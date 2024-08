Agora City đón sóng nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương

Cách nút giao cao tốc TPHCM - Trung Lương 3 phút di chuyển

Agora City tọa lạc trên mặt tiền đại lộ thương mại 818 (lộ giới 40m), tuyến đường lớn nhất Thủ Thừa, Long An. Dự án cách Bình Chánh 20 phút, cách trung tâm TPHCM 45 - 60 phút di chuyển (tùy vào lưu lượng giao thông) thông qua tuyến chính quốc lộ 1A.

Tuy nhiên theo bản đồ sử dụng đất huyện Thủ Thừa, Long An năm 2024, sẽ có thêm đường dẫn cao tốc tại CT01 (cao tốc TPHCM - Trung Lương) ngay trạm dừng Châu Thành tại Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An. Theo đó, tại nút giao sẽ có đường kết nối các nhánh vào DT818 đi TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ thông qua cao tốc.

Dự án Agora City chỉ cách nút giao này 3 phút di chuyển. Khi nút giao được hoàn thiện theo quy hoạch, cư dân trong dự án sẽ kết nối với toàn vùng Thủ Thừa, Long An rất thuận lợi, nhanh chóng, và thời gian di chuyển đến trung tâm TPHCM cũng sẽ được rút ngắn còn 20 phút.

Nút giao cao tốc là "điểm chờ" tăng trưởng bất động sản, thu hút đầu tư tại Thủ Thừa, Long An.

Từ vị trí này, Agora City còn dễ dàng kết nối vành đai 3, vành đai 4 chỉ 8 phút, thông qua tuyến đường ĐT.MM05 (Phú An Thạnh - Mỹ An) và từ đây hòa vào dòng chảy giao thông liên đô thị vệ tinh của TPHCM: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.

Agora City không chỉ mở rộng mạng lưới giao thông kết nối thuận tiện với TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ, mà còn dễ dàng tiếp cận các tỉnh Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long… nhờ vào tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ, công trình đang được nghiên cứu tiền khả thi. Dự án này dự kiến được phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2025, với kế hoạch khởi công giai đoạn 1 trước năm 2030.

Đô thị trung tâm hành chính ngay vùng lõi phát triển công nghiệp

Agora City còn có một lợi thế khi có trung tâm hành chính mới Thủ Thừa, Long An rộng 5ha tọa lạc ngay trong lòng dự án. Trung tâm hành chính đã xây dựng xong phần mặt ngoài, dự kiến hoạt động vào tháng 12/2024. Đây là nơi làm việc của 29 cơ quan ban ngành, cùng 200 cán bộ huyện và nơi thực hiện tất cả các thủ tục hành chính của người dân toàn huyện Thủ Thừa, Long An.

Điểm nhấn lớn nhất trong trung tâm hành chính mới có quảng trường trung tâm rộng gần 1ha, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội, vui chơi - giải trí nhộn nhịp phục vụ cho hơn 160 nghìn người dân địa phương.

Trung tâm hành chính Thủ Thừa trong lòng dự án Agora City dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024.

Trung tâm hành chính mới nằm trong trục chính dự án Agora City là đại lộ Hòa Bình. Cùng với công trình trong điểm là trung tâm hành chính mới huyện Thủ Thừa, Long An thì toàn bộ dự án Agora City cũng được đẩy nhanh tiến độ hạ tầng, tiện ích.

Cụ thể, mới đây ngày 17/8, công viên Swan Park 1, nằm cạnh trung tâm hành chính cũng chính thức khởi công. Ngày 23/8, dự án đã đón đoàn chức năng ban ngành xuống làm việc và nghiệm thu công trình để chuẩn bị cho việc ra sổ, dự kiến vào quý IV năm nay.

Ngày 17/8 vừa qua, Thủ Thừa Invest đã tiến hành khởi công tiện ích công viên Swan Park 1 - phân khu Hoa Hồng liền kề trung tâm hành chính Thủ Thừa.

Xung quanh dự án là các khu công nghiệp hiện hữu như Hòa Bình, Suntec (Việt Phát giai đoạn 1), Thủ Thừa,… nơi thu hút hàng nghìn chuyên gia, lao động đến làm việc. Từ đó, nhu cầu về an cư, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí tăng cao. Đô thị trung tâm hành chính Thủ Thừa, Long An - Agora City được chủ đầu tư kiến tạo thành đô thị sống đẳng cấp, chuẩn Âu dành cho cư dân Thủ Thừa, chuyên gia và người lao động đến sinh sống, làm việc tại địa phương.

Dự án được quy hoạch các tuyến phố thương mại, với nhiều loại sản phẩm: nền shophouse, nền nhà phố, diện tích phù hợp đều có thể vừa kinh doanh và để ở; phù hợp các loại hình dịch vụ: dịch vụ ăn uống, làm đẹp, văn phòng, cho thuê khách sạn, nhà hàng cao cấp, spa, chăm sóc sức khỏe, nhà cửa, vật liệu xây dựng, nội thất...

Hiện nay, dự án đã được giao đất 100%, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và đã được cấp giấy phép xây dựng cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư đang có chính sách ưu tiên những khách hàng đầu tiên với mức ưu đãi khi đăng ký sớm lên đến 200 triệu đồng. Đồng thời, khách hàng được ngân hàng MB Bank hỗ trợ vay đến 65% trong vòng 35 năm với chính sách ân hạn nợ gốc đến 12 tháng.

