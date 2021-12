5 điểm nhấn của dự án Dragon Pearl

Dân trí Dragon Pearl - đại đô thị phía Tây thành phố - thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư dịp cuối năm, nhờ tiềm năng sinh lời.

Thị trường địa ốc cuối năm dần phục hồi, sau thời gian giãn cách xã hội. Theo giới chuyên gia, dòng tiền sẽ tìm đến các dự án bất động sản trung tâm tại vùng ven TPHCM, đặc biệt là dự án đô thị vệ tinh, được hưởng lợi trực tiếp từ các tuyến hạ tầng trọng điểm, đáp ứng xu hướng giãn dân về ven đô.

Đơn cử như Dragon Pearl - một đại đô thị vệ tinh - tọa lạc tại phía Tây thành phố, giáp ranh giữa Long An và TPHCM. Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là một trong những dự án tâm điểm, tạo sức hút cho khách hàng dịp cuối năm, khi hội tụ 5 lợi thế tiềm năng, gồm: địa thế, pháp lý, tiện ích xứng tầm, quy hoạch và đầu tư sinh lợi.

Vị trí đắc địa

Dragon Pearl được quy hoạch theo mô hình đô thị hiện đại kiểu mẫu dành cho chuyên gia, tọa lạc trên "vành đai vàng" trong lòng khu công nghiệp trọng điểm Đức Hòa Đông. Dự án nằm ngay đường Tỉnh lộ 10 rộng 6 làn xe, giáp ranh TPHCM và nối liền trung tâm thị trấn Đức Hòa (Long An).

Sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ phía Tây, cư dân của Dragon Pearl mất từ 10 đến 30 phút di chuyển đến các khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, dự án còn được hưởng lợi từ hạ tầng, kết nối thông suốt các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.

Dragon Pearl ghi điểm với vị trí "vàng", trong khu phát triển công nghiệp sôi động Long An.

Bên cạnh vị trí, Dragon Pearl còn có địa thế vượng khí với 4 mặt giáp sông và những tuyến phố thương gia, mang đến những trải nghiệm sống đáng nhớ. Theo đó, mặt tiền nhà nhìn ra sông hồ thường được xem là vị trí đắc địa, phù hợp với quan niệm chọn nhà trong phong thủy người Á Đông. Ngoài ra, đô thị ven sông còn đem đến không gian sống trong lành và tươi mát quanh năm cho cư dân Dragon Pearl.

Lợi thế pháp lý

Ngoài lợi thế vị trí, Dragon Pearl còn ghi điểm với khách hàng và giới đầu tư bởi yếu tố pháp lý. Theo đó, dự án được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Bất động sản Đức Hòa Đông, phát triển và phân phối bởi Địa ốc Phúc Thịnh và Bến Thành Invest

Chủ đầu tư cho biết, hiện Dragon Pearl đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 48,1ha, gồm 1768 nền. Hạ tầng cơ bản cũng đã được cấp phép xây dựng, có thể ra sổ hồng vĩnh viễn.

Lợi thế quy hoạch

Thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông đang được xúc tiến tại Long An, cùng cơ hội đón nhận thêm hàng trăm nghìn chuyên gia đến sinh sống và làm việc tại các khu - cụm công nghiệp, Dragon Pearl kỳ vọng không chỉ góp phần giải quyết bài toán an cư cho người dân, mà còn hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới cho nhịp sống trẻ trung, nhộn nhịp và sống động tại Long An.

Dragon Pearl sở hữu tổ hợp thương mại dịch vụ giải trí văn phòng cao cấp 9 tầng quy mô.

Theo đó, Dragon Pearl được chủ đầu tư đặt tâm huyết trở thành khu đô thị phức hợp theo mô hình khu đô thị sinh thái an toàn, hiện đại. Dự án có quy mô 48ha bao gồm 1.768 lô đất ở biệt thự và nhà phố liên kế, một khu chung cư cao tầng được quy hoạch khoa học. Một không gian cộng đồng rộng lớn được quản lý về an ninh và sạch sẽ, tiện nghi sẽ giúp cư dân có những trải nghiệm sống đáng giá.

Các tiện ích

Dragon Pearl tích hợp hệ sinh thái tiện ích nội - ngoại khu đa dạng, từ trường học, bệnh viện, khu thể thao đa năng, đến tổ hợp thương mại - giải trí - văn phòng,… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cư dân và chuyên gia khi đến sinh sống và làm việc. Dự án còn tối ưu khoảng không gian xanh mát, gần gũi và giao hòa cùng thiên nhiên sông nước, đem lại những trải nghiệm hiện đại mà cư dân văn minh tìm kiếm.

Tiềm năng lợi nhuận

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với những ưu thế về vị trí, tiện ích, pháp lý… Dragon Pearl sở hữu yếu tố cần và đủ để đem đến tiềm năng lợi nhuận và thanh khoản cho khách hàng, nhà đầu tư. Nhiều chính sách giá và ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng dịp cuối năm sẽ mở ra cơ hội để người dân có thể sở hữu chốn an cư và đầu tư phù hợp..

Liên hệ để nhận thông tin dự án: 0934 00 87 86 - 0931 213 111

Website: www.dragonpearl.vn

Trường Thịnh