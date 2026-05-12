Atera Holdings khai trương Sales Gallery và nhà mẫu Atera Central

Khi giá chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới và vượt quá khả năng chi trả của nhiều người mua, xu hướng dịch chuyển về các khu vực vệ tinh có hạ tầng đồng bộ và giá hợp lý đang ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh đó, sự kiện ra mắt nhà mẫu Atera Central 10/5 mang đến thêm lựa chọn cho nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng cuối tháng 4, giá chung cư thương mại trung bình Hà Nội đã đạt khoảng 128 triệu đồng/m², trong khi TPHCM ở mức 112 triệu đồng/m². Với nhiều khách hàng trẻ, áp lực tài chính khi sở hữu nhà trong nội đô ngày càng lớn, kéo theo rủi ro về dòng tiền và thanh khoản cá nhân.

Tại Phố Nối B (Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên), Atera Central hưởng lợi từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4, cư dân chỉ mất khoảng 30-35 phút để di chuyển vào trung tâm Hà Nội, phù hợp với những người làm việc tại thủ đô nhưng mong muốn sở hữu không gian sống rộng rãi và dễ chịu.

Mô hình sa bàn dự án Atera Central (Ảnh: Atera Holdings).

Không gian sống tối ưu công năng

Với định hướng kiến tạo môi trường sống thực chất cho cộng đồng cư dân và giới chuyên gia, Atera Central được đầu tư đồng bộ hệ sinh thái tiện ích nội khu. Dự án gồm tháp Sapphire 21 tầng và tháp Ruby 19 tầng với tổng cộng 840 căn hộ.

Điểm nhấn nổi bật là khối đế thương mại 5 tầng cùng chuỗi tiện ích quy mô khoảng 15.000m², đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, làm việc và thư giãn của cư dân với không gian co-working (mô hình văn phòng - nơi các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ có thể thuê không gian làm việc chung), business suite (mô hình bất động sản kết hợp giữa lưu trú, văn phòng và các tiện ích cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế), bể bơi và khu xông hơi Jimjilbang.

Không chỉ tập trung vào tiện ích, Atera Central còn chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm sống bên trong từng căn hộ. Thấu hiểu mỗi nhóm khách hàng có tiêu chuẩn và phong cách sống khác nhau, chủ đầu tư phát triển ba bộ sưu tập nội thất hiện đại, phù hợp với từng nhu cầu cư dân.

Với người trẻ, người độc thân hay giới chuyên gia, phong cách tối giản mang đến cảm giác thoáng đạt, tinh tế và tối ưu công năng sau giờ làm việc căng thẳng. Trong khi đó, thiết kế đương đại và linh hoạt phù hợp với các gia đình trẻ, cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và nhịp sống năng động. Đối với giới doanh nhân và tầng lớp thành đạt, không gian sang trọng cùng hệ vật liệu cao cấp và đường nét tinh xảo, góp phần khẳng định dấu ấn cá nhân của chủ sở hữu.

Khác với nhiều dự án chỉ bàn giao cơ bản, Atera Central hoàn thiện nội thất đồng bộ khi bàn giao, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và có thể sử dụng ngay.

Không gian thực tế tại căn hộ mẫu Atera Central (Ảnh: Atera Holdings).

Hợp tác chiến lược cùng OPPEIN Home Group

Để bảo chứng cho chất lượng, Atera Central lựa chọn OPPEIN Home Group làm đối tác thiết kế và sản xuất toàn bộ hệ thống nội thất dự án.

Thành lập từ năm 1994, OPPEIN hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 8.700 showrooms toàn cầu cùng hệ thống nhà máy ứng dụng công nghệ AI quy mô hơn 3 triệu m². Thương hiệu được biết đến nhờ sự kết hợp giữa tư duy thiết kế châu Âu và năng lực sản xuất công nghiệp hiện đại.

Tiêu chuẩn của OPPEIN không chỉ nâng tầm chất lượng hoàn thiện căn hộ mà còn hướng tới xây dựng một tài sản sẵn sàng khai thác. Với các sản phẩm như Dual-key (căn hộ kép) hay Officetel (mô hình bất động sản kết hợp giữa văn phòng làm việc và nơi lưu trú), nhà đầu tư có thể nhanh chóng đưa vào vận hành cho thuê, đón nhu cầu lớn từ đội ngũ chuyên gia quốc tế tại các khu công nghiệp trọng điểm.

Đây cũng là cam kết cho một giá trị bền vững: Sẵn sàng an cư, đầu tư và tăng trưởng.

Trải nghiệm chất lượng tại nhà mẫu

Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao giá trị thực và thận trọng hơn trước những cam kết mang tính quảng bá, yếu tố trải nghiệm trực tiếp cũng trở thành lợi thế đáng kể. Đó cũng là lý do sự kiện “Khởi Nguyên - Lễ khai trương Sales Gallery và nhà mẫu Atera Central” diễn ra ngày 10/5 nhận được sự quan tâm từ thị trường.

Theo đại diện đơn vị phát triển, sự kiện được tổ chức như không gian mở để khách hàng cảm nhận và trải nghiệm trực tiếp hệ vật liệu và nội thất đến từ OPPEIN, đồng thời đánh giá cách bố trí công năng cũng như ba phong cách không gian sống được hoàn thiện thực tế, thay vì chỉ tiếp cận qua bản vẽ hay mô hình.

Lễ khai trương Sales Gallery và nhà mẫu Atera Central (Ảnh: Atera Holdings).

Không dừng lại ở trải nghiệm thị giác, sự kiện còn cung cấp góc nhìn về bài toán sở hữu bất động sản trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ nội đô liên tục leo thang. Tại đây, khách hàng được đội ngũ tư vấn phân tích chi tiết cơ cấu sản phẩm, chính sách tài chính và các phương án hỗ trợ thanh toán hiện hành.

Việc chạm vào chất lượng hoàn thiện, đối chiếu với nhu cầu ở thực và đồng thời nắm rõ bài toán tài chính giúp người mua có thêm cơ sở để chủ động lựa chọn một chuẩn sống phù hợp, thay vì bị cuốn theo tâm lý thị trường.