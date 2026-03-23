Atera Central - Khu đô thị phức hợp thế hệ mới tại Phố Nối, Hưng Yên

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một dự án, mà còn giới thiệu mô hình đô thị tích hợp “Live - Work - Grow” (Sống - Làm việc - Phát triển), được phát triển bởi hệ sinh thái đối tác chiến lược, hướng tới hình thành trung tâm đô thị năng động, nơi kiến tạo tương lai cho thế hệ cư dân tiên phong.

Atera Central chính thức ra mắt tòa tháp đầu tiên Ruby Tower (Ảnh: CĐT).

Từ di sản Phố Hiến đến khu đô thị thế hệ mới phía Đông Thủ đô

Triết lý phát triển của Atera Central được kết tinh từ dòng chảy di sản của thương cảng Phố Hiến sầm uất và tầm nhìn tương lai của một cực tăng trưởng chiến lược.

Từ cửa ngõ giao thương quốc tế của Bắc Bộ thế kỷ XVII-XVIII, Phố Hiến ngày nay đang hồi sinh tinh thần “Thứ nhất Kinh kỳ, Thứ nhì Phố Hiến”, vươn mình trở thành trung tâm logistics và công nghiệp sản xuất sôi động bậc nhất vùng kinh tế Bắc Bộ.

Trong chiến lược phát triển vùng Thủ đô đến năm 2030, khu vực phía Đông Hà Nội được xác định là cực tăng trưởng quan trọng nhờ lợi thế hạ tầng và dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh mẽ. Theo đó, Hưng Yên, nhất là Phố Nối, đang nổi lên như điểm trung chuyển quan trọng trong hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Động lực phát triển của khu vực đến từ hạ tầng liên vùng, nổi bật là Vành đai 4, cùng các khu công nghiệp lớn như Phố Nối A, Thăng Long II, kéo theo nhu cầu gia tăng về không gian sống chất lượng.

Trong bối cảnh đó, Atera Central không chỉ là lời đáp cho bài toán an cư tại Phố Nối, mà còn xác lập một tâm điểm sống xứng tầm, đáp ứng nhu cầu của hơn 100.000 chuyên gia và nhân sự cấp cao tại khu vực.

Mô hình tích hợp sống - làm việc - phát triển dành cho công dân toàn cầu

Trên quy mô 4,56ha, Atera Central được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp thế hệ mới, phát triển đa dạng loại hình sản phẩm từ căn hộ 1 PN+ (phòng ngủ) đến 3 PN, dual key, duplex, penthouse đến shophouse và biệt thự liền kề. Dự án đồng thời tích hợp trung tâm thương mại cùng hệ thống 52 tiện ích toàn diện, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và phát triển của cộng đồng cư dân tri thức.

Với mô hình “Live - Work - Grow” (Sống - Làm việc - Phát triển), yếu tố “Live” (Sống) được định hình thông qua không gian sống tiện nghi, hiện đại, kết hợp hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe độc đáo như bể bơi vô cực, khu sauna đá muối Hàn Quốc và công viên sinh thái, mang lại cuộc sống cân bằng thể chất và tinh thần cho cư dân.

Song hành, một chuẩn mực mới về không gian làm việc - “Work” (Làm việc) mở ra một môi trường sáng tạo và làm việc số không giới hạn với các không gian mở như coworking hub (không gian làm việc chung), business suites (phòng làm việc chuyên nghiệp) và digital hub (không gian sáng tạo và công nghệ số) nhằm kết nối các chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng khởi nghiệp.

Dự án tích hợp 52 tiện ích, đáp ứng toàn diện nhu cầu của cộng đồng cư dân quốc tế (Ảnh: CĐT).

Sau cùng, giá trị phát triển con người - “Grow” (Phát triển) là lời cam kết về tương lai bền vững, nơi trí tuệ được khai phóng trong lòng thế hệ tiên phong. Không dừng lại ở các buổi chia sẻ tri thức hay workshop khởi nghiệp, dự án còn mở ra môi trường kết nối, định hình cộng đồng đa văn hóa, nơi những giá trị mới được hình thành và tiếp nối.

Bằng cách hiện thực hóa mô hình toàn diện này, Atera Central được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho một chuẩn sống mới: nơi thế hệ công dân tinh hoa được truyền cảm hứng để sống trọn vẹn, khởi tạo giá trị và góp phần định hình diện mạo một Hưng Yên năng động, sáng tạo và hội nhập.

Hệ sinh thái đối tác chiến lược đồng hành phát triển dự án

Sự kiện ra mắt đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong cấu trúc phát triển của dự án. Khởi nguồn từ tâm huyết của đơn vị sáng lập Sufat Việt Nam, đến năm 2025, dự án chính thức ghi nhận sự tham gia của cổ đông chiến lược Atera Holdings.

Với vai trò đơn vị phát triển, Atera Holdings đã trực tiếp tham gia tái cấu trúc pháp lý, xác lập các tiêu chuẩn triển khai khắt khe và cam kết chất lượng dài hạn cho toàn dự án. Minh chứng cho cam kết này, tại sự kiện, Atera Holdings đã công bố hệ sinh thái đối tác chiến lược: Kiến trúc và quy hoạch là sự kết hợp của liên minh tư vấn thiết kế RFR Pháp Việt, APA và UK Design. Song hành cùng chất lượng thi công từ Ricons là chuẩn mực vận hành quốc tế tư vấn bởi Savills. Sức mạnh tài chính của dự án được bảo chứng bởi ngân hàng BIDV, trong khi BHS Property đóng vai trò là đơn vị phát triển kinh doanh chuyên nghiệp.

“Chúng tôi chọn Phố Nối để cùng nhau kiến tạo Atera Central vì tin rằng nơi đây xứng đáng có một hệ sinh thái sống - làm việc - phát triển chuẩn quốc tế, tương xứng với tầm vóc của một trung tâm logistics vùng đang vươn mình mạnh mẽ”, đại diện Atera Holdings chia sẻ.

Địa chỉ dự án: Đường ĐT.380, khu công nghiệp Phố Nối B, Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên.

