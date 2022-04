5 lý do sở hữu dự án The Diamond City trong lõi bất động sản công nghiệp

"Nhất" - cận lõi bất động sản công nghiệp

Lợi thế lớn nhất của dự án nằm mặt tiền vành đai 4, xoay quanh bán kính 1-3 km của dự án là Khu công nghiệp Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn… với hơn 4.300 ha và nhu cầu ở từ 50.000 - 70.000 dành cho chuyên gia và lao động. Chiến lược phát triển công nghiệp của Long An nói chung và Đức Hòa nói riêng sẽ là động lực tăng trưởng đầu tư chiến lược cho dự án.

The Diamond City có lợi thế nằm trong lõi bất động sản công nghiệp.

"Nhị" - giáp TPHCM - đón chiến lược giãn dân

Dự án liền kề TPHCM, kết nối dễ dàng. Từ TPHCM, sẽ có 2 tuyến kết nối với dự án The Diamond City. Nếu kết nối qua tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, chỉ mất khoảng 20 phút tới chợ Bình Chánh, hay Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, 35 phút tới Aeon Mall Bình Tân. Nếu kết nối nội thành, đi xuyên tâm TPHCM qua Tỉnh lộ 10 - Trần Văn Giàu, qua thị trấn Đức Hòa và DT824 sẽ rút ngắn được đoạn đường xuống dự án. Dự án đón làn sóng giãn dân từ TPHCM theo chiến lược mở rộng quy hoạch thành phố, giảm áp lực về nơi ở và hạ tầng trong nội thành TPHCM.

"Tam" - Sở hữu đất thành phố

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa vào ngày 15/11/2021, huyện Đức Hòa đã đạt 50/59 tiêu chí thị xã và đạt 48/59 chỉ tiêu thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, trong tương lai, Đức Hòa sẽ quy hoạch phát triển huyện thành đô thị loại I. Tuy nhiên, trước mắt là hoàn thành mục tiêu đô thị loại 3 từ nay đến năm 2025 và các tiêu chí để trở thành thành phố Đức Hòa.

The Diamond City nằm trọn vẹn trong địa phận xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Do đó, theo chủ đầu tư, khi khách hàng đầu tư The Diamond City là sau này sở hữu hộ khẩu thành phố, tương lai có thể tăng trưởng 100 - 150% như TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Thủ Đức đã xác lập mặt bằng giá mới sau khi lên thành phố.

"Tứ" - Tiện ích hoàn chỉnh "3 trong 1"

11.300 m2 diện tích dự án để triển khai tiện ích "3 trong 1": Live - Work - Play dành cho các gia đình trẻ với tiêu chí làm việc tại khu công nghiệp liền kề - sống và giải trí trong dự án The Diamond City.

Tiện ích bao gồm: Khu thương mại chuẩn Singapore, Trường mẫu giáo phong cách Nhật. Tổ hợp thể thao Champion gồm hồ bơi và sân tennis, Công viên sắc màu Color Park 1,2, 3. Quảng trường Hà Lan: Gồm Tháp biểu tượng Time Square, kênh tự nhiên Giethoorn, Cầu ước nguyện Dream River tạo thành một tuyến phố thương mại sầm uất, kinh doanh nhộn nhịp và cảnh quan độc đáo của The Diamond City.

Những dãy shophouse thuộc dự án The Diamond City đối diện Quảng trường Hà Lan.

Bên cạnh tiện ích nội khu, dự án sở hữu hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng và dễ dàng tiếp cận. Chỉ trong vòng 5 - 15 phút có thể tới Phòng khám chuyên khoa Nhi đồng Sài Gòn, Bệnh viện Xuyên Á Đức Hòa, Bến xe Đức Hòa, UBND xã Hựu Thạnh, Chợ Đức Hòa, Đại học Tân Tạo, Làng cổ Phước Lộc Thọ,..

"Ngũ" - kết nối 5 đô thị xuyên tâm của TPHCM - động lực tăng trưởng vùng

Ngoài lợi thế trên, dự án còn tọa lạc trên mặt tiền vành đai 4 - tuyến đường trọng điểm kết nối 5 đô thị xuyên tâm của TPHCM là: Bà Rịa Vũng Tàu - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh - Long An. Đây chính là tuyến đường có vai trò kết nối các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, giảm tải cho Quốc lộ 1 hiện nay. Theo đánh giá của các chuyên gia, khi tuyến đường vành đai 4 hoàn thiện, thị trường bất động sản bám mặt lộ vành đai 4 sẽ tiếp tục tăng trưởng và được giới đầu tư săn đón.

The Diamond City - mặt tiền vành đai 4, động lực tăng trưởng vùng, kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh của TPHCM.

Thông tin sản phẩm

Dự án Khu đô thị The Diamond City - Thành phố giao hòa

Vị trí: Mặt tiền Vành đai 4 - ĐT 824, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Website: www.thediamondcity.vn