3 yếu tố tạo nên sức hút của Long Xuyên với giới đầu tư

Trong bối cảnh kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chuyển mình mạnh mẽ, Long Xuyên (An Giang) nổi lên như một điểm sáng với những lợi thế độc đáo.

Sự phát triển này không đến từ những công trình hào nhoáng, mà từ nền tảng giáo dục, y tế và văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ, tạo nên “ba thỏi nam châm” thu hút nhân tài và tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Nền tảng tri thức vững chắc

Nếu các đô thị khác đầu tư vào hạ tầng vật chất, thì Long Xuyên lại tập trung xây dựng nền tảng tri thức, lấy giáo dục làm bệ phóng. Nói đến giáo dục của Long Xuyên, có thể nhắc đến Đại học An Giang - thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM. Vượt qua giới hạn của một ngôi trường đại học tỉnh, Đại học An Giang đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục và nghiên cứu trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại học An Giang là cơ sở giáo dục và nghiên cứu trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: Đại học An Giang).

Sự hiện diện của một trường đại học lớn không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn cung ứng nhân lực chất lượng cao, đáp ứng trực tiếp nhu cầu phát triển của các ngành kinh tế mũi nhọn tại An Giang. Từ đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học đến các chuyên gia kinh tế, tất cả đều được đào tạo bài bản, góp phần xây dựng một nền kinh tế tri thức vững mạnh.

Theo số liệu từ website của trường, Đại học An Giang đang đào tạo hơn 10.000 sinh viên với hơn 40 chuyên ngành. So với các đô thị tương đương trong khu vực như Sóc Trăng hay Bạc Liêu, Long Xuyên có lợi thế vượt trội về quy mô và chất lượng đào tạo, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong việc thu hút nhân tài.

Năng lực chăm sóc sức khoẻ người dân

Nếu giáo dục là nền tảng tri thức, thì y tế lại là trụ cột của sự an tâm. Long Xuyên không chỉ mạnh về giáo dục mà còn là một trong những trung tâm y tế quan trọng của toàn tỉnh. Tiêu biểu là Bệnh viện Đa khoa An Giang, cơ sở y tế có sân đỗ trực thăng, có thể ứng phó với những tình huống cấp bách. Nằm đối diện Đại học An Giang, hai cơ sở y tế và giáo dục hàng đầu của tỉnh có lợi thế rõ rệt trong việc thu hút cư dân chất lượng cao cho Long Xuyên.

Bệnh viện Đa khoa An Giang là bệnh viện hạng I - cấp chuyên sâu của tỉnh An Giang, là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Cổng thông tin điện tử An Giang).

Sự phát triển y tế của Long Xuyên còn được minh chứng qua hệ thống y tế đa dạng và toàn diện. Bệnh viện Đa khoa Long Xuyên, cùng các bệnh viện chuyên khoa như tim mạch, mắt, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, và các bệnh viện tư nhân đã tạo nên một mạng lưới chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Từ năm 2020, 100% trạm y tế tại Long Xuyên đã đạt chuẩn quốc gia. Với 13 trạm y tế trên địa bàn, cư dân Long Xuyên có thể yên tâm trong việc chăm sóc sức khoẻ bản thân và gia đình.

Văn hóa đa dạng, người dân hiền hoà, hào sảng

Ngoài hai nền tảng giáo dục và y tế, sức hấp dẫn của Long Xuyên còn đến từ bản sắc văn hóa độc đáo. Đây là nơi hội tụ và sinh sống hòa hợp của các cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa.

Sự giao thoa văn hóa không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn tạo ra một môi trường xã hội cởi mở, bao dung.

Một góc phố sôi động về đêm tại Long Xuyên, An Giang (Ảnh: N.H.O).

Điều khác biệt là tinh thần hào sảng của người dân. Sự hào sảng, hiếu khách đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng, tạo nên một cộng đồng thân thiện.

Sự phát triển vượt trội của các lĩnh vực giáo dục, y tế và sự phong phú trong văn hóa đã tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống chất lượng cao tại Long Xuyên. Đây là ba yếu tố thiết yếu được nhà đầu tư và cư dân cân nhắc khi lựa chọn một nơi để an cư và lập nghiệp.

Long Xuyên không chỉ có tiềm năng kinh tế dồi dào mà còn sở hữu một môi trường sống đầy đủ tiện nghi, hiện đại, nơi con người có thể phát triển toàn diện. Điều này giúp thành phố không chỉ thu hút dòng vốn đầu tư mà còn giữ chân được nhân tài và cư dân, tạo nên một cộng đồng bền vững, văn minh.

