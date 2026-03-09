6 xu hướng bếp nhỏ được dự đoán “phủ sóng” năm 2026

Không gian sống ngày càng thu hẹp khiến căn bếp thường khá khiêm tốn. Việc thiếu hụt mặt bàn chế biến hay chỗ cất giữ đồ đạc dễ khiến khu vực này trở nên ngột ngạt và bừa bộn.

Tuy nhiên, giới chuyên gia thiết kế nội thất nhận định năm 2026 sẽ mở ra những giải pháp đột phá, giúp gia chủ biến điểm yếu không gian thành một góc bếp đầy phong cách và đậm tính cá nhân.

Bếp nhỏ là một bài toán thiết kế "khó nhằn" (Ảnh: The Kitchn).

Không gian lưu trữ theo chiều dọc

Với văn hóa ẩm thực Việt Nam phong phú, gia đình nào cũng sở hữu lượng lớn xoong nồi, chén bát và vô số hũ gia vị. Do đó, thiết kế hệ tủ bếp cao kịch trần là một nước đi thông minh. Việc kéo dài không gian lưu trữ từ sàn lên sát trần nhà không chỉ tận dụng triệt để khoảng không trống trải mà còn tạo hiệu ứng đánh lừa thị giác, giúp căn phòng trông cao và thoáng đãng hơn hẳn.

Để tránh cảm giác những khối gỗ lớn gây bức bối, bạn có thể đan xen các vật liệu nhẹ nhàng hơn như hệ cánh kính gân sọc mờ hoặc sử dụng giỏ mây tre đan để đựng đồ khô, vừa ngăn nắp lại vừa mang nét duyên dáng rất riêng.

Giấu thiết bị gia dụng sau hệ tủ phẳng

Sự lộn xộn về mặt thị giác là kẻ thù số một của những căn bếp nhỏ. Xu hướng hiện đại đang hướng tới việc tích hợp hoàn toàn các thiết bị điện máy như tủ lạnh, máy rửa bát hay lò nướng vào bên trong hệ tủ.

Thay vì để lộ ra những mảng kim loại lạnh lẽo, các thiết bị này được ốp mặt gỗ đồng bộ với cánh tủ bếp. Ngay cả nồi cơm điện hay lò vi sóng cũng được thiết kế khoang giấu kín bằng cửa trượt âm. Khi mọi thứ được cất gọn gàng sau lớp cửa phẳng, căn bếp trở nên liền mạch một khối, tạo cảm giác không gian được nới rộng ra đáng kể.

Cánh tủ bằng vật liệu bề mặt độc đáo

Nếu không muốn chi một số tiền lớn để làm lại toàn bộ nội thất, bạn hoàn toàn có thể thổi làn gió mới vào gian bếp bằng cách thay đổi bề mặt cánh tủ.

Thay vì những tấm gỗ phẳng đơn điệu, việc ứng dụng các tấm ốp trang trí bằng vật liệu mới như lưới kim loại hiện đại, kính sóng, hay mây đan mắt cáo đang cực kỳ thịnh hành. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những ai muốn đưa cá tính nghệ thuật vào nhà mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc diện tích sẵn có.

Bảng màu tinh giản và liền mạch

Một quy tắc bất di bất dịch cho không gian hẹp là hạn chế sự nhồi nhét màu sắc. Việc tiết chế số lượng vật liệu và sử dụng một bảng màu đồng nhất sẽ lập tức mang lại diện mạo rộng rãi, thanh thoát cho căn bếp.

Đi cùng với đó, xu hướng năm 2026 chuộng những thiết kế tay nắm tủ thanh mảnh, tiệp màu hoặc hệ tủ nhấn mở không tay nắm, thay thế hoàn toàn cho các loại tay kéo to bản, rườm rà.

Nội thất liền khối

Ở các căn hộ chung cư, bếp thường được thiết kế mở và thông với phòng khách. Để tạo sự chuyển tiếp mượt mà, việc sử dụng các hệ tủ kệ đóng liền khối nối dài giữa hai khu vực là một ý tưởng xuất sắc.

Hệ kệ âm tường này không chỉ xóa nhòa ranh giới chật hẹp của gian bếp mà còn đóng vai trò như một góc trưng bày đầy tính nghệ thuật. Nơi đây cực kỳ lý tưởng để bạn đặt vài cuốn sách dạy nấu ăn, bình gốm sứ mộc mạc hay những món đồ decor xinh xắn.

Hệ tủ kịch trần mang lại vẻ đẹp liền mạch, giúp căn bếp nhỏ ăn gian tối đa diện tích (Ảnh: Kerala House Designs).

Gam màu mộc mạc

Thay vì màu trắng sáng đôi lúc mang lại cảm giác lạnh lẽo, xu hướng màu sắc đang dần dịch chuyển sang những tông màu dịu dàng, tự nhiên như xám be, nâu nấm hay cam đất nung nhạt. Đây là những gam màu cực kỳ "nịnh" mắt, mang lại chiều sâu cho không gian mà không hề gây tù túng.

Đặc biệt, khi kết hợp những tông màu mộc mạc này với vật liệu gỗ tự nhiên và mặt bàn đá vân mây, căn bếp sẽ thực sự trở thành trái tim ấm áp của ngôi nhà, nơi gia đình quây quần sau một ngày dài bận rộn.