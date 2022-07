4 lợi ích khi đầu tư nhà phố SOHO tại The Global City

Phối cảnh một góc khu nhà phố thương mại SOHO.

Ưu thế về thời điểm

Theo khảo sát của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường, bất động sản vẫn đang là kênh đầu tư ưu tiên của nhiều nhà đầu tư trước những biến động và bất ổn của năm 2022. Khảo sát của viện nghiên cứu thị trường Dat Xanh Services (DXS), có đến 64% người được khảo sát lựa chọn bất động sản là loại tài sản ưu tiên đầu tư để sinh lời trong năm 2022. Nhà đầu tư vẫn có tâm lý chuộng nhà liền thổ và trong bối cảnh TPHCM đang khan hiếm nguồn cung, phân khúc này có xu hướng tăng giá trên toàn thị trường.

Anh Nguyễn Minh Phúc - một nhà đầu tư lâu năm tại TPHCM tự tin vào tiềm năng tăng giá của phân khu SOHO. Anh dẫn chứng về câu chuyện tăng giá của các sản phẩm nhà phố ở TP Thủ Đức rằng, hầu hết các dự án như Vạn Phúc City, Lakeview City đều tăng trung bình 70 - 80% sau 2 - 3 năm, thậm chí trường hợp thành công như Sala, có nhiều căn nhà phố đã tăng giá gấp 3 - 4 lần sau 5 năm.

Nhà phố thương mại SOHO thu hút nhiều nhà đầu tư.

Anh Phúc phân tích: "Từ nay đến khi toàn bộ đại đô thị hoàn thiện và bàn giao là gần 4 năm; trong đó mỗi cột mốc hoàn thiện về tiện ích và hạ tầng hứa hẹn sẽ là một cú hích cho giá nhà phố SOHO nên giá mỗi đợt sẽ càng cao". Anh Phúc quyết định xuống tiền cho SOHO vì cho rằng các đợt ra hàng đầu tiên như phân khu SOHO sẽ là cơ hội tốt để tối ưu lợi nhuận.

Ưu thế tăng giá dài hạn

Số liệu của JLL Việt Nam chỉ ra rằng, giá bán sơ cấp nhà liền thổ tại TPHCM đã tăng 73% trong 4 năm qua, tính từ quý I/2019 đến quý I/2022. Hiện giá bán sơ cấp của biệt thự và nhà phố đạt đến mức giá lần lượt là 11.000 USD/m2 và 9.300 USD/m2.

Đại diện Colliers Việt Nam cho hay, có nhiều yếu tố khiến giá bất động sản (BĐS) tại Thành phố Thủ Đức sẽ có thể tiếp đà tăng trong tương lai. Ngoài các thông tin về quy hoạch thì niềm tin vào tương lai của Thành phố Thủ Đức của người có nhu cầu ở thực, nhà đầu tư và các chủ đầu tư là một trong các nguyên nhân quan trọng khiến giá nhà tăng nhanh.

Trong vòng 3 - 4 năm tới, nhiều dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng của TP Thủ Đức sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động, như mở rộng cao tốc Long Thành Dầu Giây, xây dựng nút giao thông An Phú, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh… Đây chính là những động lực thúc đẩy tăng giá dài hạn cho The Global City nói chung và nhà phố SOHO nói riêng.

Nhà phố thương mại SOHO đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh, đầu tư.

Lợi thế cho thuê

Anh Lê Hải Phú, một khách hàng Hà Nội lựa chọn đầu tư nhà phố SOHO lại đánh giá cao tiềm năng cho thuê của phân khu này tại The Global City.

Anh Phú phân tích, mức giá thuê của các căn nhà phố, shophouse thuộc những khu đô thị, dự án đông dân cư ở phường An Phú, TP Thủ Đức có thể lên đến mức 100 - 150 triệu/tháng. Với xu hướng dịch chuyển về khu Đông, anh tin giá thuê nhà phố sẽ tăng dần theo thời gian vì lưu lượng khách đến The Global City ngày càng đông.

Với vị trí "vàng" tại đại đô thị The Global City, ngay sát trung tâm thương mại (TTTM) rộng 123.000 m2, tiếp giáp đường Đỗ Xuân Hợp, phân khu SOHO nắm vai trò cửa ngõ, chào đón một lưu lượng lớn khách hàng đến với trung tâm mới của TPHCM.

Theo ước tính của đơn vị phát triển dự án, The Global City có sức chứa lên đến 192.000 lượt du khách mỗi dịp cuối tuần, với các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống sôi động. Những hạ tầng tiện ích như TTTM, bệnh viện, trường học, vịnh Tình yêu với khu nhạc nước lớn hàng đầu Đông Nam Á... sẽ hút du khách đến trung tâm mới của thành phố.

Bên cạnh đó, với diện tích rộng lớn gồm các cấu phần nhà ở cao tầng và thấp tầng, The Global City dự kiến trở thành một trong những khu dân cư quy mô lớn của TP Thủ Đức. Theo ước tính, với số lượng căn nhà phố, biệt thự và căn hộ chung cư hiện tại của The Global City, quy mô dân cư tại The Global City có thể lên tới 37.000 người, trở thành nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào của khu nhà phố SOHO.

Khu nhà phố SOHO có vị trí "vàng", tiếp giáp đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức.

Các hỗ trợ tài chính

Chủ đầu tư cho biết, nhà phố SOHO đang hỗ trợ gói tài chính hỗ trợ ân hạn cả gốc và lãi lên tới 24 tháng. Trong khi đó, theo dự kiến, năm 2023 phân khu SOHO sẽ bàn giao đến khách hàng, điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có 18 tháng để thu về lợi nhuận và cân đối dòng tiền trước khi thanh toán gốc và lãi theo chính sách của ngân hàng.

