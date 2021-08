Bất chấp dịch bệnh, đất công nghiệp có nơi giá vẫn tăng gấp đôi

Dân trí Việc kinh doanh bất động sản đang gặp khó khăn khắp cả nước, nhưng đất công nghiệp tại một số nơi lại bất ngờ được "săn" đón dù giá tăng gấp đôi.

Theo anh G.H., một môi giới bất động sản công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, giá đất công nghiệp ở Hưng Yên giảm từ hơn 2,6 triệu đồng/m2/chu kỳ thuê trước dịch về mức hơn 2,4 triệu đồng/m2/chu kỳ thuê (50 năm), tùy từng vị trí. Ngoài ra, giá đất ngoài các khu công nghiệp dao động 2,1-2,5 triệu đồng/m2.

Giá đất công nghiệp ghi nhận giảm theo anh G.H. là do ảnh hưởng của dịch và sự mở rộng quy mô của một số khu công nghiệp trên địa bàn.

Theo báo cáo của JLL, quý II vừa qua thị trường đất công nghiệp cho thuê ở miền Bắc ghi nhận thêm nguồn cung mới từ khu công nghiệp Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Bắc lên khoảng 9.700 ha. Khu công nghiệp Thuận Thành I (tỉnh Bắc Ninh) cũng được chủ đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ dự kiến triển khai trong năm nay.

Dù dịch bệnh diễn biến khó lường, bất động sản công nghiệp vẫn có nơi giá tăng gấp đôi.

Tuy nhiên theo môi giới này, tại khu vực huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), giá đất công nghiệp tại đây đã tăng gần gấp đôi so với nhiều nơi, dao động khoảng 3,5-4 triệu đồng/m2. Mức giá này theo ghi nhận cũng tăng gấp đôi so với cuối năm 2020.

Anh G.H. cho biết, giá cao nhưng đất công nghiệp tại khu vực này lại đang được rất nhiều người "săn" đón ráo riết. Thậm chí, nếu may mắn người mua có thể tìm được mảnh đất công nghiệp với giá 60-70 tỷ đồng cho diện tích 1-1,7 ha tại đây.

"Dù trả giá cao nhưng gần như không có đất bán ra tại khu vực này. Nếu có, giá sẽ vào khoảng 100 tỷ đồng cho khu đất có diện tích 2-2,3 ha" - anh G.H. khẳng định.

Giá đất tại Văn Giang tăng mạnh được cho là xuất phát từ thông tin huyện này sẽ sáp nhập vào Hà Nội. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên hết sức cẩn trọng các nguồn thông tin để tránh mất tiền oan

Khu vực Văn Giang là số ít ghi nhận mức tăng giá đất công nghiệp tại thời điểm hiện tại.

Anh M.T., một môi giới bất động sản ở Hà Nội cho hay, đất công nghiệp tại miền Bắc đang có dấu hiệu chững lại, thậm chí giảm nhẹ so với đầu năm.

"Chính vì giá giảm nên thu hút nhiều nhà đầu tư hơn. Trong thời điểm đang giãn cách xã hội nhưng lượng khách quan tâm tới đất công nghiệp đang tăng 4-7% so với trước dịch" - anh M.T. cho hay.

Trên thực tế, thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm giá ở nhiều nơi. Theo báo cáo nghiên cứu tháng 7 của JLL, giá bất động sản công nghiệp ghi nhận mức tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng so với hồi quý I thì mức tăng trưởng đã giảm. Nguyên nhân do các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang phải tạm ngừng sản xuất vì bị ảnh hưởng bởi dịch nên đà tăng đã bị kìm lại.

Theo nhận định của JLL, trong thời gian tới các tỉnh vùng Đông Bắc là điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với lợi thế về giá thuê và hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Ngoài ra, giá bất động sản công nghiệp tại các khu vực này cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 8-10% so với cùng kỳ năm trước.

Thế Hưng