Bất động sản dần phục hồi, các dự án nhà liền thổ được hưởng lợi

Giá nhà liền thổ Hà Nội tăng mạnh khi nguồn cung vẫn khan hiếm

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, trong nửa đầu năm 2024, nguồn cung nhà liền thổ tại Hà Nội tăng 133% so với cùng kỳ, song vẫn duy trì sự khan hiếm. Trong đó, giá nhà liền thổ đã tăng mạnh trong quý II/2024, đạt 10.120 USD/m2, tương đương 253 triệu đồng/m2, tăng 42% so với quý trước và 132% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này cho sự phục hồi của "phân khúc bất động sản triệu đô".

Giá nhà liền thổ Hà Nội tăng mạnh khi nguồn cung vẫn khan hiếm, theo Cushman & Wakefield.

Phân tích ở góc độ người mua, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho biết bối cảnh thị trường thiếu vắng các sản phẩm đầu tư, lãi suất được duy trì ở mức thấp trong thời gian dài đã thúc đẩy nhiều người tìm kiếm cơ hội ở phân khúc nhà liền thổ, gồm biệt thự, liền kề, shophouse.

Nhà liền thổ tại dự án của các doanh nghiệp lớn được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.

Cũng theo bà Đỗ Thu Hằng, cầu rộng, cung hẹp là một trong những nguyên nhân chính khiến giá bán của nhà liền thổ luôn ở mức cao và tăng liên tục. Trong 10 năm qua, biệt thự, liền kề là phân khúc có mức tăng trưởng tốt nhất, dao động 15 - 30%/năm. Chưa kể, dòng tiền thu được từ hoạt động cho thuê cũng có thể đạt mức 12%/năm tạo ra lợi nhuận kép hấp dẫn.

Giá nhà liền thổ được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới khi Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo đó, hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiêm ngặt. Đồng thời, Luật cũng đưa ra danh sách 150 địa phương không được thực hiện hình thức này.

Theo GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, với các chính sách mới, nguồn cung phân khúc thấp tầng sắp tới sẽ giảm. Trong đó, các sản phẩm đã hình thành sẽ tăng giá, nhất là tại những khu đô thị do chủ đầu tư uy tín phát triển, với pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ bàn giao đảm bảo và chất lượng xây dựng, tiện ích sống vượt trội.

Điều này đã lý giải cho làn sóng nhà đầu tư tìm kiếm nhà liền thổ thời gian qua. Trong đó, Đông Anh hiện là tâm điểm chú ý của Thủ đô với Vinhomes Global Gate - siêu dự án sắp ra mắt.

Sức hút của siêu dự án sắp trình làng

Vinhomes Global Gate tọa lạc tại vùng đất địa linh Cổ Loa - nơi từng 2 lần được lựa chọn làm kinh đô của nước Việt xưa. Cùng với đó là 4 con sông lớn bao quanh đại đô thị, gồm sông Hồng, sông Đuống, sông Ngũ Huyện Khê và sông Hoàng Giang.

Vinhomes Global Gate còn có địa thế siêu kết nối bởi nằm ở "trái tim" của Đông Anh - địa phương đang phấn đấu lên quận vào cuối năm nay. Trong tương lai, khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô này sẽ hội tụ hàng loạt các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, như công nghiệp công nghệ cao, tài chính, thương mại và giao dịch quốc tế.

Di chuyển từ Vinhomes Global Gate vào trung tâm Hà Nội qua cầu Tứ Liên chỉ mất 5 phút.

Thời điểm này, giới đầu tư tìm đến Vinhomes Global Gate nhằm đón sóng hạ tầng, nhất là trong bối cảnh Hà Nội đang tăng tốc giải ngân đầu tư công. Theo đó, đại đô thị có khả năng kết nối trực tiếp với cầu Tứ Liên - công trình giao thông trọng điểm với vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm 2024. Khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển từ Vinhomes Global Gate tới trung tâm Hà Nội sẽ rút ngắn còn 5 phút.

Lựa chọn di chuyển sẽ càng đa dạng hơn nữa với đường vành đai 3,5, đường vành đai 4 và tuyến metro số 4. Hạ tầng giao thông hiện đại sẽ là đòn bẩy thúc đẩy giá bất động sản khu vực gia tăng nhanh chóng. Đơn cử, sau khi vận hành tuyến metro 2A, giá sơ cấp biệt thự tại quận Hà Đông tăng 37%, nhà liền kề tăng 26% chỉ trong thời gian ngắn.

Tổ hợp The Grand Expo quy mô top 10 thế giới tại Đông Anh hứa hẹn sẽ đánh thức"nền kinh tế Expo" của Việt Nam

Vinhomes Global Gate còn là cánh cửa cho nhà đầu tư bước vào sân chơi toàn cầu, tìm kiếm cơ hội giao thương, hợp tác với các đối tác nước ngoài. Một trong những điểm nhấn của đại đô thị này chính là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vừa được khởi công xây dựng với quy mô 90ha, thuộc top 10 thế giới, cùng tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế - dự kiến được quản lý bởi Marriott và khu văn phòng hạng A. Trong tương lai, hàng nghìn doanh nhân, doanh nghiệp khắp toàn cầu sẽ cùng hội tụ về đây, mở ra những cơ hội vàng để các nhà đầu tư "hái quả" từ nền kinh tế Expo trị giá tỷ USD.

Hồ trung tâm 32ha và công viên Xứ sở Thần tiên là bộ đôi tiện ích tiêu chuẩn quốc tế của Vinhomes Global Gate.

Sức hút của Vinhomes Global Gate càng tăng khi những tiện ích đầu tiên được hé lộ. Trong đó, hồ trung tâm tới 32ha, quy mô top đầu Thủ đô và công viên Xứ sở Thần tiên, công viên chuyên đề dành cho trẻ em lớn nhất Hà Nội, được xem là bộ đôi đòn bẩy giúp giá trị bất động sản tại Vinhomes Global Gate gia tăng giá trị.

Tiên phong trong việc mang tới những tiện ích, dịch vụ 5 sao tầm vóc quốc tế, lại sở hữu những giá trị độc tôn nổi bật, Vinhomes Global Gate hứa hẹn là tâm điểm của thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2024, góp phần đưa thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới.