5 ưu điểm trong thiết kế căn hộ Imperia Smart City

Dân trí Diện tích căn hộ linh hoạt, mảng xanh rộng khắp, tối ưu không gian sống… là những điểm nổi bật trong thiết kế căn hộ thuộc dự án Imperia Smart City, Hà Nội.

Nằm ở vị trí "trung tâm của trung tâm" trong Đại đô thị phía Tây Hà Nội, Imperia Smart City thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong một năm trở lại đây. Với quy mô gồm 5 tòa nhà được thiết kế như hình dẻ quạt, nằm ngay sát công viên trung tâm rộng 10,2 ha, các căn hộ Imperia Smart City đón nguồn năng lượng tự nhiên, cùng không gian sống xanh, yên bình thư thái.

Sức hấp dẫn của dự án còn đến từ chính thiết kế tại mỗi căn hộ với phong cách trẻ trung, hiện đại. Dưới đây là 5 ưu điểm trong thiết kế căn hộ tại Imperia Smart City.

Căn hộ "không góc chết"

Tại Imperia Smart City, căn hộ được tối ưu hóa diện tích, bố trí vuông vắn, nên hạn chế tối đa các góc dư thừa. Một số căn hộ có diện tích nhỏ vì thế vẫn đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng của gia chủ.

Ảnh phối cảnh góc nhìn từ ban công căn hộ view công viên.

Căn hộ Imperia Smart City còn "chiều lòng" khách hàng với tầm view "không góc chết". Với lợi thế nằm kế cận công viên trung tâm, hồ điều hòa, căn hộ tại đây sở hữu tầm view đắt giá. Ví dụ căn hộ view Thiên đường Bảo Sơn và các tòa nhà thấp tầng trong thành phố giúp cư dân chiêm ngưỡng không gian xanh, yên bình, ngắm nhìn phố thị lung linh huyền ảo mỗi tối.

Với căn hộ có view bể bơi theo phong cách resort và nội khu dự án, cư dân ngắm nhìn cảnh quanh xanh mướt trong khu đô thị, không kém phần sống động như một thành phố tươi trẻ và năng động.

Căn hộ "xanh" chan hòa với thiên nhiên

Căn hộ "xanh" tiết kiệm năng lượng, tốt cho sức khỏe được áp dụng trong Imperia Smart City. Không chỉ được bao phủ bởi không gian xanh đa lớp bên ngoài, các căn hộ tại đây được bố trí hệ thống cửa sổ thông minh. Thay vì những lớp tường bê tông thô cứng, dự án sử dụng hệ thống cửa bao ngoài bằng vách nhôm kính lớn giúp đón gió, nắng tự nhiên tốt nhất và tạo cảm giác rộng thoáng, hiện đại.

Sống tại Imperia Smart City, chỉ cần mở cửa ra là bạn đã có thể đón thiên nhiên vào nhà.

Mặt bằng công năng thiết kế

Mặt bằng từng căn hộ Imperia Smart City là sản phẩm kết tinh của những kiến trúc sư tên tuổi từ đơn vị thiết kế chuyên nghiệp, đề cao giá trị sử dụng, tối ưu hóa không gian từ thiết kế tổng thể tới bố trí không gian mỗi phòng.

Ví như, căn hộ studio 30m2 nhưng gây chú ý với phong cách thiết kế "All in one". Không gian phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp liên thông và loại bỏ vách ngăn, giúp căn hộ trở nên rộng rãi. Theo chủ đầu tư dự án, sở hữu một căn hộ có mặt bằng công năng thông minh sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoàn thiện nội thất.

Mặt bằng căn hộ Imperia Smart City.

Chất lượng thi công

Nhằm mang đến không gian sống chất lượng, MIKGroup - đơn vị phát triển dự án sử dụng công nghệ xây dựng hàng đầu. Việc sử dụng tường xây bằng gạch lỗ nung dù tốn kém chi phí nhưng giúp các căn hộ cách âm tốt nhất và giảm hiện tượng nứt mối nối. "So với nhiều dự án sử dụng công nghệ tấm bê tông lắp ghép, Imperia Smart City được đánh giá là dự án có độ cách âm tốt và chất lượng xây dựng vượt trội", đại diện MIKGroup cho biết.

Các căn hộ Imperia Smart City được hoàn thiện nội thất cơ bản như: trần, tường, sàn, hệ thống ánh sáng, điều hòa 2 chiều cho phòng khách, phòng vệ sinh full thiết bị, giúp khách hàng không phải chi trả quá nhiều chi phí cho việc hoàn thiện nội thất căn hộ.

Căn hộ Imperia Smart City view bể bơi.

Diện tích căn hộ linh hoạt

Imperia Smart City mang đến nhiều lựa chọn về diện tích căn hộ từ loại hình một phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và căn studio với diện tích dao động 28-76 m2.

Các căn hộ studio, một phòng ngủ hướng đến đối tượng khách hàng độc thân hoặc vợ chồng trẻ mới cưới. Căn 2 phòng ngủ với diện tích phù hợp cho các gia đình có 1-2 con. Loại căn hộ 3 phòng ngủ có thể đáp ứng nhu cầu của các gia đình đa thế hệ.

Chủ đầu tư còn bố trí thêm loại hình căn hộ một phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ +1 giúp gia chủ có thể tận dụng khoảng diện tích +1 để biến hóa nhiều không gian sống khác nhau.

Với sự đa dạng và linh hoạt trong diện tích căn hộ, Imperia Smart City đáp ứng nhiều mục đích sử dụng cho khách hàng, có thể để ở, cho thuê hoặc làm homestay.

Ngày 26/9, MIKGroup đã tổ chức sự kiện trực tuyến "Bí quyết săn nhà xanh - sành - sang". Tham dự sự kiện, ngoài những phần quà, khách hàng còn được nghe tư vấn từ các chuyên gia về bài toán đầu tư - sở hữu tối ưu, cùng với đó là những chia sẻ về thiết kế, thi công nội thất căn hộ. Trong thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tọa đàm tư vấn, nhằm giúp khách hàng có được những thông tin bổ ích về thị trường bất động sản, cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Trường Thịnh