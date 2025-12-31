Bài toán an cư cho gia đình đa thế hệ cần nhiều hơn một nơi để ở

Theo đó, The GLEN - mảnh ghép cuối cùng của Celadon City hướng đến giải quyết giải bài toán an cư này, nhằm mang đến không gian sống đủ điều kiện để các thế hệ cùng gắn bó bền vững.

Khi có chỗ an cư thôi là chưa đủ

Thực tế, nhiều lựa chọn an cư hiện nay đáp ứng được diện tích nhưng lại thiếu sự cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung và khoảng riêng cần thiết cho từng thế hệ. Với gia đình đa thế hệ, tổ ấm không chỉ là nơi ở, mà là môi trường để trẻ em lớn lên an toàn, người trưởng thành duy trì nhịp sống năng động và người lớn tuổi tận hưởng sự an yên.

Môi trường sống ảnh hưởng rất lớn đến quyết định lựa chọn chốn an cư, nhất là đối với gia đình nhiều thế hệ (Ảnh: Gamuda Land).

Bài toán an cư trọn vẹn vì thế không chỉ nằm ở diện tích đơn thuần, mà ở chất lượng sinh hoạt lâu dài của nhiều thế hệ dưới cùng một mái nhà.

The GLEN đáp ứng nhu cầu không gian sống rộng - an toàn - riêng tư

Được phát triển bởi Gamuda Land - đơn vị kiến tạo khu đô thị chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đến từ Malaysia, The GLEN không chỉ giải quyết nhu cầu an cư, mà còn hướng đến việc kiến tạo một chuẩn mực sống bền vững cho các gia đình nhiều thế hệ. Dự án được phát triển với quy mô giới hạn chỉ 98 tổ ấm 5 tầng trên quỹ đất 5,52ha, tương ứng mật độ xây dựng thấp hiếm có giữa lòng đô thị phía Tây TPHCM.

Khu vực sinh hoạt chung rộng thoáng mang lại cảm giác gần gũi và ấm áp (Ảnh: Gamuda Land).

Mỗi tổ ấm tại đây được thiết kế gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm riêng, với diện tích sử dụng lớn, 367-508m2. Không gian sống được tổ chức khoa học theo cả chiều dọc lẫn công năng: các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, bếp và phòng ăn rộng thoáng, trong khi khu vực phòng ngủ được tách biệt mang đến sự riêng tư và yên tĩnh cho mỗi cá nhân.

Phòng chức năng có thể tận dụng thành phòng đọc, không gian làm việc hay khu tập luyện, tùy theo nhịp sống của mỗi gia đình. Tổng thể kiến trúc sử dụng vật liệu cao cấp cùng bảng màu trung tính, tạo nên vẻ sang trọng tinh tế, không cần phô trương. Bên cạnh đó, tầng hầm riêng khoảng 75m² cho mỗi căn đủ chỗ đỗ 2 ô tô cùng nhiều xe máy, mang lại sự thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Tông màu trung tính nhã nhặn kết hợp cùng vật liệu cao cấp tạo nên vẻ sang trọng và cảm giác thư thái trong từng chi tiết (Ảnh: Gamuda Land).

Sống giữa mảng xanh hiếm có tại phía Tây TPHCM

The GLEN sở hữu tầm nhìn hai mặt công viên: một mặt hướng ra công viên nội khu yên tĩnh, mặt còn lại kết nối với công viên trung tâm rộng 16,4ha của Celadon City. Tiện ích được xem là mảng xanh hiếm có tại phía Tây thành phố, được quy hoạch bài bản, tạo nên một không gian xanh liền mạch và giàu sức sống. Từ thảm cỏ rộng mở, hàng cây xanh đan xen cùng mặt nước tĩnh lặng, tất cả tạo nên phông nền thiên nhiên khoáng đạt, nơi sắc xanh hiện diện ở mọi góc nhìn.

Sống giữa không gian ấy, nhịp sống của cư dân chậm lại một cách tự nhiên. Những buổi sáng đi bộ dưới tán cây, những buổi chiều thảnh thơi giữa thảm cỏ, hay khoảnh khắc yên tĩnh cuối ngày nhìn ra mảng xanh trước hiên nhà - tất cả tạo nên cảm giác an lành, thư thái hiếm có giữa đô thị. Với The GLEN, thiên nhiên không phải điểm đến, mà là cảm giác sống thường nhật.

Tầm nhìn kép hướng ra công viên nội khu và công viên trung tâm 16,4ha mang thiên nhiên chan hòa vào không gian sống (Ảnh: Gamuda Land).

Tận hưởng đặc quyền đa tiện ích

Cư dân The GLEN thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu và vận hành ổn định của Celadon City như hồ cảnh quan, công viên, đường dạo bộ, trường học quốc tế cùng Celadon Sports và Resort Club với các tiện ích thể thao như pickleball, driving golf (sắp ra mắt).

Ngay kế bên là AEON Mall Tân Phú Celadon - trung tâm mua sắm, ẩm thực và giải trí quy mô hàng đầu khu Tây. Dọc theo Celadon Boulevard, tuyến phố thương mại sôi động quy tụ hơn 44 thương hiệu ẩm thực - cà phê - mua sắm quen thuộc như Starbucks, Phổ Đình, Cộng Cà Phê, Shuyi, Genshai…, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ gặp gỡ đối tác, sum họp gia đình đến những khoảnh khắc thư giãn thường nhật.

Cư dân The GLEN tản bộ dưới những tán cây xanh mát, tận hưởng nhịp sống an lành, tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của đô thị (Ảnh: Gamuda Land).

Thuận tiện kết nối và di chuyển

Tọa lạc tại cửa ngõ Tây TPHCM, The GLEN thừa hưởng khả năng kết nối nhanh đến sân bay Tân Sơn Nhất và trung tâm thành phố. Khi Metro số 2, cao tốc TPHCM - Mộc Bài cùng các trục giao thông phía Tây Bắc hoàn thiện, việc di chuyển của cư dân The GLEN sẽ ngày càng thuận tiện, giúp các gia đình tiết kiệm thời gian đi lại và dành nhiều hơn cho sinh hoạt, sum vầy mỗi ngày.

The GLEN hiện lên như một lựa chọn an cư hiếm có, nơi không gian sống rộng mở, mảng xanh công viên trung tâm và hệ tiện ích hoàn chỉnh cùng hội tụ. Không chỉ đáp ứng nhu cầu ở hôm nay, 98 tổ ấm 5 tầng này còn hướng đến giá trị sống bền vững cho các gia đình nhiều thế hệ - nơi mỗi ngày trôi qua đều trọn vẹn, cân bằng và an yên.