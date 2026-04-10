An Zen Residence - Bước chân đầu tiên của Nam Long ADC tại Hải Phòng

Nam Long ADC đồng hành cùng giấc mơ an cư

Nam Long ADC là thành viên chủ chốt của Tập đoàn Nam Long, đơn vị phát triển bất động sản uy tín với hơn 33 năm kinh nghiệm. Với tầm nhìn chiến lược, Nam Long ADC đã khẳng định vị thế qua các khu đô thị chất lượng, hiện đại và bền vững tại TPHCM cùng các tỉnh phía Nam.

Suốt 18 năm qua, Nam Long ADC đã bàn giao hơn 10.000 sản phẩm từ các dự án tiêu biểu như EHome 3, EHome 4 (TPHCM) và EHome Southgate (Tây Ninh)… được thị trường đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại và môi trường sống văn minh.

An Zen Residences - “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam” tại Vietnam Property Awards 2025 (Ảnh: CĐT).

Với tâm thế của một người đồng hành tận tụy, Nam Long ADC cùng khách hàng viết tiếp những chương mới của giấc mơ an cư. Suốt hơn ba thập kỷ, mỗi viên gạch đặt xuống đều mang theo khát vọng xóa bỏ rào cản về chi phí, biến mong ước sở hữu một tổ ấm chất lượng, an yên thành hiện thực nằm trong tầm tay của hàng nghìn gia đình Việt.

Minh chứng cho nỗ lực này, dòng sản phẩm Ehome do Nam Long ADC phát triển đã gặt hái 2 danh hiệu tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025, trong đó An Zen Residences - Hải Phòng được vinh danh là “Dự án căn hộ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Dự án căn hộ vừa túi tiền xuất sắc nhất miền Bắc”.

Lần đầu tiên ra mắt thị trường miền Bắc: Sự kiện được mong chờ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thanh lọc, Nam Long ADC khẳng định tầm nhìn chiến lược khi tập trung vào phân khúc căn hộ "vừa túi tiền" - vốn là giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm EHome. Nối tiếp thành công tại phía Nam, Nam Long ADC mang tinh hoa của dòng sản phầm EHome đến với thị trường phía Bắc.

Dự án An Zen Residences (Hải Phòng) chính là dấu ấn tiên phong, mở đường cho chiến lược mở rộng tầm ảnh hưởng của chủ đầu tư tại khu vực này, hướng đến nhu cầu ưu tiên những giá trị thực chất và bền vững. Với quy mô 887 căn hộ, An Zen Residences phù hợp với các gia đình trẻ và giới tri thức có nhu cầu ở thực tại Hải Phòng, hiện thực hóa giấc mơ an cư lâu dài.

An Zen Residences - Giải pháp cho giấc mơ an cư của các gia đình trẻ (Ảnh: CĐT).

Ngày 18/4, Nam Long ADC sẽ tổ chức lễ mở bán dự án An Zen Residences quy mô lớn đầu tiên để ra mắt công chúng và giới đầu tư. Đây là cơ hội để khách hàng sở hữu căn hộ hiện đại tại An Zen Residences với mức giá đột phá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Sự kiện là hành trình đánh thức mọi giác quan qua triết lý “Sống Zen - Chuẩn Nhật”. Khách tham dự sẽ được hoà mình trong không gian tĩnh tại - nơi từng chi tiết nhỏ nhất đều được chăm chút để tái tạo sự thư thái và cân bằng cho tâm hồn, đồng thời chiêm ngưỡng nghệ thuật Yosakoi sôi động và trải nghiệm khu vực Trà Thất mang đậm hơi thở xứ sở mặt trời mọc ngay giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Lễ mở bán hứa hẹn mang tới những trải nghiệm đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản (Ảnh: CĐT).

Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư sẽ chính thức ra mắt tòa T2 - phân khu mới nhất của An Zen Residences với thiết kế vừa hiện đại vừa tinh gọn, mang đến sự cân bằng giữa tiện nghi và giá trị tinh thần.

Ngoài ra, khách hàng sẽ có cơ hội nhận những phần quà tặng với tổng trị giá 30 triệu đồng, cùng cơ hội rút thăm may mắn các giải thưởng giá trị và bộ quà tặng "Xanh" độc bản đến từ An Zen Residences. Với định hướng “An trong tâm trí - Zen trong nếp sống”, sự kiện khẳng định hành trình kiến tạo không gian sống an yên, cân bằng ngay giữa lòng Hải Phòng sôi động.

