn cử như dự án Bcons Sala tọa lạc ngay khu dân cư hiện hữu, trong trung tâm dịch vụ (đường Phan Bội Châu, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Từ Bcons Sala vào TP Thủ Đức khoảng10 phút di chuyển nên dự án này đáp ứng cho người làm việc ở Dĩ An nói riêng, Bình Dương nói chung và cả TPHCM. Nhờ đó, Bcons Sala thu hút người mua vì đáp ứng nhu cầu ở thực.

Nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala như: Xe ô tô Kia Soluto, vàng SJC.

Thông tin liên hệ: Công ty Địa ốc Tera

Hotline: 0906 761 690

http://sala.bcons.com.vn

Trường Thịnh