Bất động sản Đà Nẵng quay trở lại đường đua

Bất động sản Đà Nẵng từng "ngủ đông"

Thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Giai đoạn 2017-2018 là đỉnh điểm của phát triển. Tuy nhiên, từ giữa năm 2019, cơn sốt đất Đà Nẵng đã hạ nhiệt, bước vào giai đoạn trầm lắng hơn. 2 năm dịch bệnh, bất động sản tại khu vực này gần như đóng băng.

Theo báo cáo thị trường của một đơn vị kinh doanh bất động sản, từ tháng 4/2019 đến tháng 1/2020, giá đất một số khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam giảm 20-30%. Cho đến khi dịch bệnh bùng phát, tác động trực tiếp đến du lịch, kéo theo thị trường bất động sản đi xuống, giá đất khu vực này có nơi tiếp tục giảm 20-50%. Như vậy, đã từng có thời kỳ giá bất động sản Đà Nẵng giảm tới 50%.

Bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng từng rơi vào tình trạng "ngủ đông" (Ảnh: LegaSky Suite).

Bức tranh về bất động sản tại khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam có phần trái ngược với thị trường bất động sản phía Bắc và phía Nam tại cùng thời kỳ. Cũng theo báo cáo của đơn vị trên, dư địa phát triển bất động sản ở miền Bắc và miền Nam là rất lớn. Hai khu vực này ghi nhận sự tăng giá của bất động sản, bất chấp đại dịch bùng phát.

Thời điểm dịch bệnh, những bất động sản ven thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, chú trọng vào yếu tố xanh, có lợi cho sức khỏe được người dân chú ý. Trong khi đó, khi dịch bệnh tồn tại, thủ phủ du lịch miền Trung như Đà Nẵng lại không có khách du lịch lui tới. Điều này vô hình chung đã kéo theo thị trường bất động sản Đà Nẵng - Quảng Nam đìu hiu.

Lý giải về sự sụt giảm của thị trường bất động sản Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng phần lớn là do tác động của dịch bệnh. Đồng tình với quan điểm này, đại diện một đơn vị phân phối bất động sản tại Đà Nẵng cho biết thêm, thị trường bất động sản Đà Nẵng từng ở trong giai đoạn đóng băng, nguồn cung căn hộ hạn chế, lượng giao dịch ảm đạm. Lượng giao dịch bất động sản của đơn vị này trong năm 2021 giảm hơn một nửa so với thời điểm 2017- 2019.

Thời điểm sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Quảng Nam

Sau gần 2 năm ảm đạm, đã đến lúc thị trường Đà Nẵng - Quảng Nam "thức giấc", phát triển theo đúng tiềm năng khu vực. Tín hiệu tích cực tác động đến thị trường bất động sản khu vực này là hạ tầng giao thông liên khu vực tiếp tục được phát triển. Theo đó, dự án khơi thông sông Cổ Cò với tổng chiều dài 28km được 2 địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam thống nhất triển khai. Trên tuyến sông Cổ Cò quy hoạch 15 cầu, phía TP Đà Nẵng đầu tư 3 cầu, phía Quảng Nam đầu tư 12 cầu. Việc này sẽ gia tăng khả năng kết nối những điểm du lịch nổi tiếng của hai bên, tối đa khai thác tuyến du lịch nối Đà Nẵng với đô thị cổ Hội An theo tuyến sông Cổ Cò và tuyến Đà Nẵng - Cù Lao Chàm.

Kể từ tháng 3, du lịch đã chính thức mở cửa trở lại, mở ra kịch bản tươi sáng cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng. Đơn cử như dịp nghỉ lễ 30/4, số liệu từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho thấy, không riêng gì Hội An, một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thu hút một lượng lớn khách du lịch, ước tính khoảng gần 200.000 lượt khách. Con số này tại Đà Nẵng là hơn 254.000 lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chia sẻ từ một đơn vị lữ hành cho biết, một số khách đến du lịch chọn nghỉ ngơi tại khu vực biển An Bàng vì khả năng kết nối thuận tiện tới Đà Nẵng và Hội An. Lượng khách quốc tế đã rất đông, dự kiến chỉ 1-2 tháng nữa, khu vực biển An Bàng, Mỹ Khê khách nước ngoài sẽ phủ kín như hình ảnh cách đây vài năm trước. Lượng khách quốc tế tới Quảng Nam, Đà Nẵng vào các dịp lễ, tết ngày một đông, thường gây ra tình trạng quá tải.

Hội An hay biển An Bàng hiện phần lớn là các homestay nhỏ lẻ hoặc các khách sạn 2-3 sao, thiếu các căn hộ nghỉ dưỡng ven biển cao cấp, đáp ứng nhu cầu của du khách. Những bất động sản cung cấp các căn hộ nghỉ dưỡng như La Queenara, Legasea Villas… ra mắt vừa qua đón nhận những phản ứng tích cực từ thị trường nhờ khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú sang trọng của du khách.

Theo chủ đầu tư LegaSky Suite, một ưu điểm khác khi nhắc đến dòng căn hộ khách sạn nghỉ dưỡng đó là vấn đề pháp lý đang được tích cực triển khai tháo gỡ, đảm bảo lợi ích cho chủ sở hữu. Theo đó, dự thảo nghị định bổ sung điều 32a Nghị định 43/2014 quy định về việc chứng nhận sở hữu cho các công trình căn hộ khách sạn (condotel), văn phòng lưu trú (officetel)… Nếu dự thảo được thông qua sẽ tạo động lực cho thị trường căn hộ này phát triển, góp phần tái định vị thị trường bất động sản ven biển, mở ra tiềm năng tăng giá cho bất động sản nghỉ dưỡng ven biển nói chung và căn hộ condotel, officetel nói riêng.

Tiếp nối sự thành công của dòng sản phẩm này, đón đầu cơ hội từ sự phục hồi bất động sản nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Quảng Nam, LegaSky Suite - dòng căn hộ biển theo phong cách khách sạn công dân toàn cầu trong quần thể dự án nghỉ dưỡng Shantiara Beach Resort & Spa Hội An chính thức ra mắt.

Phối cảnh 3D dự án Shantira Beach Resort & Spa.

LegaSky Suite giới thiệu ra thị trường 4 dòng sản phẩm gồm studio, 1-3 phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong việc sử dụng hay vận hành khai thác. Dự án được quản lý vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts - đơn vị vận hành danh tiếng toàn cầu, đem đến những trải nghiệm dịch vụ 5 sao đẳng cấp. Dự án tọa lạc tại vị trí trung tâm trên cung đường Trường Sa nối liền Quảng Nam - Đà Nẵng và nằm bên 1,5ha bờ biển An Bàng, gần kề chuỗi resort 5 sao Shantira Beach Resort & Spa, mang đến những trải nghiệm đắt giá. Tại LegaSky Suite, chủ sở hữu sẽ được thụ hưởng những dịch vụ tiện ích đặc quyền như: Bể bơi thác tràn, bể bơi vô cực, sunrise bar, working lounge…