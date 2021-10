27 tuổi liệu đã nên nghĩ đến "an cư"?

Dân trí Ra trường với tấm bằng cử nhân đại học, chưa kịp "xả hơi" đã bươn chải kiếm việc làm, Hoài Anh ban đầu cảm thấy mục tiêu mua nhà, kết hôn là quá xa vời.

Tuổi 27, cái tuổi chẳng già cũng chẳng trẻ, cái tuổi đáng lẽ trong tay cũng có cái gọi là ổn định, nhưng với Hoài Anh, chàng trai 27 tuổi làm việc tại một ngân hàng cổ phần tại Hà Nội vẫn chạy theo sở thích cá nhân như đi du lịch, mua sắm, tụ tập bạn bè. Nhưng khi dịch bệnh kéo tới, việc phải tự lo cho bản thân mình và chia tay với những cuộc hẹn hò khiến Hoài Anh nghĩ nhiều hơn về tương lai.

Sau một thời gian trấn an tâm lý và sắp xếp mức độ ưu tiên của bản thân để phù hợp với cuộc sống mới "sống chung với Covid-19", Hoài Anh đứng giữa 2 lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời: lập gia đình hay kiếm tiền để mua một căn hộ.

"Thế hệ giữa 9x như tôi, không đặt nặng tư tưởng an cư là phải mua nhà trước. Tự do hơn trong tư tưởng nên chúng tôi thường nghĩ thành gia lập thất cũng là một kiểu an cư lạc nghiệp rồi. Cưới xin, kết hôn, đôi khi cho mình thêm động lực và cảm giác an toàn, hạnh phúc mỗi khi về nhà, cũng là một nền tảng cho sự ổn định và yên ổn. Vì thế, không thiếu những chàng trai độc thân sẽ chọn phương án cưới vợ rồi sau đó sẽ cùng nhau để xây dựng tổ ấm", chàng thanh niên chia sẻ suy nghĩ của nhiều bạn trẻ cùng thế hệ.

Nhưng đối với Hoài Anh, việc lập gia đình lúc này vẫn còn mông lung, mù mịt như người bị "viễn thị". Từng trải 2 - 3 mối tình mà cuối cũng vẫn chẳng đi đến đâu, nghĩ đến lấy vợ cậu cảm thấy "cay cay". Do đó, quyết định được đưa ra là "sẽ cày để có một nơi an cư ổn định".

"Trong một môi trường sống mới hiện đại, biết đâu mình lại có cơ hội gặp được người bạn đời", anh hóm hỉnh.

Sinh ra trong gia đình không quá khá giả nhưng Hoài Anh có thể tự lập và không cần sự giúp đỡ của gia đình từ khi đi làm. Hàng tháng, ngoài các khoản chi tiêu, cậu có thể tiết kiệm được chút ít.

"Tôi có anh đồng nghiệp mới sắm một căn 54 m2 ở Vinhomes Smart City, ưng nhất là chỉ cần trả trước một phần của căn hộ và trả góp phần còn lại. Đây là động lực rất lớn khích lệ tôi gần 2 tháng nay tìm hiểu các căn hộ chung cư tầm 1,7 tỷ đến 2 tỷ đồng", Hoài Anh chia sẻ.

Giống như đồng nghiệp, sau khi tìm hiểu kỹ càng, Hoài Anh nhắm căn hộ 1 phòng ngủ + 1 với không gian sống rộng rãi và thoáng đãng nhờ vào thiết kế thông minh giúp tối ưu diện tích sử dụng, phù hợp cho tương lai khi lập gia đình.

Với chính sách "trả 1/5, nhận 5 trong 1" được áp dụng từ 11/3/2021, Hoài Anh sẽ chỉ cần thanh toán từ 267 triệu đồng (tương đương 20% giá trị căn hộ), đồng thời được hỗ trợ mức lãi suất 0% lên tới 80% giá trị căn hộ trong thời gian khoảng 2 năm. Áp lực trả nợ hàng tháng sẽ chỉ khoảng vài triệu, mà còn được trả dần lên đến vài chục năm.

"Đối với độ tuổi của tôi, khi mà hàng tháng có quá nhiều thứ phải chi tiêu thì đó không khác nào một gói cứu trợ. Thật quá hợp lý với ngân sách cỏn con của tôi và kế hoạch 2-3 năm nữa lập gia đình. Vì vậy, tôi đã tất tay ký hợp đồng sở hữu một căn hộ tại Vinhomes Smart City", chàng thành niên chốt nhanh.

Ảnh phối cảnh Vinhomes Smart City.

Sau những ngày tháng lo âu, việc chọn được nơi chốn "an cư" khiến Hoài Anh nhẹ nhõm và cảm thấy bản thân "trưởng thành" hơn hẳn. Bởi giờ đây, Hoài Anh có nơi chốn để trở về, có mục tiêu để phấn đấu. Tương lai với Hoài Anh không còn mông lung mà đã rõ ràng hơn trước nhiều.

"Tài chính độc lập, giấc mơ an cư lạc nghiệp là đây rồi", Hoài Anh hồ hởi.

Trường Thịnh