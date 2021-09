97% giỏ hàng Sun Tropical Village giai đoạn 1 đã có chủ

Dân trí Dự án Sun Tropical Village Bãi Kem - Nam Phú Quốc vừa ra mắt giai đoạn 1 đã tạo nên làn sóng đầu tư bất động sản wellness mạnh mẽ khi tiêu thụ hết 97% giỏ hàng vào ngày 9/9 vừa qua.

Khác với những dự án trước đây, Sun Tropical Village ra mắt trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước. Song, với đặc thù sản phẩm hướng đến chăm sóc sức khỏe, cân bằng tâm - trí - lực, đây lại là thời điểm vàng khiến Sun Tropical Village trở nên thực sự khác biệt trong mắt các nhà đầu tư đang tìm kiếm căn second-home làm nơi "trú ẩn" trong thời kỳ dịch bệnh.

Sự kiện mở bán giai đoạn 1 dự án Sun Tropical Village ngày 9/9 vừa qua được tổ chức trên các nền tảng trực tuyến. Tuy phải tương tác gián tiếp, nhưng thị trường vẫn rất nóng với 97% giỏ hàng được giao dịch liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ mở bán, trong đó có rất nhiều căn biệt thự giá trị cao hơn 50 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân sở hữu.

Trao đổi nhanh với đại diện đại lý phân phối dự án Địa ốc PQR cho hay khách hàng chọn đầu tư sản phẩm trong giai đoạn này vì quan tâm đến những lợi ích về sức khỏe mà dự án mang lại, cùng với đó biệt thự cũng sở hữu rất nhiều ưu thế về vị trí, tiện ích xung quanh, phong cách thiết kế độc đáo và đặc biệt là các chính sách giá cực kỳ ưu đãi trong đợt mở bán đầu tiên.

Dự án Sun Tropical Village tọa lạc tại Bãi Kem - nơi được truyền thông quốc tế bình chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Dự án thuộc hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - bất động sản cao cấp do Tập đoàn Sun Group phát triển, gần kề hệ thống các resort nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất Phú Quốc hiện nay như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Sun Premier Village The Eden Bay, New World Resort,...

Sun Tropical Village được xem là "mảnh ghép" cuối cùng hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng trị giá nhiều tỷ đô của Tập đoàn Sun Group, mang đến giới khách hàng tinh hoa trải nghiệm nghỉ dưỡng wellness bài bản chưa từng xuất hiện tại Phú Quốc.

Với việc sở hữu căn biệt thự Sun Tropical Village, chủ nhân hoàn toàn chủ động trong việc lên lịch cho chuyến nghỉ dưỡng dài hạn tại Phú Quốc và vô tư tận hưởng các hoạt động thể chất, gói trị liệu sức khỏe cao cấp. Không gian sống trong lành tại Sun Tropical Village được đảm bảo với 50% mật độ xây dựng dự án là thảm thực vật trải rộng từ trong ra ngoài, đáp ứng tiêu chí 3 tầng xanh: Vườn trong nhà - nhà trong rừng - rừng ven biển.

Bao bọc xung quanh dự án là hệ thống các công viên lớn: Botanica, Hill-Trail, Waterfall, Forest Creek sẽ là nơi dạo bộ hay tập luyện thể thao cực kỳ lý tưởng. Trong tương lai, một dự án sân golf quy mô lớn sẽ xuất hiện kế cận Sun Tropical Village, hứa hẹn là điểm giải trí hấp dẫn giới thượng lưu khi đến với Nam Phú Quốc.

Giai đoạn 1 của dự án Sun Tropical Village khép lại với 97% giỏ hàng đã tìm được chủ nhân khẳng định sức hút của dòng sản phẩm bất động sản wellness đang rất mạnh mẽ. Giai đoạn 2 với loạt sản phẩm sở hữu vị trí đắc địa sẽ khởi động trong năm nay. Ngay lúc này, nhà đầu tư quan tâm dự án hãy chọn cho mình đơn vị phân phối đáng tin cậy để sớm trở thành chủ nhân ngôi biệt thự Sun Tropical Village.

Địa ốc PQR hiện đang là một trong những đối tác phân phối sản phẩm của Sun Group tại Nam Phú Quốc với kinh nghiệm phân phối thành công Sun Grand City New An Thoi, Sun Premier Village Primavera và luôn nằm trong top đầu các đại lý phân phối tốt nhất toàn hệ thống Sun Group.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, Địa ốc PQR là đơn vị uy tín có thể giúp nhà đầu tư tìm ra sản phẩm tối ưu phù hợp với nhu cầu sử dụng và đầu tư tại thị trường Phú Quốc giàu tiềm năng phát triển. Liên hệ tư vấn sản phẩm với Địa ốc PQR qua hotline: 0987 345 678.

Trường Thịnh