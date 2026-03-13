6 thứ cần dọn ngay khỏi góc làm việc để tăng năng suất tại nhà

Gần đây, căng thẳng tại Trung Đông khiến giá xăng dầu tăng cao, chi phí đi lại vì thế cũng trở thành gánh nặng với không ít dân công sở. Thêm nữa, thị trường việc làm không còn dễ dàng, nhiều người chuyển sang làm freelancer hoặc nhận việc từ xa. Những yếu tố này khiến xu hướng làm việc tại nhà lại được nhắc đến nhiều hơn.

Tuy nhiên, làm việc ở nhà không chỉ đơn giản là đặt laptop lên bàn. Theo các chuyên gia thiết kế, một góc làm việc hiệu quả cần được tách biệt khỏi nhịp sinh hoạt gia đình ồn ào để giữ sự tập trung.

Dưới đây là 6 thứ nên loại bỏ khỏi góc làm việc nếu muốn đầu óc luôn minh mẫn và duy trì năng suất cả ngày.

Xu hướng làm freelancer hoặc làm online khiến nhiều người đầu tư hơn cho góc làm việc tại nhà (Ảnh: Love To Know).

Không gian trống trải thiếu hơi ấm

Nhiều gia đình chuộng lát sàn gạch men hoặc để tường trống nhằm tạo cảm giác rộng rãi. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến góc làm việc trở nên lạnh lẽo, gây căng thẳng cho các giác quan và làm giảm khả năng tập trung.

Xu hướng thiết kế hiện đại ưu tiên sự mềm mại để cân bằng cảm xúc. Bạn chỉ cần thêm một tấm thảm dệt nhỏ dưới chân ghế hoặc một tấm rèm vải linen mỏng bên cửa sổ.

Những chi tiết này không chỉ tiêu âm, giảm tiếng ồn từ sinh hoạt chung của gia đình mà còn mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện cho góc làm việc.

Ánh sáng đèn trần trắng lóa

Nguồn sáng gắt từ bóng đèn tuýp LED trắng khiến mắt bạn nhanh lóa, mệt mỏi và làm rối loạn nhịp sinh học tự nhiên. Giải pháp tối ưu là ứng dụng nghệ thuật chiếu sáng nhiều lớp.

Hãy tắt bớt đèn trần và đầu tư một chiếc đèn bàn có ánh sáng vàng ấm. Ban ngày, hãy kéo rèm để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Mắt bạn sẽ được thư giãn hơn, giúp duy trì mức năng lượng ổn định suốt cả ngày dài.

Chiếc ghế ngồi sai tư thế

Làm việc trên ghế bàn ăn hay ghế nhựa, mây ngoài ban công sẽ ảnh hưởng xấu đến cột sống và cả ngày làm việc của bạn. Những chiếc ghế không chuyên dụng này thường cứng, sai tư thế và hay phát ra tiếng cọt kẹt khó chịu khi cử động.

Sự thoải mái chính là chìa khóa giúp não bộ không bị phân tâm.

Nếu ngân sách chưa cho phép sắm một chiếc ghế công thái học đắt tiền, bạn có thể "chữa cháy" bằng cách thêm một chiếc gối tựa lưng êm ái và một bục gác chân nhỏ dưới gầm bàn để duy trì tư thế ngồi chuẩn nhất.

Bề mặt bàn lộn xộn đồ đạc

Chuyên gia cảnh báo rằng, không gian bừa bộn sẽ phản chiếu trực tiếp lên tâm trí bạn, khiến suy nghĩ trở nên rối rắm.

Lối sống tối giản vẫn luôn là xu hướng hàng đầu trong thiết kế góc làm việc.

Hãy dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, cất gọn dây cáp và chỉ giữ lại một vài điểm nhấn có chủ ý, chẳng hạn như một chậu cây kim tiền nhỏ hoặc một bức tranh nghệ thuật mang màu sắc thư giãn.

Bố trí ánh sáng nhiều lớp và giữ mặt bàn tối giản giúp đầu óc minh mẫn, tăng hiệu suất công việc tại nhà (Ảnh: Home Lane).

Mùi hương nhân tạo quá gắt

Nhiều người thích thắp nến thơm hoặc dùng xịt phòng để góc làm việc thơm tho hơn. Thế nhưng, mùi hương hóa học quá nồng lại gây tác dụng ngược, làm bạn dễ đau đầu và xao nhãng.

Thay vào đó, bạn hãy thử dùng một chiếc máy khuếch tán tinh dầu nhỏ gọn với hương cam chanh sảng khoái, oải hương thư giãn hoặc hương thảo.

Những nốt hương thoang thoảng này đóng vai trò như một "công tắc" tín hiệu, báo hiệu cho não bộ biết đã đến lúc tập trung cao độ.

Màn hình tivi trong tầm mắt

Nhiều người đặt bàn làm việc tạm thời tại nhà ngay trong phòng khách hoặc phòng ngủ, đối diện thẳng với tivi mà không biết rằng hình ảnh nhấp nháy liên tục cùng luồng tin tức dồn dập sẽ kích thích giác quan quá mức, kéo sự chú ý của bạn khỏi màn hình máy tính.

Tốt nhất, bạn hãy xoay hướng bàn làm việc để màn hình tivi nằm ngoài tầm nhìn. Nếu bạn thuộc tuýp người cần một chút tiếng ồn trắng để làm việc, hãy mở các danh sách nhạc lo-fi (nhạc nền thư giãn với âm thanh mộc, giúp người nghe tập trung và giảm căng thẳng) không lời hoặc âm thanh thiên nhiên qua một chiếc loa bluetooth nhỏ.