Bất động sản cao cấp và kinh nghiệm đầu tư của "ông trùm" quốc tế

Không ngừng nhân lên khối tài sản bằng những thương vụ đầu tư bất động sản cao cấp, những câu chuyện và kinh nghiệm xoay quanh các thương vụ đầu tư của các đại gia luôn được cả thị trường dõi theo. Trong hành trình đầu tư, một câu nhận định hay thậm chí một từ giá trị cũng có thể thay đổi cách tiếp cận mục tiêu đầu tư và xoay chuyển dòng tiền đúng hướng.

Athur L.Allen (Nhà sáng lập, CEO tập đoàn Allen System): Hãy mua bất động sản tại nơi người giàu có hay lui tới

Không phải ngẫu nhiên mà đây là lời khuyên quan trọng trong cuốn bí kíp "Trump: 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất". Sự đẳng cấp là một trong những yếu tố hàng đầu mà các đại gia trong ngành luôn tìm kiếm ở các thương vụ bất động sản của mình.

Phil Ruffin (Tổng giám đốc, CEO công ty Ruffin - chuyên các dịch vụ bất động sản, cho thuê căn hộ): Đừng mua bất động sản chỉ vì giá rẻ

Tỷ phú Phil Ruffin đã đúc kết một hệ thống nguyên tắc đầu tư bất động sản, trong đó ông có nhấn mạnh tiềm năng khi đầu tư vào những cơ ngơi hạng nhất, tại những vị trí đẹp nhất trong thị trường. Với ông, những khu bất động sản đẹp và đắt tiền ở thời điểm hiện tại vẫn có thể rẻ hơn so với tiềm năng tăng giá trong những năm sắp tới.

Vị doanh nhân nhiều lần được Forbes xướng tên trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ hiện sở hữu hàng loạt bất động sản tại Hoa Kỳ và vòng quanh thế giới. Khối bất động sản của ông đều nằm tại các vị trí sang trọng bậc nhất hành tinh và vẫn đang không ngừng sinh sôi lợi nhuận.

Bài học từ các "ông trùm" Mỹ và sự phân loại các dự án bất động sản trên thị trường Việt Nam

Về thương vụ Tòa Tháp Trump, khi nhìn thấy tòa nhà ngự tại đại lộ 5, thuộc "siêu quận" Manhattan, doanh nhân tỷ phú Trump đã từng nói: "Đó là một tòa nhà có một không hai và chất lượng cao. Nếu bạn mua những sản phẩm chất lượng và khan hiếm thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền".

Tòa nhà Trump Tower - New York nơi ở của các tỷ phú, người nổi tiếng với mức giá khoảng 5-20 triệu USD/căn hộ (Nguồn: Istockphoto).

Tại thị trường Việt Nam, nghiên cứu mới đây của Knight Frank cho thấy, lượng dân số siêu giàu (UHNWI) tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% trong giai đoạn từ 2022- 2026. Trong bối cảnh đó, dù giá thành đắt đỏ, nhưng phân khúc bất động sản hạng sang trong khu vực trung tâm các thành phố lớn vẫn luôn được quan tâm chào đón. Theo lý giải của các chuyên gia, do quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp và sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp giàu sẽ là yếu tố then chốt thúc đẩy mặt bằng giá trong thị trường lên cao trong tương lai.

Các yếu tố về vị trí, tiện ích và thương hiệu sẽ là những lợi thế chính yếu để tạo nên giá trị cực phẩm của một bất động sản cao cấp. Trong đó, các dự án khan hiếm nhất lại chính là các dự án cao cấp đặt ngay lõi trung tâm các thành phố lớn.

The Grand Manhattan (quận 1, TPHCM) là một ví dụ điển hình khi dự án quy tụ được những "điểm vàng" của một bất động sản thuộc hàng top. Theo chủ nhà đầu tư, The Grand Manhattan hứa hẹn là một "viên kim cương xanh" vừa sang trọng, vừa quý hiếm tại thành phố đầu tàu kinh tế cả nước mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn sở hữu.

The Grand Manhattan - "Viên kim cương" xanh tại trung tâm quận 1 (Ảnh: Novaland).

Tọa lạc tại 100 Cô Giang, The Grand Manhattan ngự ngay tại "trái tim" quận 1, TPHCM. Xung quanh dự án chính là nơi hội tụ tinh hoa, cộng đồng thượng lưu tại Sài Gòn năng động. Với đẳng cấp của một dự án hàng đầu, The Grand Manhattan được quy hoạch mảng xanh rộng lớn lên đến 4.200 m2 diện tích cảnh quan; hệ tiện ích 5 sao quốc tế với bể bơi vô cực hướng ra thành phố; sảnh đón sang trọng; 4 tầng hầm đậu xe; khách sạn Avani chuẩn quốc tế tích hợp đầy đủ tiện ích gồm nhà hàng, lounge, bar,...; khối đế dành riêng cho Trung tâm thương mại và shophouse sầm uất... Ngay trung tâm Sài Gòn, tại tọa độ dự án The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ mở ra một môi trường sống hoàn hảo, tiện nghi cho việc hợp tác, giao lưu, kinh doanh và hưởng thụ chất sống đỉnh cao.

Khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế Avani nằm ngay dưới khối đế The Grand Manhattan (Ảnh: Novaland).

The Grand Manhattan sẽ áp dụng nhiều ưu đãi cho khách hàng như: Lịch thanh toán chỉ từ 10%, tối đa 20% đến khi nhận nhà; ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng (có điều kiện); ưu đãi "Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan" 1%; ưu đãi Novaloyalty lên đến 5%; ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm.

