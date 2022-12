Bất động sản Bảo Lộc thu hút đầu tư nhờ tiềm năng sẵn có

Bảo Lộc hưởng lợi thế tự nhiên

Khí hậu của Bảo Lộc đặc trưng kiểu nhiệt đới gió mùa. Bảo Lộc nằm ở độ cao 900m so với mặt nước biển nên khí hậu ôn hòa và dịu mát. Nhiệt độ trung bình cả năm vào khoảng 21-22 độ C, cao nhất khoảng 27-28 độ C, không khí mát mẻ hơn Sài Gòn 2-3 độ C.

Thiên nhiên ban tặng cho Lâm Đồng nói chung và Bảo Lộc nói riêng một khí hậu ôn hòa, mát mẻ quanh năm với nhiều danh lam thắng cảnh và rừng núi hùng vĩ. Chính vì vậy, hàng năm có hàng triệu lượt khách du lịch ghé thăm làm cho du lịch là lĩnh vực kích thích phát triển kinh tế ở nơi đây.

Bảo Lộc đang chuyển mình từng ngày, "bộ mặt" đô thị khởi sáng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Định hướng trở thành đô thị loại II trước năm 2025, Bảo Lộc có những chuyển biến rõ rệt để nâng cấp hạ tầng đô thị. Thành phố trở thành một trong những trung tâm mới của Lâm Đồng, khi có các quy hoạch cụ thể, chuẩn chỉnh về trung tâm hành chính, bệnh viện, nhà ở…

Bảo Lộc định hướng trở thành đô thị loại II trước năm 2025 (Ảnh: Istockphoto).

Đòn bẩy hạ tầng thúc đẩy đầu tư bất động sản

Đánh giá về cơ hội đầu tư, các chuyên gia bất động sản cho rằng Bảo Lộc sẽ là thị trường tiềm năng trong các năm tới. Vào ngày 10/11, chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã được phê duyệt. Đây chính là điểm lôi kéo sự đầu tư của các "ông lớn" vào Bảo Lộc.

Đón đầu thị trường tiềm năng này, nhiều chủ đầu tư lớn đã xuất hiện và góp mặt vào các dự án nghìn tỷ có thể kể đến như Vingroup, Novaland, TTC, Hưng Thịnh, Him Lam, Ecopark… Việc xuất hiện của những nhà đầu tư này không chỉ tạo sự sôi động, hấp dẫn cho thị trường bất động sản Bảo Lộc mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư và an cư cho khách hàng, nhà đầu tư.